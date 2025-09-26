Mundo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

El presidente ruso mantuvo un encuentro con Rafael Grossi, quien asistió a la apertura de la Semana Atómica Mundial, foro que se desarrolla en la capital de Rusia

Vladimir Putin recibió a Rafael Grossi en Moscú

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reunieron en Moscú, donde resaltaron la relevancia internacional de la energía nuclear y el rol central del país euroasiático en su desarrollo.

El encuentro tuvo lugar en el marco de un evento de Rosatom, la corporación estatal rusa dedicada a la energía atómica, con la participación de delegaciones de Asia y África.

Durante la apertura de la reunión, Putin reconoció la importancia histórica y actual de la cooperación rusa con la AIEA. “Estimado señor Director General, me complace mucho verlo. Una vez más, bienvenido a Moscú. Quiero agradecerle su presencia y participación en nuestros eventos de Rosatom. Este es, en principio, un evento tradicional para nosotros, dedicado al desarrollo de la energía nuclear en Rusia y a nivel mundial”, afirmó el mandatario, según declaraciones difundidas por Reuters.

Añadió que “Rusia estuvo en los orígenes de la agencia, allá por 1957, y durante todos estos años hemos colaborado activamente con ella, esforzándonos por brindar toda la asistencia posible para abordar las tareas globales y de gran importancia que enfrenta”.

Por su parte, Grossi agradeció la invitación y subrayó la trascendencia del momento para el sector nuclear. “Señor Presidente, es un verdadero placer estar de nuevo en Moscú para continuar nuestra conversación. Como usted dice, esta vez con este evento tan importante, que llega en un momento crucial para la energía nuclear a nivel mundial”, declaró el titular de la OIEA, señalando el liderazgo de Rosatom en el sector.

Grossi expuso que “Rusia, a través de Rosatom, desempeña un papel de liderazgo en muchos países y en muchos otros que están muy interesados. Y lo pudimos ver hoy en la reunión que usted presidió: países de Asia y de África”.

Grossi insistió en que la energía nuclear debe ser usada solo con fines pacíficos

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica insistió en que la energía nuclear debe ser empleada exclusivamente con fines pacíficos, al intervenir en la inauguración este jueves del foro Semana Atómica Mundial que se celebra en la capital rusa.

“Los resultados del trabajo de toda instalación nuclear, de toda planta de energía nuclear que se cree, deben estar encaminados exclusivamente a un fin pacífico”, dijo Grossi en la ceremonia de apertura del evento, celebrada en el pabellón Átomo de la VDNJ, el mayor espacio de exposiciones de Moscú.

En este sentido, destacó que la industria nuclear se encuentra en “un momento único de su desarrollo”.

“Es especialmente valioso y significativo que nos encontremos en Moscú, la capital de Rusia, un país que históricamente ha estado a la vanguardia de la tecnología nuclear”, agregó Grossi.

Tuvo palabras de elogio para la Rosatom, la agencia rusa para la energía atómica, por crear “estándares de trabajo y plataformas de intercambio de conocimientos” entre diferentes países.

Nos honra recibir a representantes de 118 países socios en la Semana Atómica Mundial de Moscú. Recuerdo que en la primera Atomexpo, en 2009, tuvimos 25 países. Hoy, hay cuatro veces y medio más invitados y estamos muy orgullosos de ello. Esto significa que cada vez más países optan por fuentes de energía nuclear seguras”, afirmó a su vez el jefe adjunto de Administración de la Presidencia rusa, Serguéi Kiriyenko.

Agregó que la cartera total de centrales nucleares que Rosatom construye en Rusia y en el extranjero asciende actualmente a 30 unidades.

El foro Semana Atómica Mundial, que concluirá el próximo domingo, está dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

