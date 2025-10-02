Qué se sabe del autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester en Yom Kippur

Qué se sabe hasta ahora del autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester (@visegrad24)

La investigación sobre el ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Mánchester, que el jueves dejó dos muertos y tres personas gravemente heridas durante la celebración de Yom Kippur, ha revelado nuevos elementos sobre la identidad y el modus operandi del perpetrador.

Tras el asalto, circuló en redes sociales una fotografía del sospechoso, donde se le ve vistiendo ropa oscura y un cinturón sobre el pantalón al que iban sujetos lo que parecen varios paquetes blancos, que hacen sospechar que podría haber intentado portar material explosivo. Después de ser abatido, junto al cuerpo, inmóvil y custodiado por agentes armados, la policía localizó un cuchillo, uno de los instrumentos utilizados en el atetado. Un robot desactivador de explosivos se encargó de inspeccionar el lugar y analizar los objetos hallados sobre el atacante para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

Autoridades británicas analizan la identidad y métodos del agresor que dejó dos muertos y tres heridos graves en un atentado frente a la Congregación Hebrea de Heaton Park, mientras refuerzan la seguridad en templos judíos (REUTERS/Hannah McKay)

La Policía del Gran Mánchester confirmó que el incidente está siendo tratado como un acto terrorista, e informó del arresto de dos personas más relacionadas con los hechos. “Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento”, declaró el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo y quien, desde Scotland Yard, ratificó que el presunto autor fue abatido en el lugar por disparos de los agentes. Taylor calificó el ataque de “devastador”, dado que tuvo lugar en el día más sagrado del año judío y durante la mayor asistencia de fieles en las sinagogas.

El agresor fue abatido tras intentar acceder armado al templo durante la celebración de Yom Kippur (REUTERS/Hannah McKay)

Según el jefe de la Policía de Mánchester, Sir Stephen Watson, el sujeto llevaba “un chaleco que tenía la apariencia de un dispositivo explosivo”. Watson subrayó la rapidez de la intervención policial y agradeció la valentía del personal de seguridad y los propios congregados que ayudaron a evitar que el atacante consiguiera entrar en el templo, que se encontraba abarrotado por las celebraciones.

Las imágenes difundidas por testigos y cámaras de seguridad muestran cómo, tras arrollar a varios peatones con su vehículo e intentar acceder armado al recinto, el agresor fue bloqueado y luego reducido por la policía. Posteriormente, los técnicos de desactivación de explosivos rastrearon “objetos sospechosos” adheridos a la vestimenta y alrededor del cuerpo del supuesto perpetrador.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

El operativo continúa con la colaboración de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres, que mantiene la zona acordonada y sigue analizando las pruebas recolectadas en el área y en posibles ubicaciones vinculadas al sospechoso. El jefe de policía Watson aseguró que las investigaciones avanzan “a buen ritmo” tanto en el área de Gran Manchester como en otras regiones y prometió entregar nuevas actualizaciones en cuanto sea posible. Su prioridad, afirmó, es “mantener la seguridad pública”.

La respuesta institucional no se hizo esperar. El primer ministro Keir Starmer, quien regresó de urgencia de una cumbre europea en Copenhague, anunció el refuerzo inmediato de la seguridad en todas las sinagogas del Reino Unido y encabezará una reunión del comité de emergencia COBRA para coordinar nuevas medidas. Starmer expresó sentirse “horrorizado” por lo sucedido y envió su pésame a las víctimas.

La policía reforzó la seguridad en templos judíos ante el temor de más incidentes similares (REUTERS/Phil Noble)

El rey Carlos III manifestó encontrarse “profundamente conmocionado y apenado”, mientras que la embajada de Israel en Londres condenó el atentado, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”.

La acción violenta generó una ola de repudio entre organizaciones musulmanas, cristianas y autoridades políticas que llamaron a la convivencia pacífica y el respeto interreligioso, en un contexto de creciente preocupación por el aumento de incidentes antisemitas e islamófobos en el Reino Unido desde el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.