Un influencer murió tras estrellar un helicóptero ultraligero mientras realizaba una transmisión en vivo

El siniestro ocurrió en Guangyuan y fue presenciado por cientos de seguidores en Douyin

El influencer chino Tang Feiji, conocido en redes sociales como “Tang Aeronave”, murió el sábado 27 de septiembre de 2025 tras estrellar su helicóptero ultraligero durante una transmisión en vivo en Douyin, una versión de TikTok.

El accidente ocurrió en el condado de Jiange, ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan, mientras Feiji, de 55 años y con cerca de 100.000 seguidores, retransmitía su vuelo a cientos de espectadores. Según China News Service (CNS), la aeronave perdió el control de forma repentina, tocó el suelo con violencia y se incendió, un desenlace que quedó registrado en directo y conmocionó a la audiencia.

De acuerdo con el medio, el vuelo comenzó como una de las habituales transmisiones de Tang, quien solía compartir sus experiencias pilotando vehículos aéreos personales. El video mostró cómo el helicóptero, un modelo ultraligero de un solo asiento, se precipitó de manera abrupta antes de incendiarse.

El medio local añadió que, tras el impacto, algunos espectadores reaccionaron en el chat con emojis de risa, posiblemente sin comprender la gravedad de la situación, mientras que otros pidieron ayuda de emergencia y solicitaron que se contactara a los servicios de rescate. Las autoridades y familiares confirmaron el fallecimiento de Tang en el lugar del accidente, y la causa exacta de la caída sigue bajo investigación.

El historial de Tang Feiji incluía incidentes previos con su aeronave por fallos técnicos (Captura de video)

Tang Feiji se había convertido en una figura reconocida en la comunidad de entusiastas de la aviación en China. Nacido en Guangyuan en 1970, alcanzó notoriedad en Douyin por sus videos sobre aviones y helicópteros, lo que le valió el apodo de “Aeronave”.

En los últimos años, su contenido evolucionó hacia transmisiones en las que pilotaba sus propias aeronaves, atrayendo a una audiencia fiel interesada en la aviación recreativa.

El helicóptero accidentado era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, adquirido en 2024 por unos USD 49.000, según datos proporcionados por medios locales. La aeronave, de un solo asiento y un peso de 115 kilogramos, podía alcanzar una altitud máxima de 600 metros y una velocidad superior a 100 kilómetros por hora, según las propias declaraciones de Tang en videos previos.

El influencer había afirmado que, tras una semana de estudio teórico y solo seis horas de práctica, se sentía capacitado para pilotar el helicóptero, pese a no contar con licencia de vuelo. Especialistas del sector advirtieron que los pilotos de aeronaves de baja altitud deben poseer una licencia válida y presentar un plan de vuelo ante las autoridades de aviación civil antes de despegar, requisitos que Tang no cumplía. Además, los medios señalaron que en el momento del accidente no llevaba casco ni paracaídas.

El helicóptero ultraligero de Tang Feiji se incendió tras perder el control y caer al suelo (Captura de video)

La reacción de la audiencia ante el accidente fue diversa y reflejó el impacto social del suceso. Mientras algunos espectadores respondieron con incredulidad o bromas, otros expresaron preocupación y exigieron una respuesta de emergencia. En redes sociales, el incidente generó un intenso debate sobre los riesgos asociados a las transmisiones en vivo de actividades peligrosas y la cultura de los retos extremos entre creadores de contenido.

Un usuario citado por Newsweek, @gh0stshell, resumió el sentir de muchos: “Cuando perseguir contenido se vuelve fatal… El influencer de aviación Tang Feiji murió trágicamente en plena transmisión después de que su helicóptero se estrellara en China. El momento aterrador se transmitió en vivo a los fans, desatando dolor e indignación. Los críticos ahora cuestionan la cultura de acrobacias arriesgadas en los livestreams, mientras que los seguidores lamentan la pérdida de un creador que inspiró a millones con su pasión por el vuelo”.

El historial de Tang Feiji incluía antecedentes de incidentes previos. CNS informa que, antes del accidente fatal, ya había sufrido dos caídas menores con su vehículo aéreo, ambas desde menos de 10 metros de altura, debido a fallos en el indicador de combustible. Tras su muerte, la cuenta de Douyin de Tang fue puesta en modo privado, una medida que, según fuentes locales, habría sido tomada por su familia para preservar su legado digital.