Mundo

El momento en que el súper tifón Ragasa arrasa un restaurante en Hong Kong

Más de dos millones de personas fueron evacuadas en China tras el paso de la tormenta, que dejó inundaciones, cortes de energía y daños masivos

Guardar
Las aguas de la inundación arrasan un restaurante de Hong Kong debido al tifón Ragasa

Imágenes de una cámara de CCTV mostraron el momento en que las aguas de la inundación impactaron contra un restaurante de Hong Kong este miércoles como resultado del súper tifón Ragasa.

Reuters pudo verificar de forma independiente la ubicación del video mediante el diseño interior del restaurante, que coincidía con las imágenes de archivo. Reuters pudo verificar la fecha de la grabación a partir de la marca de tiempo de la cámara web.

El miércoles, enormes olas azotaron zonas de la costa este y sur de Hong Kong, provocando inundaciones generalizadas que sumergieron algunas carreteras y viviendas. Más de 100 personas resultaron heridas, ya que las autoridades impusieron la máxima intensidad de tifón, 10, durante la mayor parte del día.

El agua de la inundación
El agua de la inundación inunda un restaurante mientras el supertifón Ragasa azota Hong Kong, China, el 24 de septiembre de 2025. Esta captura de pantalla de una grabación de CCTV se muestra en la foto. VIVIANO ROMITO/Vía REUTERS.

El jueves, el Observatorio de Hong Kong mantuvo su segunda señal de tifón más baja, 3, manteniendo cerrados los jardines de infancia y algunas escuelas mientras Ragasa se alejaba de la ciudad y se debilitaba a tormenta tropical.

Los vuelos en Hong Kong se reanudaron después de que alrededor de 1.000 se vieran afectados, causando molestias a unos 140.000 pasajeros. Los negocios reabrieron sus puertas el jueves. Pero en las calles seguía habiendo grandes ramas caídas, luego de que los potentes vientos derribaran más de 1.200 árboles en toda la ciudad.

En la ciudad de Yangjiang, en Guangdong, más de 10.000 árboles sufrieron daños y las ramas flotaban en el agua de las calles inundadas. Cuadrillas de operarios empleaban topadoras para retirar los troncos caídos y trabajaban para despejar las carreteras bloqueadas, según reportó el diario Yangjiang Daily.

Las cámaras de seguridad captan cómo las balsas de pesca se agitan en las aguas mientras el tifón Ragasa azota el sur de China.

Casi medio millón de hogares sufrieron cortes de electricidad, y más de un tercio seguían sin servicio el jueves por la mañana, agregó el periódico.

Las calles de la ciudad de Zhuhai se convirtieron en ríos y los rescatistas utilizaron botes neumáticos para rescatar a los residentes varados. El agua llegó hasta la primera planta de algunas viviendas en vecindarios antiguos, de acuerdo con el Southern Metropolis Daily.

La comunicación con los residentes en algunas de las islas de la ciudad de Jiangmen quedó interrumpida, reportó el diario Southern Weekly.

Una tienda de comestibles dañada
Una tienda de comestibles dañada tras las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa en Hualien, Taiwán, 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Ann Wang

Hacia el oeste, en la región de Guangxi, las escuelas y negocios cerraron y las actividades turísticas se suspendieron en algunas ciudades.

Más de dos millones de personas fueron reubicadas en Guangdong antes de la llegada de Ragasa, que alcanzó su máxima intensidad el lunes con vientos sostenidos máximos de 265 kilómetros/hora (165 millas por hora). Fue el meteoro más potente en el mundo en lo que va del año.

(con información de Reuters y AP)

Temas Relacionados

RagasatifónChinaHong Kong

Últimas Noticias

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Los restos de Hernán Cortés, que derrocó al Imperio azteca hace cinco siglos, están en el olvido. Esta indiferencia, documentada por The New York Times, refleja el profundo rechazo que aún suscita su figura en la sociedad mexicana

Cambió la historia pero su

Drones Shahed, fábricas secretas y la guerra que cruza fronteras: la nueva ofensiva rusa en Europa

El despliegue masivo de drones explosivos ha cambiado el equilibrio militar en Europa del Este. Nuevas tácticas, fábricas clandestinas y ataques que ya alcanzan territorio aliado. El costo de la defensa se dispara

Drones Shahed, fábricas secretas y

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

El ministro de Defensa Guido Crosetto advirtió a los activistas que no podrá garantizar su seguridad si abandonan aguas internacionales y los instó entregar la ayuda en Chipre para evitar más riesgos tras haber sufrido agresiones con drones

Italia envió un segundo buque

Reapareció en público el sospechoso del caso de Madeleine McCann y aseguró tener “información especial”

Christian Brueckner, recientemente liberado, fue visto en comercios y restaurantes, donde realizó comentarios que encendieron las alertas de testigos y autoridades: hay preocupación por su comportamiento y posibles intentos de fuga

Reapareció en público el sospechoso

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

El parlamento surcoreano aprobó una ley fundamental para los tatuadores. Habrá un sistema de permisos y supervisión estatal para regular la actividad y garantizar condiciones seguras

Corea del Sur legalizó el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Lotería de Manizales 24

Resultados Lotería de Manizales 24 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

Cuántos vasos de agua debe consumir al día una persona con insuficiencia renal y que no se encuentra en diálisis

El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro

Paracetamol y autismo: la Sociedad Argentina de Pediatría explicó qué dice la evidencia científica

La Tinka arranca con el nuevo conteo millonario este miércoles 24 de septiembre de 2025: Revisa aquí los resultados oficiales

INFOBAE AMÉRICA
Los Dell Pro Plus Earbuds

Los Dell Pro Plus Earbuds ofrecen filtrado de ruido y optimización de voz con IA para entornos empresariales

Chile, País Invitado de Honor de LIBER 2025, conmemorará el legado de Gabriela Mistral

El pianista y director brasileño João Carlos Martins, Premio A Toda una Vida Profesional de Fundación MAPFRE

CCOO y UGT denuncian el VIII Convenio de la Dependencia y piden una subida salarial "justa"

Más de 1.000 corredores participarán en el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón

ENTRETENIMIENTO

La reinvención de Bruce Springsteen:

La reinvención de Bruce Springsteen: “Podría haber tomado muchos caminos distintos”

MrBeast y su fórmula para el éxito: “Sé cómo producir contenido en YouTube mejor que nadie en el mundo”

Diane Kruger y la autenticidad en su trabajo actoral: “Me esfuerzo por no repetirme y crear personajes que no dependan solo de la apariencia”

Jaime Lorente habló sobre su deseo de regresar a La casa de papel: “Me haría ilusión y volvería a hacer de Denver”

John Boyega criticó el rumbo de las secuelas de “Star Wars” y propone cambios