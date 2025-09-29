EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había aceptado respaldar una propuesta de paz en Gaza patrocinada por Estados Unidos y destinada a poner fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino, que incluye un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos por Hamas.
En una rueda de prensa conjunta con Netanyahu, Trump dijo que estaban “más que muy cerca” de sellar un esquivo acuerdo de paz y que esperaba que los militantes de Hamás también lo aceptaran.
La Casa Blanca hizo público el plan de 20 puntos de Trump, que considera un alto el fuego, un canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en manos de Israel, una retirada escalonada de Israel del enclave palestino, el desarme de Hamás y un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.
La aparente ausencia de Hamás en las negociaciones ha suscitado dudas sobre las perspectivas de la última iniciativa.
Tony Blair elogió el lunes como “audaz e inteligente” la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la guerra en Gaza, en la que el ex primer ministro británico desempeñará un papel clave.
“El presidente Trump ha presentado un plan audaz e inteligente que, de aprobarse, puede poner fin a la guerra, brindar alivio inmediato a Gaza y la oportunidad de un futuro mejor y más brillante para su pueblo, garantizando al mismo tiempo la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes”, declaró Blair en un comunicado.
Según el plan, Blair formará parte de una “Junta de Paz” transitoria en Gaza, presidida por Trump.
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha publicado una oración Shehecheyanu de bendición y agradecimiento inmediatamente tras conocerse la propuesta de plan de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.
La oración Shehecheyanu es una bendición judía para expresar agradecimiento ante experiencias nuevas y especiales, según recoge la prensa israelí.
Mediadores cataríes y egipcios se reunieron el lunes con Hamas para presentar al grupo militante palestino el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, según declaró a AFP un funcionario informado sobre las conversaciones.
El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Mahmoud Rashad, “se reunieron recientemente con los negociadores de Hamás y compartieron el plan de 20 puntos. Los negociadores de Hamas afirmaron que lo revisarían de buena fe y darían una respuesta”, declaró la fuente, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas conversaciones.
Tres décadas, cinco presidentes estadounidenses y un sinfín de diplomáticos agotados han ido y venido desde que Tony Blair asumió por primera vez al conflicto israelí-palestino como un ambicioso, cosmopolita —y supremamente confiado— nuevo primer ministro británico en 1997.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó este lunes a los palestinos a “asumir la responsabilidad de su destino”, presionando para que acepten un acuerdo de paz con Israel intermediado por Estados Unidos que, según dijo, crearía las condiciones para una seguridad israelí duradera.
El presidente estadounidense Donald Trump presentó un plan de veinte puntos para poner fin a la guerra en Gaza, con la promesa de que, si es aceptado por las partes, la contienda “terminará inmediatamente”. El anuncio llegó acompañado de la confirmación de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado su visto bueno.
En justicia, nadie debería quererlo. Gaza es un infierno. Los tanques israelíes han reducido sus ciudades a polvo y devastado su infraestructura. Incluso en la última semana, sus soldados han desplazado a medio millón de personas de la ciudad de Gaza. Y, sin embargo, mientras Israel libra lo que dice es su campaña final en Gaza, se está gestando una batalla sobre quién administrará el páramo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino. Aunque ambos líderes aseguraron haber alcanzado un acuerdo sobre las directrices para concluir la escalada militar, permanece la incertidumbre sobre si Hamas aceptará las condiciones propuestas.