Cómo es Jimbōchō, el barrio japonés que fue elegido como el más cool del planeta

Jimbōchō, en Tokio, lidera el ranking mundial de barrios más cool del mundo (foto: Wikipedia)

En la búsqueda permanente de los lugares más emocionantes, la guía mundial Time Out reveló su esperada selección anual de los barrios más cool del mundo. El ranking de 2025 encabeza las tendencias urbanas con Jimbōchō, un rincón de Tokio que la publicación califica como un auténtico "nirvana bibliófilo“.

Literatura, tradición y cultura contemporánea: así es Jimbōchō

El barrio japonés destaca por su ambiente literario, cultural y su oferta gastronómica única (foto: Wikipedia)

Ubicado en el corazón de la capital japonesa, Jimbōchō se ganó el primer puesto en la clasificación mundial. De acuerdo con Time Out, este barrio destaca por albergar aproximadamente 130 librerías vintage, entre las que sobresalen Isseido y Kitazawa. Son, según la guía, el punto de partida ideal para sumergirse en un día completo de exploración literaria y cultural.

Pero Jimbōchō no solo vive de sus libros. El barrio combina su vasto legado literario con una sólida cultura de cafeterías y una reputada oferta gastronómica, especialmente sus famosos restaurantes de curry japonés. Esta mezcla de tradición y vanguardia convierte al lugar en el destino predilecto para quienes visitan Tokio, atraídos por su ambiente acogedor y su inconfundible personalidad.

La lista de Time Out se desarrolla cada año a partir de las recomendaciones de su red global de editores y escritores, quienes evalúan cada barrio bajo criterios de cultura, comunidad, habitabilidad, gastronomía y, como ellos mismos indican, “esa sensación de actualidad difícil de definir”.

Time Out resalta la importancia de la comunidad y la autenticidad local (foto: Wikipedia)

La voz de la comunidad: barrios hechos por y para sus habitantes

Sobre los resultados de la edición 2025, Grace Beard, editora de viajes de Time Out, explicó a CNN Travel: “La principal conclusión del ranking de Time Out de este año es hasta qué punto nuestros vecindarios están moldeados por y para sus comunidades locales”.

Subrayó que la lista equilibra barrios reconocidos con otros menos comentados, pero altamente valorados por quienes los viven día a día: “Lugares que los lugareños realmente aman y que merecen tanta atención como los principales centros turísticos de una ciudad”, señaló.

El elemento diferencial de esta selección radica en identificar esa “sensación de ‘ahora’ difícil de definir”, una suerte de energía vibrante que solo se percibe caminando por las calles clave, descubriendo los comercios, la oferta cultural y la vida cotidiana que les da sentido.

Diversidad global

Borgerhout en Amberes ocupa el segundo lugar y Barra Funda en São Paulo completa el podio (foto: Woodmonkey)

El segundo puesto de este exclusivo listado recayó sobre Borgerhout, en Amberes (Bélgica), definido como el “corazón creativo” de la ciudad. Aquí brillan restaurantes como Café Josee y la innovadora Pizza Gallery, así como numerosas galerías. Time Out sugiere visitar el barrio durante la Borger Nocturne, cuando la escena artística local cobra mayor intensidad.

Por último, el podio lo cierra Barra Funda, en el oeste de São Paulo, Brasil. Este lugar se destaca gracias a su atmósfera de innovación y su histórico pasado industrial. Los expertos de la publicación recomiendan hacer una parada en el bar recién inaugurado Água e Biscoito para captar el pulso contemporáneo del barrio.

Barrios que perduran y se reinventan

La edición 2025 de Time Out seleccionó 39 barrios de todo el mundo. Si bien la mayoría debutó en la lista, algunas zonas repiten presencia, como Anjos en Lisboa, reconocida por sus concept stores y boutiques independientes, o casos con trayectorias de revalorización urbana. “Algunos barrios podrían haber aparecido en nuestra clasificación hace años y ahora están experimentando una segunda ola, mientras que otros todavía están en pleno auge”, señaló Beard.

Este enfoque reafirma la vocación de Time Out por resaltar la capacidad de los vecindarios para reinventarse a partir de la creatividad y el impulso de quienes los habitan.

El ranking incluye barrios de ciudades como Londres, Chicago, Seúl, París y Osaka (foto: Freepik)

El listado de los barrios más geniales

Por detrás de Jimbōchō, la revista Time Out determinó que estos barrios pertenecen al selecto grupo de los 10 “más cool” del planeta:

Jimbōchō, Tokio, Japón Borgerhout, Amberes, Bélgica Barra Funda, São Paulo, Brasil Camberwell, Londres, Reino Unido Avondale, Chicago, Estados Unidos Mullae-dong, Seúl, Corea del Sur Ménilmontant, París, Francia Nakatsu, Osaka, Japón Vallila, Helsinki, Finlandia Labone, Accra, Ghana