El Kremlin confirmó que “sigue en pie” la invitación a Trump para que visite Moscú

“Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump”, dijo el portavoz Dmitri Peskov

Trump recibió a Putin el
Trump recibió a Putin el pasado 15 de agosto en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

La invitación realizada por Vladimir Putin al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que visite Moscú, sigue sobre la mesa, según confirmó este domingo el Kremlin.

La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

El jefe del Kremlin le propuso al mandatario norteamericano reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.

Trump no ha respondido hasta ahora a esa propuesta.

El portavoz del Kremlin, Dmitry
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov (Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS)

Según dijo hoy Peskov, “pese a unas contradictorias declaraciones” sobre Rusia, el líder estadounidense “mantiene el deseo de contribuir a la solución del conflicto ucraniano y la voluntad política para ello”.

“Y eso es lo más importante”, aseveró.

El miércoles, el Kremlin consideró un “error” alentar a Ucrania a recuperar los territorios ocupados, tal y como lo sugirió Trump en la Asamblea General de la ONU Trump.

Este sábado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció que Moscú y Washington habían acordado celebrar una tercera ronda de consultas sobre la normalización de relaciones, que tendrá lugar este otoño.

La impaciencia con Moscú

El mandatario estadounidense dio un sorprendente giro en la ONU el martes pasado, al sugerir que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino “incluso ir más allá”.

“El presidente se está volviendo cada vez más impaciente con los rusos porque siente que no están aportando lo suficiente para poner fin a la guerra”, dijo JD Vance a periodistas durante un viaje a Carolina del Norte.

La policía examina edificios residenciales
La policía examina edificios residenciales que fueron destruidos durante la noche durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter

“Si los rusos se niegan a negociar de buena fe, creo que será muy, muy malo para su país”, añadió Vance.

En una reunión celebrada el miércoles pasado por la mañana en Nueva York, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, pareció enfrentarse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al pedir que “cesen las matanzas” en Ucrania y exigir que Moscú “tome medidas significativas hacia una solución duradera”, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Lavrov respondió, según una nota del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, subrayando “el carácter inaceptable de los planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas destinados a prolongar el conflicto”.

Más temprano, el presidente ucraniano, Voldodimir Zelensky, había elogiado a Trump tras su inesperado cambio de postura sobre el conflicto, pero advirtió que la OTAN por sí sola no podía garantizar la seguridad de su país.

“Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data (OTAN) no significa automáticamente que se esté a salvo”, declaró Zelensky ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en su conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el sábado 27 de septiembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Zelensky hizo un balance positivo de su reunión que mantuvo el martes con Trump, quien ha descartado la membresía de Kiev en la OTAN.

“Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas”, relató Zelensky.

(con información de EFE y AFP)

