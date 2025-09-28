El grupo terrorista Hamas dijo que perdió contacto con dos de los rehenes israelíes secuestrados en Gaza

Los terroristas de Hamas mantienen secuestrados a más de 40 rehenes israelíes

El grupo terrorista Hamas aseguró este domingo que perdió contacto con dos rehenes en medio de la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en dos barrios de Ciudad de Gaza. Mientras, tres divisiones israelíes avanzaron hacia el norte de la ciudad con el objetivo de tomar el control total de la zona.

En un comunicado, el brazo armado del grupo extremista palestino, las Brigadas al-Qassam, explicó que había exigido que las fuerzas israelíes se retiraran al sur de la Calle Ocho y suspendieran los ataques aéreos durante 24 horas a partir de las 18:00 de este domingo para poder rescatar a los rehenes. La mención explícita de la ubicación de los cautivos resulta sin precedentes.

Ambos rehenes fueron secuestrados durante el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El Foro de Rehenes y Familiares de Desaparecidos señaló que las familias trabajan junto a las autoridades para analizar el comunicado de Hamas y solicitaron no hacer público el nombre de sus allegados.

Los familiares de los cautivos han expresado en repetidas ocasiones su temor de que la ofensiva militar en Ciudad de Gaza, justificada por el gobierno israelí como una medida necesaria para derrotar a los últimos terroristas de Hamas, ponga en peligro la vida de los rehenes.

Columnas de humo negro se elevan en el cielo durante el asalto israelí a la Ciudad de Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Actualmente, los grupos armados en la Franja mantienen a 48 rehenes, incluido un oficial israelí muerto en 2014. De los 251 secuestrados por Hamas el 7 de octubre, 47 permanecen cautivos; entre ellos, al menos 26 han sido confirmados fallecidos por las autoridades israelíes. Se estima que 20 siguen con vida y existen graves preocupaciones por el estado de otros dos, según funcionarios israelíes.

El informe de Hamas coincidió con un comunicado de las FDI sobre 140 ataques en el último día contra edificios, combatientes e infraestructuras ligadas a grupos terroristas. Fuentes médicas en Gaza, bajo control de Hamas, reportaron al menos 77 muertos en 24 horas a causa de estas acciones.

La entrada de tanques israelíes en los distritos residenciales desató la alarma entre los servicios de salud locales, incapaces de responder a decenas de llamadas de auxilio. Testigos y médicos confirmaron el avance de las tropas hacia los barrios de Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan y Al-Naser, cerrando el cerco sobre el corazón y el oeste de Ciudad de Gaza.

Un tanque israelí avanza sobre la ciudad de Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Israel ha instado a los habitantes a evacuar antes del asalto militar. Hasta el viernes, el ejército estimó que 780.000 de aproximadamente un millón de residentes habían huido.

En una operación reciente, soldados de la Brigada Golani identificaron a cinco combatientes de Hamas que lanzaron cohetes contra un edificio ocupado por fuerzas israelíes. Tras el ataque, que no causó heridos, los militares dirigieron un dron para eliminar al grupo armado.

La División 98 de las IDF anunció que aumentó su control operacional en la ciudad y en las últimas 24 horas dirigió bombardeos contra posiciones y combatientes de Hamas. Paralelamente, tropas israelíes continuaron combatiendo en el sur de Gaza, eliminando a miembros de grupos armados y destruyendo infraestructura y equipos de vigilancia.