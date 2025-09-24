Marco Rubio instó a Rusia a detener la “matanza” en Ucrania y a buscar una “solución duradera” al conflicto

Rubio Lavrov reunion captura

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio lanzó el miércoles un llamado directo a su homólogo ruso para que ponga fin a la “matanza” en Ucrania, en un contexto en el que la postura de Washington frente a Moscú se ha endurecido. Rubio “reiteró la petición del presidente Donald Trump para que cesen las muertes y la necesidad de que Moscú adopte medidas concretas hacia una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Las declaraciones de Rubio ocurrieron tras los elogios expresados por el presidente Volodimir Zelensky hacia Trump, después de que el mandatario estadounidense manifestara el martes un cambio inesperado respecto a Rusia y sugiriera que Kiev no sólo podría ganar la guerra y recuperar sus territorios, sino incluso expandirlos.

El mensaje de Trump del martes, en el que aseguró que Ucrania podría recuperar todos sus territorios con el apoyo de la Unión Europea (UE) y la OTAN, representó un giro excepcional tras meses de afirmar que el país no retomaría las regiones ocupadas por Rusia. El presidente añadió que Ucrania “quizá incluso podría ir más allá”, sin dar más detalles.

Este cambio se produce luego de una secuencia de variaciones en la política estadounidense sobre Ucrania, entre ellas un giro inesperado hacia negociaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin a principios de este año, lo que sorprendió a los aliados de Estados Unidos.

El Kremlin respondió el miércoles calificando de “errónea” la posición del presidente estadounidense. “El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares... Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea”, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que la situación del frente es muy distinta y que “Ucrania está en una posición bastante peor”, que “solo empeorará”, argumentando que “la dinámica del frente es la mejor prueba de ello”. El vocero del Kremlin atribuyó los comentarios de Trump a la influencia de su reunión previa con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Zelensky en la ONU: “Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump”

Zelensky: "Estamos viviendo la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad"

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU el miércoles, Zelensky elogió a Trump tras su encuentro del martes. “Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos, podemos cambiar mucho”, declaró el mandatario ucraniano.

Sin embargo, Zelensky también expresó dudas sobre la capacidad de la OTAN para garantizar la seguridad de Ucrania, sugiriendo que incluso la membresía en la alianza militar —que Trump ha descartado para Ucrania— podría no ser suficiente.

“Porque las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso ser parte de la alianza militar de larga data no significa automáticamente que estés seguro”, dijo Zelensky ante la Asamblea General de la ONU.

El líder ucraniano también advirtió que Europa no puede permitirse perder Moldavia ante la influencia rusa y dejar que siga el camino de Bielorrusia y Georgia hacia la órbita de Moscú. “Rusia está tratando de hacer a Moldavia lo que Irán una vez hizo al Líbano y la respuesta global nuevamente, (es) insuficiente”, declaró.

Zelensky alertó además sobre el desarrollo de drones autónomos y vehículos aéreos no tripulados capaces de derribar otros drones y atacar infraestructura crítica. “Ahora estamos viviendo la carrera armamentista más destructiva en la historia humana, porque esta vez incluye inteligencia artificial”, advirtió.

El presidente ucraniano, quien tiene una agenda repleta de reuniones con líderes mundiales durante la semana diplomática insignia de la ONU en Nueva York, enfatizó que las únicas garantías reales de seguridad son “amigos y armas”.

“Ucrania no tiene los grandes misiles gordos que los dictadores aman mostrar en desfiles, pero sí tenemos drones que pueden volar hasta 2.000, 3.000 kilómetros”, declaró Zelensky, quien agregó que el país se vio obligado a construirlos “para proteger nuestro derecho a la vida”.

La reunión entre Rubio y Lavrov se produce mientras Washington mantiene su apoyo militar y financiero a Ucrania en su conflicto con Rusia, iniciado en 2022 con la invasión rusa del territorio ucraniano.