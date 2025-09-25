El momento en que el súper tifón Ragasa arrasa un restaurante en Hong Kong

Las aguas de la inundación arrasan un restaurante de Hong Kong debido al tifón Ragasa

Imágenes de una cámara de CCTV mostraron el momento en que las aguas de la inundación impactaron contra un restaurante de Hong Kong este miércoles como resultado del súper tifón Ragasa.

Reuters pudo verificar de forma independiente la ubicación del video mediante el diseño interior del restaurante, que coincidía con las imágenes de archivo. Reuters pudo verificar la fecha de la grabación a partir de la marca de tiempo de la cámara web.

El miércoles, enormes olas azotaron zonas de la costa este y sur de Hong Kong, provocando inundaciones generalizadas que sumergieron algunas carreteras y viviendas. Más de 100 personas resultaron heridas, ya que las autoridades impusieron la máxima intensidad de tifón, 10, durante la mayor parte del día.

El agua de la inundación inunda un restaurante mientras el supertifón Ragasa azota Hong Kong, China, el 24 de septiembre de 2025. Esta captura de pantalla de una grabación de CCTV se muestra en la foto. VIVIANO ROMITO/Vía REUTERS.

El jueves, el Observatorio de Hong Kong mantuvo su segunda señal de tifón más baja, 3, manteniendo cerrados los jardines de infancia y algunas escuelas mientras Ragasa se alejaba de la ciudad y se debilitaba a tormenta tropical.

Los vuelos en Hong Kong se reanudaron después de que alrededor de 1.000 se vieran afectados, causando molestias a unos 140.000 pasajeros. Los negocios reabrieron sus puertas el jueves. Pero en las calles seguía habiendo grandes ramas caídas, luego de que los potentes vientos derribaran más de 1.200 árboles en toda la ciudad.

En la ciudad de Yangjiang, en Guangdong, más de 10.000 árboles sufrieron daños y las ramas flotaban en el agua de las calles inundadas. Cuadrillas de operarios empleaban topadoras para retirar los troncos caídos y trabajaban para despejar las carreteras bloqueadas, según reportó el diario Yangjiang Daily.

Las cámaras de seguridad captan cómo las balsas de pesca se agitan en las aguas mientras el tifón Ragasa azota el sur de China.

Casi medio millón de hogares sufrieron cortes de electricidad, y más de un tercio seguían sin servicio el jueves por la mañana, agregó el periódico.

Las calles de la ciudad de Zhuhai se convirtieron en ríos y los rescatistas utilizaron botes neumáticos para rescatar a los residentes varados. El agua llegó hasta la primera planta de algunas viviendas en vecindarios antiguos, de acuerdo con el Southern Metropolis Daily.

La comunicación con los residentes en algunas de las islas de la ciudad de Jiangmen quedó interrumpida, reportó el diario Southern Weekly.

Una tienda de comestibles dañada tras las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa en Hualien, Taiwán, 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

Hacia el oeste, en la región de Guangxi, las escuelas y negocios cerraron y las actividades turísticas se suspendieron en algunas ciudades.

Más de dos millones de personas fueron reubicadas en Guangdong antes de la llegada de Ragasa, que alcanzó su máxima intensidad el lunes con vientos sostenidos máximos de 265 kilómetros/hora (165 millas por hora). Fue el meteoro más potente en el mundo en lo que va del año.

(con información de Reuters y AP)