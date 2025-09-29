Mundo

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

La central térmica y la subestación eléctrica de Belgorod fueron golpeadas el domingo. Medios ucranianos aseguran que Kiev utilizó cohetes HIMARS estadounidenses

Guardar
Un misil impactó en la central eléctrica de Belgorod y provocó un apagón

Un ataque con misiles impactó el domingo una central eléctrica en la ciudad rusa de Belgorod, causando apagones significativos y dejando heridos a al menos tres civiles, informó el lunes el gobernador regional Vyacheslav Gladkov.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto del impacto en la planta de energía, con una serie de explosiones seguidas de columnas de humo elevándose hacia el cielo. Reuters pudo verificar la ubicación del video a través del río, chimeneas y vegetación que coincidían con imágenes de archivo.

Entre las instalaciones afectadas se encuentra la Central Térmica de Belgorod, con una capacidad de 60 megavatios, que suministra energía térmica a los distritos norte y centro de la ciudad, cubriendo el 36,3% de las necesidades de calefacción de Belgorod. Los misiles también impactaron la subestación eléctrica Luch, dejando partes de la ciudad sin electricidad.

Explosiones en la central térmica
Explosiones en la central térmica de Belgorod. Captura de pantalla de un vídeo publicado en el canal de Telegram de Pepel. (Redes sociales)

Gladkov afirmó que Ucrania había atacado la infraestructura de la región, obligando a ciertas instalaciones a cambiar a generadores de energía de respaldo. “El enemigo ha golpeado la infraestructura. Ahora estamos evaluando los daños. Hay apagones que son bastante significativos”, declaró el gobernador.

Según Gladkov, las fuerzas ucranianas atacaron dos veces la capital regional con seis ojivas en total y bombardearon otras partes de la región fronteriza, lanzando al menos 76 drones de ataque en las últimas 24 horas, algunos de los cuales fueron derribados cerca de áreas residenciales.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó 21 drones ucranianos sobre Belgorod durante la noche.

Medios ucranianos reportaron que cohetes HIMARS (Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad) fueron utilizados en el ataque del 28 de septiembre. Los HIMARS, proporcionados por Estados Unidos y con un alcance de aproximadamente 70 kilómetros, permiten a Ucrania atacar objetivos rusos del otro lado de la línea del frente con mucha más precisión que anteriormente.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no han comentado oficialmente sobre el ataque.

Incendio en la central térmica
Incendio en la central térmica de Belgorod, visto desde la estación de tren el 28 de septiembre de 2025. Créditos de la foto: canal de Telegram de Pepel.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, comentó al ataque en Belgorod: “Una respuesta estrictamente simétrica a los ataques de Rusia contra la infraestructura, a su terror, acelerará el camino hacia el fin de la guerra. El precio para Rusia será alto; sentirá las consecuencias de su estrategia militar, que se basa en matar civiles”.

El ataque se produce días después de que Rusia lanzara un asalto masivo contra Ucrania utilizando más de 500 drones y más de 40 misiles de varios tipos en la noche del 27 al 28 de septiembre. En Kiev, el edificio del Instituto de Cardiología resultó dañado, donde murieron dos personas, junto con un jardín de infantes. Cuatro muertes fueron confirmadas en la capital, incluida una niña de 12 años.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky había advertido en una conferencia de prensa en Kiev el 27 de septiembre: “Si amenazan con apagones, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces deben saber en el Kremlin que habrá un apagón en la capital de Rusia”.

La policía examina edificios residenciales
La policía examina edificios residenciales que fueron destruidos durante la noche durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter

Gladkov publicó imágenes de la orquesta filarmónica de Belgorod tocando con linternas durante uno de los ataques con misiles, mientras equipos de reparación de emergencia trabajaban durante toda la noche para restaurar el suministro eléctrico.

El ataque se enmarca en una intensificación de los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera, gasífera y energética de Rusia, una fuente clave de los ingresos de Moscú que ayudan a financiar su invasión de Ucrania.

Situada al otro lado de la frontera con la región de Kharkiv, Belgorod sirve como objetivo regular de los ataques ucranianos. Según el Financial Times, 16 de las 38 refinerías de petróleo de Rusia han sido atacadas por drones ucranianos desde agosto de 2025.

En otro desarrollo, un niño de 6 años y su abuela de 76 murieron en un ataque con drones en la ciudad de Voskresensk, a unos 90 kilómetros al sureste de Moscú, informó el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov. El Ministerio de Defensa de Rusia reportó haber derribado 78 drones ucranianos sobre ocho regiones del país entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana.

Temas Relacionados

BelgorodRusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

El presidente ruso firmó un decreto para incorporar a los ciudadanos al servicio armado, en la mayor campaña en casi una década

Putin ordenó el mayor reclutamiento

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

El mandatario estadounidense dijo que estaba “muy confiado” en alcanzar un acuerdo al recibir al primer ministro israelí en la Casa Blanca. Qué diferencias persisten y qué condiciones querrán imponer de cada lado

Comenzó la reunión entre Donald

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

El mandatario ruso firmó la salida del país del acuerdo internacional que supervisa el trato a detenidos, en medio de crecientes denuncias de abusos y tensiones con organismos occidentales tras la invasión a Ucrania

Rusia abandonó formalmente la Convención

“No hay armas mágicas”: la desafiante respuesta de Rusia a la autorización de EEUU para que Ucrania use misiles de largo alcance

El Kremlin evalúa la decisión de Washington que permite a Kiev atacar objetivos en territorio ruso con supervisión del Pentágono, mientras expertos militares estudian posibles implicaciones y riesgos para la seguridad regional

“No hay armas mágicas”: la

Turquía desplegó tres drones para monitorear la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza en el Mediterráneo

Los aparatos de largo alcance han sobrevolado las embarcaciones durante tres días. Ankara se suma así a España, Italia y Grecia en la vigilancia de la misión que desafía el bloqueo israelí

Turquía desplegó tres drones para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum: “Se dará seguimiento y

Sheinbaum: “Se dará seguimiento y apoyo humanitario a caravana de migrantes cubanos rumbo a CDMX”

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Efemérides de octubre en Perú más importantes del mes

Colombiano intenta darle un desayuno típico a su suegro argentino: “me da nauseas”

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este lunes 29 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Grupo Noxvo se suma a

Grupo Noxvo se suma a Refinery89, partner de Google que cuenta con una red de editores en Europa y América

Google estrena YouTube Labs con la prueba de una función de anfitriones musicales con IA

Bruselas fija el muro antidrones como la prioridad más urgente para reforzar la defensa de la UE para 2030

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza: "Estoy seguro"

El inglés Michael Oliver pitará el Barça-PSG en Montjuïc

ENTRETENIMIENTO

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez:

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Matthew, Kay y Levi McConaughey: la familia que busca conquistar Hollywood con humor y tradición

Louis Partridge recordó su inesperada popularidad tras “Enola Holmes”: “De repente, la gente me pedía selfies en la escuela”

Jennifer Lopez brinda nuevos detalles sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”

Stanley Tucci habla de la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt: “Me entristece no verla envejecer”