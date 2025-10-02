Quién era el influencer chino de 55 años que transmitió en vivo su muerte tras estrellarse su avión ultraligero casero

El influencer Tang Feiji murió tras estrellarse su helicóptero durante transmisión en vivo

La tragedia en la aviación recreativa de China cobró relevancia mundial luego de que Tang Feiji, un conocido creador de contenido de 55 años, perdiera la vida durante una transmisión en vivo. El suceso, registrado por cientos de seguidores en la plataforma Douyin, expuso los riesgos del streaming extremo y generó debate tanto en redes sociales como en medios internacionales.

Quién era el influencer

Nacido en 1970 en la ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan, Tang Feiji forjó una carrera digital compartiendo su pasión por la aviación. Apodado “Tang Aeronave” en Douyin, la versión china de TikTok, se convirtió en un referente para los entusiastas de aviones y helicópteros gracias a sus conocimientos técnicos y su estilo directo.

Su perfil sumaba cerca de 100.000 seguidores, quienes lo admiraban por abordar temas de aviación ligera y presentar tutoriales y consejos prácticos sobre mantenimiento y vuelo de aeronaves personales.

Durante los últimos años, su contenido evolucionó hasta incluir vuelos reales pilotados por él mismo, lo que le brindó reconocimiento y también críticas por la manera en que desafiaba los límites de la seguridad personal. Feiji no solo era considerado un divulgador, sino también un aficionado que empujaba la experimentación tecnológica, al compartir cada paso de su aprendizaje y de adquisición de nuevas aeronaves.

El helicóptero ultraligero recién adquirido por Tang Feiji alcanzaba más de 100 kilómetros por hora (foto: Captura de pantalla/X)

Un accidente en directo: los detalles del suceso

El sábado 27 de septiembre de 2025, Tang Feiji despegó desde el condado de Jiange, en Sichuan, a bordo de su helicóptero ultraligero, un modelo coaxial de rotores gemelos recién adquirido en 2024. La nave, de un solo asiento y 115 kilogramos, podía elevarse hasta 600 metros y alcanzar más de 100 kilómetros por hora. Según informó China News Service, el influencer pagó alrededor de USD 49.000 por ella.

Fiel a su estilo, Feiji decidió transmitir en directo la travesía aérea en Douyin. Pocos minutos después del despegue, la aeronave perdió el control de manera abrupta, se precipitó hacia el suelo y se incendió al impactar. El momento impactante quedó grabado, lo que provocó reacciones encontradas en la audiencia virtual: algunos usuarios utilizaron emojis de risa, mientras otros pidieron ayuda urgente y solicitaban contacto con los servicios de emergencia.

De acuerdo con lo la información oficial, Feiji no llevaba casco ni paracaídas en el momento del accidente, reduciendo sus posibilidades de sobrevivir al impacto. La familia y los rescatistas confirmaron poco después el fallecimiento en el lugar, aunque la causa exacta del siniestro aún permanece bajo investigación.

Cientos de seguidores presenciaron el fatal accidente de Tang Feiji en una transmisión en vivo (foto: Captura de video)

La delgada línea entre hazaña e imprudencia

Según medios locales, ya había experimentado dos accidentes menores, ambos por fallos en el indicador de combustible y desde alturas inferiores a diez metros. A pesar de estos antecedentes, Feiji insistió ante su público en que bastaban seis horas de práctica y una semana de estudio teórico para volar su helicóptero, sin cumplir con las exigencias regulatorias.

Especialistas en el sector, citados por China News Service, subrayaron que quienes pilotan aeronaves de baja altitud en China deben poseer licencia válida y presentar un plan de vuelo ante las autoridades de aviación civil, requisitos que Feiji no cumplió. Este enfoque riesgoso fue uno de los elementos que impulsaron el debate tras su muerte.

Tras la tragedia, la familia de Feiji decidió poner en modo privado su cuenta de Douyin, una medida para proteger su memoria digital y contener la proliferación de imágenes sensibles.