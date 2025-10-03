La Policía británica identificó a las dos víctimas del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur

La Policía británica identificó a las dos personas fallecidas en el atentado en una sinagoga de Manchester durante Yom Kippur (REUTERS)

La Policía británica identificó este viernes a las dos víctimas mortales del atentado perpetrado el jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park. Se trata de Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes de la zona. El ataque, ocurrido en plena celebración de Yom Kippur, la festividad más sagrada del calendario judío, dejó además a tres personas gravemente heridas.

El ataque comenzó cuando un vehículo embistió a varios peatones frente a la sinagoga y, poco después, un hombre fue apuñalado. A las 9:31 (hora local), un testigo dio aviso a las fuerzas de seguridad, informando tanto del atropello como de la agresión con arma blanca.

Siete minutos más tarde, la policía desplegó agentes armados que abrieron fuego contra el atacante, quien, según confirmaron las autoridades, murió en el lugar. A las 9:41, el Servicio de Ambulancias del Noroeste llegó a la zona y brindó asistencia a las personas heridas, cuyos estados de salud aún no han sido precisados.

La investigación identificó al agresor como Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de origen sirio. La Policía de Manchester informó que en redes sociales comenzó a circular una fotografía del sospechoso vestido de negro y con un cinturón al que llevaba adheridos varios paquetes blancos, lo que hace sospechar que intentaba simular o portar material explosivo.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Después de ser abatido, la policía localizó un cuchillo junto al cuerpo y un robot desactivador de explosivos inspeccionó el lugar y los objetos hallados sobre el atacante para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, declaró que “no es un incidente en desarrollo o en curso” y señaló que el sospechoso se encontraba muerto, eliminando el peligro inmediato. Burnham pidió no especular en redes sociales y destacó que la comunidad judía de Manchester estaba preocupada por lo ocurrido.

El jefe de la Policía de Manchester, Sir Stephen Watson, informó que el sujeto llevaba “un chaleco que tenía la apariencia de un dispositivo explosivo”. Subrayó la rapidez de la intervención policial y agradeció la valentía del personal de seguridad y de los congregados, que ayudaron a impedir que el atacante ingresara al templo, que estaba abarrotado por la festividad.

Un técnico forense trabaja junto al cuerpo de un hombre, que se cree es el atacante, en la escena tras un incidente en el que un coche arrolló a peatones y se produjo un ataque con cuchillo frente a una sinagoga, en el norte de Manchester (REUTERS/Hannah McKay)

La Community Security Trust (CST), representada por Dave Rich, condenó el ataque como “espantoso en el día más sagrado del año judío” y agradeció la actuación de la policía y del personal de seguridad. Rich explicó que Yom Kippur es un día de alta asistencia a las sinagogas, por lo que existe un operativo conjunto de seguridad entre la policía y CST durante las festividades.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, regresó de urgencia de una cumbre en Copenhague para presidir una reunión del comité de emergencia COBRA y reforzar la seguridad en todas las sinagogas del Reino Unido. Además, expresó en X sentirse “horrorizado” y reconoció la labor de los servicios de emergencia.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, declaró.

El primer ministro británico, Keir Starmer (REUTERS)

En paralelo, el rey Carlos III manifestó encontrarse “profundamente conmocionado y apenado”, mientras que la embajada de Israel en Londres calificó el atentado como “odioso y profundamente perturbador”.

La acción generó además una ola de repudio de organizaciones musulmanas, cristianas y autoridades políticas, que llamaron a la convivencia pacífica y al respeto interreligioso, en un contexto de creciente preocupación por incidentes antisemitas e islamófobos en el Reino Unido desde el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

Luego de un día, la Policía Metropolitana de Londres mantiene la zona acordonada y sigue analizando las pruebas recogidas en el área y en posibles ubicaciones vinculadas al sospechoso. Según las autoridades, la investigación avanza “a buen ritmo” y la prioridad es “mantener la seguridad pública”.

(Con información de REUTERS)