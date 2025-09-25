Mundo

Apple pidió a la UE derogar la ley de competencia digital al advertir que expone a los usuarios a riesgos de seguridad

La compañía sostiene que la obligación de adaptar sus productos a nuevas reglas ha retrasado el lanzamiento de funciones y dificultado la interoperabilidad dentro del mercado europeo

Guardar
Tim Cook en la presentación
Tim Cook en la presentación del iPhone 17 (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Apple solicitó este jueves a la Unión Europea la eliminación de la Ley de Mercados Digitales (DMA). El gigante tecnológico argumentó que la normativa introduce riesgos para la seguridad y repercute negativamente en la experiencia de los usuarios.

La DMA debería ser derogada mientras se establece un instrumento legislativo más adecuado a sus fines”, informó Apple en el documento remitido a la autoridad europea.

La empresa calificó la normativa como perjudicial para el funcionamiento integrado de sus productos.

“Es evidente que la DMA está perjudicando la experiencia de los usuarios de Apple en la UE. Los expone a nuevos riesgos y altera la forma sencilla y fluida en que sus productos Apple funcionan juntos”, detalló la compañía en una entrada de su blog corporativo.

Figuras del sector tecnológico, incluido Tim Cook, CEO de Apple, buscaron acercamientos con la Casa Blanca para abordar el impacto de la legislación europea sobre las grandes tecnológicas estadounidenses.

El CEO de Apple, Tim
El CEO de Apple, Tim Cook dando una presentación en la sede de la compañía en Cupertino, California (REUTERS/Loren Elliott)

Por este motivo, Apple propuso que la supervisión de la DMA recaiga en una agencia europea independiente, en contraposición a la actual tutela de la Comisión Europea, que también actúa como ente regulador digital.

Bruselas defiende que la ley resulta necesaria para abrir el mercado y garantizar un escenario más equitativo, al señalar que el actual ecosistema cerrado de la compañía limita la competencia y otorga ventajas injustas.

La DMA fija obligaciones y prohibiciones específicas para las grandes plataformas, como la exigencia de pantallas de selección en navegadores web y motores de búsqueda, con el objetivo de ampliar las opciones para los usuarios. En abril, Apple recibió una multa de 500 millones de euros (590 millones de dólares) en virtud de la DMA, según informó Bruselas.

Tim Cook en la
Tim Cook en la Casa Blanca, en plena reunión con Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Apple expresó que la posibilidad de que los consumidores europeos descarguen mercados de aplicaciones alternativos a la App Store supone nuevos riesgos para la seguridad. La compañía también aludió a un aumento de quejas de usuarios relacionados con los cambios derivados de la DMA, aunque no brindó cifras concretas al respecto.

En su presentación formal de 25 páginas, la empresa norteamericana argumentó que la normativa de la UE forzó el retraso en el lanzamiento de nuevas funciones dentro del bloque. Un ejemplo citado por Apple es la función “live translation”, que permite elegir el idioma de reproducción de audio a través de los dispositivos AirPods (auriculares), lanzada este mes en Estados Unidos pero demorada en Europa por la necesidad de adaptar el sistema a los requisitos de privacidad comunitarios.

La nueva serie de iPhone
La nueva serie de iPhone 17 salieron a la venta (REUTERS/Shannon Stapleton)

La DMA obliga a las compañías tecnológicas, entre ellas Apple, a garantizar la compatibilidad de sus productos con dispositivos de terceros, incluidos auriculares externos. Según la Comisión Europea, es “normal” que las empresas requieran más tiempo para adecuar sus productos a la nueva ley, por lo que el organismo mantiene asistencia técnica durante el proceso de ajuste.

La aplicación de la DMA comenzó oficialmente en marzo de 2024 y la consulta pública para su primer proceso de revisión cerró este miércoles antes de la medianoche. Además de estas regulaciones digitales, Apple enfrenta otros expedientes ante las normas de competencia de la UE: las autoridades de Bruselas impusieron a la compañía una multa de 1.800 millones de euros en marzo de 2024.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaAppleUnión EuropeaLey de Mercados DigitalesComisión EuropeaTim CookCEO de Apple

Últimas Noticias

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La isla, situada frente a Kaliningrado, se consolida como un punto de apoyo estratégico para la OTAN en la defensa de las repúblicas bálticas y en el control de las rutas marítimas de la región

Suecia y Polonia ensayan la

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

El ministro de Defensa Boris Pistorius advirtió que Moscú busca “exponer puntos débiles” en la alianza atlántica mediante incursiones aéreas y sobrevuelo de buques europeos. Pidió responder con “firmeza y unidad, pero sin caer en la trampa de la escalada”

Alemania denunció que un avión

Los desafíos del nuevo gobierno interino de Nepal tras las protestas

El costo de la reconstrucción tras los disturbios equivale a la mitad del PIB nacional y la presión de los jóvenes podría abrir paso a nuevas figuras políticas en las próximas elecciones.

Los desafíos del nuevo gobierno

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense delineó una iniciativa que busca atender las demandas de Israel y de sus vecinos regionales

Trump presentó un plan de

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Los vuelos de llegada y salida de la terminal aérea ubicada en el norte del país se suspendieron tras el incidente. Ocurre días después de que se registrara un hecho similar en el aeródromo de Copenhague

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Lotería del Meta 24

Resultados Lotería del Meta 24 de septiembre: número ganador del premio mayor de $1.800 millones

Capturan a Marvin “N”, reo que se fugó del Reclusorio Oriente

Carlos Malaver tras captura de alias ‘El Monstruo’: “Siguiendo la ruta del dinero se pudo ubicar a este sujeto”

Cayó Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’ en Paraguay EN VIVO: últimas noticias de la captura del criminal más buscado del Perú

Lotería del Valle: resultados de hoy 24 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo sismo de magnitud 6.0

Nuevo sismo de magnitud 6.0 sacudió el occidente de Venezuela

Corte Constitucional de Ecuador da luz verde al referéndum sobre Asamblea Constituyente

La Justicia de Ecuador dio luz verde al referéndum impulsado por Noboa para convocar una Asamblea Constituyente

Abanderados y detractores de la ONU abordan grandes crisis globales desde Irán hasta Haití

Costa Rica pide atender crisis humanitarias y señala casos de Venezuela, Nicaragua y Haití

ENTRETENIMIENTO

La madre de Justin Bieber

La madre de Justin Bieber pide por su salud en una emotiva publicación de Instagram

Don Omar anuncia su retiro definitivo tras 25 años de trayectoria en el reguetón

Rihanna y ASAP Rocky se convirtieron en padres por tercera vez y revelaron el sexo de su bebé

La venta de objetos personales de Shelley Duvall enfurece a sus fans

“Fue un comportamiento frenético”: la confesión de Alan Ritchson sobre el conflicto que generaron las acrobacias en “Reacher”