EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

Trump y Netanyahu ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había aceptado respaldar una propuesta de paz en Gaza patrocinada por Estados Unidos y destinada a poner fin a una guerra de casi dos años en el enclave palestino, que incluye un alto el fuego y la liberación de los rehenes retenidos por Hamas.

En una rueda de prensa conjunta con Netanyahu, Trump dijo que estaban “más que muy cerca” de sellar un esquivo acuerdo de paz y que esperaba que los militantes de Hamás también lo aceptaran.

La Casa Blanca hizo público el plan de 20 puntos de Trump, que considera un alto el fuego, un canje de rehenes en manos de Hamás por prisioneros palestinos en manos de Israel, una retirada escalonada de Israel del enclave palestino, el desarme de Hamás y un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

La aparente ausencia de Hamás en las negociaciones ha suscitado dudas sobre las perspectivas de la última iniciativa.

