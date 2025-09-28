Mundo

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

El próximo 1 de noviembre el teólogo del siglo XIX obtendrá uno de los mayores honores eclesiásticos por su influencia en la renovación espiritual y su papel clave en el desarrollo del pensamiento cristiano

El Papa León XIV declara
El Papa León XIV declara a John Henry Newman Doctor de la Iglesia Universal (VATICAN MEDIA)

El papa León XIV proclamará al teólogo inglés del siglo XIX, cardenal John Henry Newman (1801-1890), como Doctor de la Iglesia el próximo sábado 1 de noviembre, anunció este domingo el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical.

“Tengo la alegría de anunciar que el próximo primero de noviembre, en el contexto del Jubileo del mundo educativo, conferiré el título de doctor de la Iglesia a San John Henry Newman, quien contribuyó de manera decisiva al renacimiento de la teología y a la comprensión de la doctrina cristiana en su desarrollo”.

El título de Doctor de la Iglesia es un reconocimiento muy importante y solo 36 figuras lo ostentan a lo largo de los 2.000 años de historia del cristianismo.

Este título se concede de manera excepcional a aquellos que, mediante sus escritos y enseñanzas, han defendido y afirmado la fe cristiana con particular eminencia, explicó el Vaticano.

Los requisitos para optar a dicha distinción, que puede ser conferida por un papa o por un concilio, son cuatro: santidad declarada, ortodoxia en la fe, eminencia en la doctrina e influjo benéfico en las almas.

El Papa León XIV hace
El Papa León XIV hace un gesto a la multitud mientras recorre la Plaza de San Pedro en el papamóvil después de la Santa Misa por el Jubileo de los Catequistas en el Vaticano, el 28 de septiembre de 2025. REUTERS/Matteo Minnella

Newman está considerado uno de los “padres espirituales” del Concilio Vaticano II, que lanzó a la Iglesia hacia el tercer milenio.

Nacido en Londres el 21 de febrero de 1801, Newman tomó los hábitos como sacerdote de la Iglesia anglicana y años después impulsó junto a otros intelectuales el conocido “Movimiento de Oxford”, que buscaba una renovación espiritual dentro del anglicanismo.

El movimiento fue duramente criticado y terminó siendo oficialmente rechazado tanto por la Universidad de Oxford como por los obispos anglicanos, lo que llevó a Newman a abandonar su cátedra y a convertirse al catolicismo.

Tras una estancia en Roma, Newman introdujo en Inglaterra el Oratorio de San Felipe Neri y en 1854 se trasladó a Dublín para ejercer como rector de la nueva universidad católica.

John Henry Newman (1801-1890), teólogo
John Henry Newman (1801-1890), teólogo inglés y cardenal católico romano (Granger/Shutterstock)

Allí escribió una de sus obras más influyentes, ‘Idea de una Universidad’, y dirigió una nueva traducción de la Biblia.

Otras grandes figuras de la Iglesia que han sido reconocidos con este título son san Agustín, san Jerónimo, santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, quien fue la primera mujer en recibir este honor y es la patrona de Italia, entre otros.

Reconocido por su brillantez intelectual, su compromiso con los pobres y su profunda vida espiritual, fue ordenado cardenal en 1879 por el papa León XIII.

Benedicto XVI, que era gran admirador del cardenal, lo beatificó en 2010 y, en 2019, el cardenal Newman fue proclamado santo por el papa Francisco.

(con información de EFE)

