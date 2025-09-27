Martine Barons, la señora más fuerte de Gran Bretaña: de debutar a los 65 años a campeona mundial de levantamiento de pesas

Martine Barons, la abuela más fuerte de Gran Bretaña, rompe cuatro récords mundiales tras iniciar el levantamiento de pesas a los 65 años

En el universo del deporte, algunas carreras nacen de la dedicación temprana y otras despuntan a partir de momentos casuales. Martine Barons, identificada hoy como “la abuela más fuerte de Gran Bretaña”, inició su camino hacia la élite del levantamiento de pesas de un modo insospechado y tardío.

Fue en diciembre de 2023, a los 65 años, cuando Barons se acercó al gimnasio guiada por un propósito lúdico, acompañando a una amiga instructora de entrenamiento físico. Lo que comenzó como una sencilla y divertida sesión se convertiría, en cuestión de semanas, en la revelación de una habilidad inusual.

"Empecé a practicar levantamiento de pesas por pura casualidad. Fui al gimnasio con una amiga instructora de entrenamiento físico y me enseñó a hacer peso muerto”, contó en diálogo con SWNS.

El giro inesperado llegó cuando logró levantar 60 kilogramos en su primer intento, sorprendiendo a los presentes y a sí misma. Tan solo unas semanas después, aumentó la marca a 100 kilos, demostrando un potencial físico que Barons atribuye a factores naturales: “Debe ser buena genética. Soy inusualmente fuerte para mi edad y género”.

Esta revelación, según sus palabras, llegó tras “haber sido pobre en los deportes toda mi vida”, lo que convierte su experiencia en un hallazgo singular ocurrido después de décadas lejos de destacar en el ámbito atlético.

De novata a campeona: logros en la competición internacional

Barons comenzó en el levantamiento de pesas por casualidad y en solo 18 meses conquistó títulos europeos y mundiales (@dr.barons)

Solo 18 meses después de iniciar la práctica, Martine Barons alcanzó la cima del levantamiento de pesas en su categoría, erigiéndose como múltiple campeona tanto en Europa como en el mundo. Su primera conquista ocurrió en junio, donde se adjudicó el Campeonato Europeo disputado en Finlandia. Al año siguiente, defendió con éxito el título en Polonia, consolidando así su hegemonía continental en la disciplina.

La progresión no se detuvo allí. Apenas 12 semanas después de su triunfo en Polonia, Barons viajó a Estados Unidos para competir en el Campeonato Mundial de Powerlifting en Idaho, donde salió vencedora. Previamente, había conquistado el Campeonato Mundial de 2024 en Limerick, Irlanda.

Así, en apenas año y medio desde su debut, acumuló cuatro grandes campeonatos en su categoría: dos europeos y dos mundiales. La señora británica relata su asombro ante las hazañas: “Me llena de alegría y emoción pensar en lo que he logrado. Nunca pensé que en 18 meses podría haberlo logrado”.

Una cosecha de récords mundiales

La británica superó marcas internacionales en sentadillas, peso muerto y press de banca en la categoría Masters 5, Raw, U90kg (@dr.barons)

El avance competitivo de Barons no solo se tradujo en títulos, sino también en la superación de marcas internacionales que parecían intocables en su grupo etario y categoría de peso. Logró añadir 10 kilogramos al récord mundial de sentadillas, tras levantar 100 kilogramos.

En el caso del peso muerto, añadió 7,5 kilogramos a lo previamente registrado con un levantamiento de 155. En press de banca, elevó 57,5 kilogramos. Además, mejoró el récord mundial total de levantamiento de pesas en 12,5 kilogramos al lograr una marca conjunta de 312,5.

Su éxito más reciente llegó al consagrarse campeona mundial de 2025 en levantamiento de potencia, peso muerto y press de banca dentro de la división Masters 5, Raw, U90kg. Este conjunto de récords y títulos hacen de Barons un caso único, cimentando todavía más su legado en la historia del deporte.

Entre la academia, el entrenamiento y el compromiso personal

Compagina su carrera deportiva con su trabajo como investigadora académica en la Universidad de Warwick y su vida familiar

Detrás de estos logros deportivos, Martine Barons mantiene una rutina de vida que combina la alta competencia con responsabilidades laborales y familiares.

Trabaja a tiempo completo como investigadora académica en la Universidad de Warwick. En paralelo, entrena cinco veces por semana, dedicando dos horas diarias a perfeccionar su técnica y aumentar su fuerza. Esta disciplina ha sido clave para su evolución como atleta y ejemplo para quienes piensen que el deporte competitivo es patrimonio exclusivo de la juventud.

Sobre su descubrimiento y la satisfacción que le ha proporcionado el deporte, Barons señala: “Me sorprendió encontrar un talento para el levantamiento de pesas a la edad de 65 años después de haber sido pobre en los deportes toda mi vida. Disfruto enormemente entrenando y compitiendo, y los beneficios para la salud que supone una mayor fuerza y movilidad son asombrosos”.

Motivaciones, orgullo y nuevos horizontes

Barons destaca los beneficios para la salud y la movilidad que le ha aportado el entrenamiento regular a una edad avanzada

La carrera deportiva de Martine Barons está impulsada por una motivación interna y un sentido de descubrimiento personal. No oculta la sorpresa ante sus logros repentinos: “A veces tengo que pellizcarme porque no puedo creer que sea yo. Todavía estoy en shock, porque todo empezó por casualidad, la verdad”.

Asimismo, insiste en la importancia de tener objetivos claros, lo que se convirtió en un motor clave tras la sugerencia de una amiga: “Soy una persona que necesita una meta, así que cuando mi amigo me dijo que debía competir, fue ‘todos manos a la obra’”.

El orgullo de representar a su país es uno de los aspectos más destacados por Barons en su travesía. “Estoy orgullosa ¡Es algo que jamás pensé que haría!”, proclama, visibilizando el valor que le atribuye al reconocimiento colectivo y la posibilidad de inspirar a otros en circunstancias similares.

Rumbo a nuevos desafíos: la próxima competencia

Su próximo desafío será el Campeonato Británico de Levantamientos Individuales en el Arnold Sports Festival de Birmingham en 2026

El horizonte competitivo de Martine Barons aún se extiende hacia nuevas metas. Su próximo gran reto será participar en el Campeonato Británico de Levantamientos Individuales durante el Arnold Sports Festival, que se celebrará en el NEC de Birmingham en marzo de 2026.

Frente a este desafío, su enfoque y determinación permanecen intactos, reafirmando el impulso que la llevó, en poco tiempo, de una sesión accidental en el gimnasio a un lugar de privilegio en la historia del levantamiento de pesas británico.