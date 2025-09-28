Mundo

India acusó a Pakistán de ser el epicentro del terrorismo global en la ONU: “Es una amenaza para el mundo entero”

Durante la Asamblea General en Nueva York, el representante de Nueva Delhi, Rentala Srinivas calificó al país vecino como “Terroristán”, término que fue rechazado por Islamabad

Guardar
Rentala Srinivas, representante de India
Rentala Srinivas, representante de India ante la ONU

El miembro de la Misión de India, ante las Naciones Unidad, Rentala Srinivas, acusó a Pakistán de ser epicentro del terrorismo global durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York desde la semana pasada. Srinivas utilizó el término “Terroristán” para referirse al país vecino e insistió en que las huellas dactilares de Pakistán estaban presentes en los atentados cometidos en diversos lugares, calificándolo como una amenaza para la región y el mundo.

El diplomático defendió que “sus huellas dactilares son evidentes en el terrorismo de varios lugares. Es una amenaza no solo para sus vecinos, sino para el mundo entero. No hay argumentos ni mentiras que puedan blanquear los crímenes de Terroristán”, según su declaración recogida en el foro multilateral.

La disputa por Cachemira y
La disputa por Cachemira y el terrorismo marcan una rivalidad histórica entre India y Pakistán (REUTERS/ARCHIVO)

La respuesta del portavoz paquistaní, Muhammad Rashid, rechazó el uso del término “Terroristán” como “un intento deliberado de calumniar e insultar a un pueblo entero” y acusó a Nueva Delhi de buscar la desestabilización de la región. Además, denunció la supuesta utilización de operaciones encubiertas por parte de los servicios secretos indios y calificó a la India como un “abusón regional”.

Una historia de tensiones

India y Pakistán, ambas potencias nucleares, mantienen una rivalidad marcada por la disputa de Cachemira y la acusación mutua sobre terrorismo desde su independencia del Reino Unido en 1947. La partición provocó desplazamientos masivos y enfrentamientos sectarios, iniciando desde entonces varias guerras y una permanente desconfianza.

El maharajá de Jammu y Cachemira optó inicialmente por integrarse en India, lo que desencadenó la primera guerra indo-paquistaní en 1947-48. Los conflictos bélicos continuaron: en 1965 por Cachemira, y en 1971 cuando India apoyó la secesión que dio lugar al nacimiento de Bangladés. Una nueva escalada ocurrió en 1999 con el conflicto de Kargil, cuando tropas paquistaníes ocuparon posiciones en territorio de Cachemira bajo control indio y Nueva Delhi respondió militarmente.

El conflicto indo-paquistaní se agravó
El conflicto indo-paquistaní se agravó tras el atentado en Cachemira en abril de este año (REUTERS/ARCHIVO)

Desde los años ochenta, la insurgencia armada en Cachemira alimentó la tensión permanente. India acusa a Pakistán de apoyar a grupos como Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed, responsables de atentados como los ataques de Bombay en 2008 y Pulwama en 2019. Islamabad rechaza estas alegaciones y sostiene que solo respalda la autodeterminación de la población cachemir.

El clima bélico se agravó en 2025 tras un atentado contra turistas en Pahalgam, Cachemira india, con 26 muertos, lo que desembocó en operaciones militares, intercambios de ataques y un frágil alto el fuego el 10 de mayo. Hoy, la militarización de la región, las suspensiones de tratados y el bloqueo diplomático y comercial mantienen a ambos países en un estado de enfrentamiento continuo, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la persistente escalada entre dos potencias nucleares.

Temas Relacionados

Cachemira India Pakistán Asamblea General de la ONU Nueva York Reino Unido Terrorismo Conflicto Lashkar-e-Taiba Jaish-e-MohammedÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Tang Renjian estaba acusado de recibir sobornos por 38 millones de dólares entre 2007 y 2024. La campaña anticorrupción del presidente chino ha purgado a cientos de miles de funcionarios, incluidos varios que él mismo nombró

Sigue la purga de Xi

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

El presidente estadounidense, quien recibirá al premier israelí el lunes en la Casa Blanca, afirmó que hay una “oportunidad real” para lograr “grandeza en Oriente Medio”

Trump sugirió avances en las

Estampida en India: tres organizadores del acto político en el que murieron 40 personas fueron acusados de homicidio culposo

La policía responsabilizó a miembros del partido del popular líder Vijay por la falta de seguridad que derivó en una estampida mortal durante el evento que contó con más de 27.000 asistentes en el sur del país asiático

Estampida en India: tres organizadores

Un ex primer ministro italiano vio a Putin en China y dijo que quedó “impactado” por su estado: “Parecía Berlusconi al final”

Massimo D’Alema coincidió con el líder ruso durante las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Beijing. Dijo que lo vio “muy fatigado” y que “tenía a su lado dos personas que lo sostenían”

Un ex primer ministro italiano

El auge del ciberespionaje chino enciende las alarmas en Occidente

Expertos advierten sobre el impacto de las operaciones encubiertas del Ministerio de Seguridad del Estado de China en infraestructuras críticas de Estados Unidos y Europa, generando preocupación por la seguridad tecnológica global

El auge del ciberespionaje chino
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paloma Valencia dijo que la

Paloma Valencia dijo que la aprobación del presupuesto General de la Nación “es un pequeño triunfo de la oposición”

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

Abelardo de la Espriella salió en defensa del sector empresarial y le lanzó pulla a la izquierda: “Sin empleo no hay riqueza”

Daniel Quintero contestó al subsecretario de Estado de EE. UU. sobre su visa: “No me importan sus amenazas”

Denuncian abandono estatal en Datem del Marañón ante brote de tos ferina que ya cobró la vida de 28 niños

INFOBAE AMÉRICA
Países iberoamericanos reafirman en Barcelona

Países iberoamericanos reafirman en Barcelona su compromiso con la cultura como "pilar estratégico"

(Crónica) El Elche se instala en zona 'Champions' ante el Celta y el Sevilla asalta Vallecas

Macron critica las "inaceptables" amenazas de muerte recibidas por los jueces tras la condena a Sarkozy

Euskadi suma siete traspasos este año y acapara la mitad de las transferencias a CCAA desde que Sánchez llegó a Moncloa

Casares reconoce una incidencia en las pulseras antimaltrado en Cantabria, que "duró pocos días"

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela su “superpoder”:

Kim Kardashian revela su “superpoder”: revivir tendencias olvidadas y volverlas virales

Charlie Sheen confiesa haber estado con 47.000 mujeres y cuenta cómo sus hijos lo salvaron

Kunal Nayyar revela cómo las risas con Simon Helberg marcaron el rodaje de “The Big Bang Theory”

Clint Eastwood y John Wayne: cómo “Harry, el Sucio” los enfrentó y transformó el cine de acción para siempre

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio