El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

La presentación oficial del texto será el próximo 9 de octubre

El papa León XIV publicará el próximo 9 de octubre su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título ‘Dilexi te’ para tratar el tema de la pobreza, según ha confirmado este sábado la Santa Sede.

El texto ha sido firmado esta misma mañana por el papa en la biblioteca del Palacio Apostólico ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra.

La presentación oficial tendrá lugar a las 11.30 hora local (9.30 GMT) del próximo jueves, 9 de octubre.

León XIV ha optado para su primer gran documento por la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva.

El título evoca a la cuarta y última encíclica del Francisco, ‘Dilexit nos’ (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre “el amor humano y divino del corazón de Jesucristo”.

Ahora, la primera exhortación de su sucesor, León XIV, cambia el título a ‘Dilexi te’ (Te he amado) para abordar el tema del “amor hacia los pobres”, según recoge el medio oficial ‘Vatican News’.

Tal es así que el documento ha sido firmado este sábado, día de San Francisco de Asís, el patrón de los pobres.

En la presentación oficial, en la Sala de Prensa vaticana, participarán responsables de organismos dedicados a la pobreza o al trato con las personas en la Curia Romana.

Una copia de la encíclica
Una copia de la encíclica del Papa Francisco "Dilexit nos" (Él nos amó) se exhibe en la oficina de prensa de la Santa Sede cerca del Vaticano en Roma, Italia. REUTERS/Gabriele Pileri

El Vaticano ha confirmado que intervendrán el cardenal y prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Michael Czerny; el del Dicasterio para el Servicio de Caridad, Konrad Krajewski, limosnero de Francisco; el fraile franciscano Frédéric-Marie Le Méhaute, o la religiosa Clémence, de las Hermanitas de Jesús.

El pontífice estadounidense y peruano, agustino y misionero, fue elegido el pasado 8 de mayo en el cónclave y eligió su nombre pontificio para seguir los pasos de León XIII (1878-1903), el papa de la Revolución Industrial y autor de la primera encíclica sobre cuestiones sociales, la ‘Rerum novarum’ (1891).

Asimismo, se dio a conocer que los restos de san Francisco serán expuestos para la veneración por primera vez el próximo año en la basílica de Asís (centro de Italia) donde yace, con motivo del octavo centenario de su muerte, según anunció este sábado la orden franciscana.

La exposición del cuerpo del ‘Poverello’ tendrá lugar entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2026, según informó en sus redes sociales la basílica papal y convento de Asís.

Italia celebrará en 2026 el octavo centenario de la muerte de su patrón, este predicador del siglo XII que se despojó de sus riquezas para abrazar la pobreza y cuyos restos son custodiados por los frailes franciscanos en la cripta de la basílica de Asís.

El templo, en la región italiana de Umbria, acogió este sábado la celebración del día de San Francisco con la presencia de numerosas autoridades civiles y eclesiásticas, así como muchos fieles.

Entre estas estuvo la primera ministra, Giorgia Meloni, quién definió al santo como “una de las figuras fundamentales de la identidad italiana”, citándolo como ejemplo de paz, diálogo y diplomacia para el belicoso mundo contemporáneo

El Papa León XIV se
El Papa León XIV se reúne con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el Vaticano. Vatican Media/Francesco Sforza/Handout via REUTERS

También celebró que el Parlamento italiano, por iniciativa de la derecha, haya reintroducido en el calendario laboral la fiesta de San Francisco cada 4 octubre, medio siglo después de su supresión.

“No se trata de un capricho o de un despilfarro de dinero, como ha sostenido alguien, sino de una elección de identidad, un acto de amor por Italia y su pueblo”, afirmó la política ultraderechista.

El papa León XIV también ha aludido a san Francisco de Asís a lo largo de la jornada, en primer lugar eligiendo su día para firmar la que será su primera exhortación apostólica, ‘Dilexi te’, dedicada a los pobres y que será publicada el próximo 9 de octubre.

“Con infinito amor, el único Dios creó todas las cosas, dándonos la vida; por eso san Francisco de Asís llamaba a las criaturas hermano, hermana, madre. Sólo una mirada contemplativa puede cambiar nuestra relación con las cosas creadas y sacarnos de la crisis ecológica reconstruyendo nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con la tierra”, escribió el pontífice en sus redes.

(Con información de EFE)

