EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

Donald Trump y Benjamin Netanyahu presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino

Matías Tercic

Matías Tercic

Trump y Netanyahu ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había aceptado respaldar una propuesta de paz en Gaza patrocinada por Estados Unidos y destinada a poner fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino, que incluye un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos por Hamas.

En una rueda de prensa conjunta con Netanyahu, Trump dijo que estaban “más que muy cerca” de sellar un esquivo acuerdo de paz y que esperaba que los militantes de Hamás también lo aceptaran.

La Casa Blanca hizo público el plan de 20 puntos de Trump, que considera un alto el fuego, un canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en manos de Israel, una retirada escalonada de Israel del enclave palestino, el desarme de Hamás y un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

La aparente ausencia de Hamás en las negociaciones ha suscitado dudas sobre las perspectivas de la última iniciativa.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de los acontecimientos:

En pocas líneas:

20:32 hsHoy

El ex primer ministro británico Tony Blair elogia el “audaz” plan para Gaza

Tony Blair. REUTERS/Claudia Greco

Tony Blair elogió el lunes como “audaz e inteligente” la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la guerra en Gaza, en la que el ex primer ministro británico desempeñará un papel clave.

“El presidente Trump ha presentado un plan audaz e inteligente que, de aprobarse, puede poner fin a la guerra, brindar alivio inmediato a Gaza y la oportunidad de un futuro mejor y más brillante para su pueblo, garantizando al mismo tiempo la seguridad absoluta y duradera de Israel y la liberación de todos los rehenes”, declaró Blair en un comunicado.

Según el plan, Blair formará parte de una “Junta de Paz” transitoria en Gaza, presidida por Trump.

20:25 hsHoy

Las familias de los rehenes publican una oración de agradecimiento tras conocer el plan de paz de Trump

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha publicado una oración Shehecheyanu de bendición y agradecimiento inmediatamente tras conocerse la propuesta de plan de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

La oración Shehecheyanu es una bendición judía para expresar agradecimiento ante experiencias nuevas y especiales, según recoge la prensa israelí.

20:18 hsHoy

Mediadores qataríes y egipcios han compartido con Hamas el plan de Trump para Gaza

Mediadores cataríes y egipcios se reunieron el lunes con Hamas para presentar al grupo militante palestino el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, según declaró a AFP un funcionario informado sobre las conversaciones.

El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Mahmoud Rashad, “se reunieron recientemente con los negociadores de Hamás y compartieron el plan de 20 puntos. Los negociadores de Hamas afirmaron que lo revisarían de buena fe y darían una respuesta”, declaró la fuente, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas conversaciones.

20:12 hsHoy

Tony Blair nunca ha abandonado Oriente Medio: ahora podría gobernar Gaza

Su hoja de ruta para la reconstrucción de la Franja, acogida por Donald Trump y debatida con Netanyahu en la Casa Blanca, contempla una autoridad internacional transitoria que ha despertado apoyos en Israel, recelos en Palestina y nuevas controversias sobre su legado

Por Steve Hendrix

El ex primer ministro británico Tony Blair. (REUTERS/Johannes P. Christo)

Tres décadas, cinco presidentes estadounidenses y un sinfín de diplomáticos agotados han ido y venido desde que Tony Blair asumió por primera vez al conflicto israelí-palestino como un ambicioso, cosmopolita —y supremamente confiado— nuevo primer ministro británico en 1997.

Leer la nota completa
20:12 hsHoy

El informe clave que sentó las bases para la propuesta de Estados Unidos sobre Gaza

Un reporte del Instituto de Tony Blair para el Cambio Global reflejó el deseo de los palestinos para el futuro del enclave

Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó este lunes a los palestinos a “asumir la responsabilidad de su destino”, presionando para que acepten un acuerdo de paz con Israel intermediado por Estados Unidos que, según dijo, crearía las condiciones para una seguridad israelí duradera.

Leer la nota completa
20:12 hsHoy

Los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza

Washington presentó un plan que incluye la liberación de rehenes, la salida progresiva del Ejército israelí, el desarme de Hamas y un programa internacional de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja

Palestinos cargan sacos de harina descargados de un convoy humanitario a las afueras de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el sábado 23 de agosto de 2025 (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

El presidente estadounidense Donald Trump presentó un plan de veinte puntos para poner fin a la guerra en Gaza, con la promesa de que, si es aceptado por las partes, la contienda “terminará inmediatamente”. El anuncio llegó acompañado de la confirmación de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado su visto bueno.

Leer la nota completa
20:12 hsHoy

¿Podría Tony Blair gobernar Gaza?

Muchos compiten por administrar el devastado territorio

Por The Economist

El humo se eleva durante una operación militar israelí en la ciudad de Gaza, vista desde el centro de la Franja de Gaza. 29 de septiembre de 2025 (Reuters)

En justicia, nadie debería quererlo. Gaza es un infierno. Los tanques israelíes han reducido sus ciudades a polvo y devastado su infraestructura. Incluso en la última semana, sus soldados han desplazado a medio millón de personas de la ciudad de Gaza. Y, sin embargo, mientras Israel libra lo que dice es su campaña final en Gaza, se está gestando una batalla sobre quién administrará el páramo.

Leer la nota completa
20:11 hsHoy

Benjamin Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

En una conferencia de prensa, el mandatario republicano aclaró que si bien Tel Aviv dio luz verde al plan, el grupo terrorista Hamas todavía no respondió a la proposición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino. Aunque ambos líderes aseguraron haber alcanzado un acuerdo sobre las directrices para concluir la escalada militar, permanece la incertidumbre sobre si Hamas aceptará las condiciones propuestas.

Leer la nota completa

