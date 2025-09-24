Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Científicos determinaron el origen subterráneo de los sismos que sacudieron Grecia a comienzos de año (Reuters)

Un equipo internacional de científicos, encabezado por el Centro Helmholtz de Geociencias de Alemania (GFZ), identificó que el movimiento de unos 300 millones de metros cúbicos de magma bajo la isla griega de Santorini provocó una secuencia de más de 28.000 terremotos a comienzos de 2025.

El hallazgo, publicado recientemente en la revista Nature, reconstruye con precisión la trayectoria y dinámica del magma durante esta crisis sísmica. La población local, alarmada por el riesgo de una posible erupción volcánica, abandonó masivamente la isla en las semanas de mayor actividad.

El incremento de la actividad sísmica en el mar Egeo comenzó el 26 de enero y persistió hasta el 22 de febrero de este año. Datos del GFZ señalan que más de 28.000 sismos superaron la magnitud uno, y el de mayor intensidad llegó a 5,3.

Aunque no se reportaron daños materiales relevantes, la preocupación impulsó la salida de más de la mitad de los 25.000 habitantes. El temor a una erupción se intensificó debido al historial volcánico de la región.

La actividad geológica se había iniciado meses antes. El estudio de Nature detalla que en julio de 2024 el magma ascendió desde grandes profundidades hasta acumularse en un depósito a unos cuatro kilómetros bajo el fondo marino cerca de Santorini.

La colaboración con el Centro Helmholtz para la Investigación Oceánica GEOMAR permitió desplegar una red de sensores sísmicos tanto en tierra como en mar. Estos dispositivos incluyeron estaciones en la isla y equipos situados en el cráter del volcán submarino Kolumbo, apenas a siete kilómetros al noreste.

Santorini se sitúa en el arco volcánico helénico, una de las zonas geológicamente más activas del Mediterráneo oriental. The National Geographic explica que aquí confluyen microplacas tectónicas, sometidas a la presión continua de la placa africana contra la helénica. Esta región limita con una antigua caldera formada por una de las mayores erupciones volcánicas documentadas hace aproximadamente 3.600 años.

“La actividad sísmica era típica del magma que sube a través de la corteza”, afirmó el geofísico del GFZ, Marius Isken. El magma logra fracturar rocas y abrir canales internos, provocando una cadena de sismos y temblores.

Isken señaló a The National Geographic que la rápida propagación de los terremotos, desde el interior de la isla hacia áreas más de diez kilómetros al noreste, resultó atípica. Aunque inicialmente se pensó en un origen tectónico, la evidencia sísmica junto con los depósitos magmáticos confirmó el trasfondo volcánico. La inteligencia artificial permitió diferenciar y mapear con claridad los movimientos internos del magma.

Los registros muestran que el leve ascenso de la isla, de apenas unos centímetros en enero de 2025, coincidió con el llenado del depósito profundo de magma. Esto fue seguido por la intensificación de la sismicidad, según reportes del programa MULTI-MAREX, proyecto germano-griego que busca transformar el Egeo en un laboratorio natural con avanzada instrumentación sísmica y oceanográfica.

El contexto histórico subraya la peligrosidad natural de la zona. Santorini y sus alrededores han sufrido grandes erupciones y terremotos en distintas épocas. En 1650, la erupción del Kolumbo generó nubes tóxicas y olas gigantes, afectando varias comunidades costeras. En 1956, dos fuertes terremotos de magnitud 7,4 y 7,2 ocasionaron un tsunami destructivo en la zona sur del Egeo.

