Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, condenó enérgicamente la agresión a barcos con ciudadanos italianos y autorizó el despliegue de la fragata “Fasan” para posibles labores de socorro. La oposición forzó una comparecencia urgente del gobierno en el Parlamento

La fragata Virginio Fasan en
La fragata Virginio Fasan en el río Hudson, Nueva York, mayo de 2023.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, autorizó este miércoles el envío de una fragata de la Marina que se encontraba en la zona para posibles operaciones de socorro a las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, que se dirigen a Gaza par llevar ayuda humanitaria, tras el último ataque con drones.

“Ante el ataque sufrido en las últimas horas por los buques de la Flotilla Sumud, que también incluye a ciudadanos italianos, y perpetrado con drones por autores aún no identificados, solo podemos expresar nuestra más enérgica condena. En una democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia”, afirmó Crosetto en un comunicado.

Al respecto, informó de que después de hablar con la primera ministra, Giorgia Meloni, autorizó la intervención inmediata de la fragata ‘Fasan’, “que navegaba al norte de Creta como parte de la Operación Mare Sicuro” y que “ya se encuentra en ruta hacia la zona para posibles operaciones de socorro”.

La Global Sumud Flotilla denuncia
La Global Sumud Flotilla denuncia explosiones, decenas de drones e interferencias de comunicaciones.

“El agregado militar de Israel en Italia, nuestro embajador y el agregado militar en Tel Aviv, así como la Unidad de Crisis de la Farnesina, han sido informados de esta decisión”, explicó.

El ministro acudirá este jueves a la Cámara de los diputados para informar de la situación después de que los principales partidos de la oposición italiana ‘ocuparan’ este miércoles los escaños del Gobierno en la Cámara de Diputados en protesta por el ataque con drones y pidieran que Meloni o un miembro de su Gobierno compareciera en el Parlamento.

La primera ministra de Italia,
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, junto al ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto (Remo Casilli/Reuters)

Además, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, solicitó este miércoles a la mbajada de Italia en Tel Aviv que recopile información y reitere su solicitud ya realizada con anterioridad al Gobierno israelí para garantizar la absoluta protección de las tripulaciones.

La portavoz de los barcos italianos de la Flotilla, Maria Elena Delia, explicó que “el ataque duró un par de horas y tenía como objetivo desgastar psicológicamente a las personas que se encontraban en los barcos por la noche, en la oscuridad, en mar abierto”.

Delia agregó que el ataque fue de “al menos quince drones” que “descargaron sustancias urticantes, luego han lanzado bombas sónicas y, por último, se han estrellado contra los barcos” y explicó que hay varios barcos dañados y personas con problemas de oído.

(Con información de EFE)

