Mundo

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

El convoy humanitario de 51 barcos y 500 activistas —entre ellos Greta Thunberg— reanudó su travesía por el Mediterráneo rumbo a la Franja. Los responsables de la misión pidieron atención internacional para garantizar la seguridad

Guardar
Veleros de la Flotilla Global
Veleros de la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es llegar a Gaza con ayuda humanitaria, zarparon de la isla de Koufonisi, Grecia, el 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Stefanos Rapanis)

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 51 embarcaciones y alrededor de 500 activistas procedentes de 40 países -entre los que se encuentra la joven ambientalista Greta Thunberg-, reanudó este sábado su travesía por el Mediterráneo con destino a la Franja de Gaza. Sus organizadores anunciaron a través de un comunicado que la flotilla prevé adentrarse en la denominada “zona de alto riesgo” en dos días, resaltando que la vigilancia y la solidaridad internacionales serán clave en ese tramo del viaje.

Según informó la organización, las embarcaciones ‘Yulara’ y ‘Catalina’ se reincorporaron a la misión tras una breve parada técnica para evaluar y resolver cuestiones mecánicas. En este momento, se encuentran a 463 millas náuticas (857 kilómetros) de Gaza, y la llegada estimada al enclave palestino se sitúa entre cuatro y siete días. En declaraciones recogidas en su comunicado, se insistió en que la seguridad de la misión depende de la atención global. “Cada actualización es importante. Cada testigo es importante. Por favor, mantengan sus ojos en ellos porque su seguridad depende de que el mundo mire”, publicaron los organizadores.

Tripulantes interactúan desde a bordo
Tripulantes interactúan desde a bordo de un barco de la Flotilla Global Sumud mientras navega frente al islote de Koufonisi, Grecia, el 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Stefanos Rapanis)

El trayecto se ha visto marcado por denuncias de la propia flotilla, que reportó haber sufrido varios ataques, entre ellos explosiones, sobrevuelos de drones no identificados e interferencias en las comunicaciones. Los organizadores atribuyeron estos incidentes a acciones de Israel, especialmente después de que el gobierno israelí acusara a los integrantes de la flotilla de estar vinculados al grupo terrorista palestino Hamas. Frente a la escalada de amenazas, la organización alertó el jueves haber recibido “información de Inteligencia creíble” sobre la posible intensificación de la arremetida israelí, citando el riesgo de nuevos ataques con “armas pesadas”.

La inquietud por la seguridad de los activistas llevó a Italia, España y Grecia a anunciar el envío de embarcaciones militares para escoltar a la flotilla. El Gobierno español despachó el buque de acción marítima (BAM) Furor desde el puerto de Cartagena, mientras que Italia desplegó dos naves militares de acompañamiento. Las autoridades israelíes, consultadas tras conocerse el envío de barcos de protección, señalaron que no consideraban problemático el acompañamiento español y anticiparon que, aunque prevén la necesidad de una eventual operación de rescate, ningún barco será autorizado a entrar en Gaza, a la que describen como “zona de combate activa”.

En el transcurso de la misión se produjo otra incidencia relevante cuando el principal barco de la flotilla, denominado “Familia”, sufrió una avería mecánica. Esto obligó a reubicar a sus tripulantes en otras embarcaciones integrantes del convoy.

Greta Thunberg y otras integrantes
Greta Thunberg y otras integrantes de la tripulación saludan desde un barco frente a la isla de Creta, Grecia, el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Stefanos Rapanis)

De manera paralela, un convoy con cerca de una decena de barcos zarpó el sábado desde Italia para sumarse a la misión principal. Esta iniciativa, conocida como Flotilla de la Libertad, ha promovido desde 2008 varias misiones similares, incluida la travesía de 2010 en la que cinco tripulantes fallecieron en un ataque israelí. Aunque ambas flotillas actúan como aliadas, los responsables de la organización confirmaron que mantendrán contacto diario, pero sus rutas no convergerán en el mar.

Desde su partida en junio desde Barcelona, la Global Sumud Flotilla tiene como principal objetivo entregar ayuda humanitaria de forma directa a la población de Gaza, actualmente bajo el asedio de una operación militar israelí. Las autoridades israelíes han propuesto que los barcos atraquen en puertos de Israel para descargar la ayuda, mientras que el ejecutivo italiano sugirió hacerlo en Chipre para el posterior traslado hasta la franja palestina. La organización rechazó ambas propuestas, insistiendo en su intención de desembarcar la ayuda directamente en Gaza.

La Global Sumud Flotilla se configura como la misión marítima internacional más amplia hacia Gaza organizada hasta el momento y cuenta con la participación de activistas de diversos países, quienes zarparon desde las costas de España, Túnez, Italia y Grecia.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

Global Sumud FlotillaGazaHamasIsraelGreta Thunbergúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Por qué la Biblioteca Pública de Nueva York prohibió “Buenas noches, Luna” durante 25 años pese a ser un clásico infantil

Durante más de dos décadas, “Goodnight Moon” estuvo ausente por la decisión de una sola bibliotecaria. Cómo un criterio individual pudo silenciar a una obra que marcaría generaciones

Por qué la Biblioteca Pública

Martine Barons, la señora más fuerte de Gran Bretaña: de debutar a los 65 años a campeona mundial de levantamiento de pesas

Esta mujer sorprendió al mundo deportivo tras iniciar en la disciplina por casualidad y conquistar títulos europeos y mundiales, superando marcas históricas en su categoría en solo 18 meses

Martine Barons, la señora más

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

La operación se desarrolló en 14 países y permitió desarticular redes que estafaban a más de 1.400 víctimas. Generó pérdidas cercanas a los 2,8 millones de dólares y causó daños económicos y psicológicos

Interpol detuvo a 260 personas

El canciller de Putin criticó en la ONU a Ucrania y Europa y dijo que Rusia tiene “cierta esperanza” en el diálogo con EEUU

Sergei Lavrov dijo que Bruselas “está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica” a Moscú. Comentó, además, que la alianza con India no peligra pese a las sanciones de Washington contra Nueva Delhi

El canciller de Putin criticó

El cambio climático amenaza las ruinas de Cartago y otros sitios africanos

El valor de estos enclaves trasciende lo histórico y requiere una respuesta colectiva para su preservación

El cambio climático amenaza las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la millonaria fortuna

Esta es la millonaria fortuna que perdió la familia Slim en 2025

Adolescentes pasan cada vez más tiempo en redes sociales: pautas del Minsa para proteger a los jóvenes en internet

Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para este periodo de registros

Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió por una cirugía estética

Andrea Chávez le entrega sombrero artesanal a Claudia Sheinbaum como símbolo de apoyo

INFOBAE AMÉRICA
Carreras y reclamaciones marcan el

Carreras y reclamaciones marcan el "descontrol" de la entrada a la Cómic-Con de Málaga este sábado: "Está abarrotado"

Por qué la Biblioteca Pública de Nueva York prohibió “Buenas noches, Luna” durante 25 años pese a ser un clásico infantil

Zelenski advierte de que si Kiev queda a oscuras, también quedará a oscuras Moscú

Alauda Ruiz de Azúa predica y convence en San Sebastián al lograr la Concha de Oro con 'Los Domingos'

Martine Barons, la señora más fuerte de Gran Bretaña: de debutar a los 65 años a campeona mundial de levantamiento de pesas

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio recordó la gran

Leonardo DiCaprio recordó la gran ovación que recibió Paul McCartney en show de Oasis en California: “Fue increíble”

Exhiben en un museo de Londres una carta inédita en la que Lady Gaga le rinde homenaje a David Bowie

La confesión de Toni Collete sobre “Sexto Sentido”: “No me percaté que era una película de terror”

Warner Bros es el primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2025

Dick Van Dyke impresiona a los 99 años con su estricta rutina de gimnasio