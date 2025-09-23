Mundo

Israel decretó el cierre indefinido del cruce de Allenby, la principal salida de Cisjordania

Esta medida administrativa implementa nuevos procesos de control fronterizo que impactan en la planificación de viajes y el transporte de mercancías en la región

Guardar
El cierre indefinido de Allenby
El cierre indefinido de Allenby deja a Cisjordania sin salida terrestre hacia Jordania (Reuters)

La Autoridad israelí determinó el cierre sin fecha de reapertura del cruce de Allenby, la única conexión terrestre de Cisjordania con Jordania, a partir del miércoles. La medida, comunicada por la Autoridad General Palestina de Fronteras y Pasos, responde a instrucciones directas del primer ministro, Benjamín Netanyahu, informó la agencia EFE.

Benjamín Netanyahu ordenó personalmente el
Benjamín Netanyahu ordenó personalmente el cierre del cruce fronterizo de Allenby (Europa Press)

Las comunicaciones oficiales no especificaron los motivos exactos del cierre. Reuters verificó que tanto las autoridades palestinas como las jordanas comunicaron la suspensión definitiva del cruce, siguiendo indicaciones políticas de alto nivel.

La clausura total se produce tras el ataque perpetrado la semana pasada en la terminal de Allenby, que resultó en la muerte de dos soldados israelíes de 68 y 20 años. El jueves anterior, un conductor jordano encargado de transportar ayuda humanitaria disparó contra efectivos de las Fuerzas Armadas de Israel, desencadenando el cierre inmediato del paso. Durante la investigación, la terminal permaneció cerrada a la ayuda destinada a Gaza, aunque llegó a reabrirse brevemente para pasajeros, de acuerdo con The Times of Israel.

El funcionamiento regular del cruce resultó gravemente alterado por el incidente y, pese a la autorización de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania para reanudar el tránsito peatonal, Israel decretó una nueva suspensión que incluyó tanto la circulación de personas como la transferencia de mercancías.

El cruce de Allenby, principal
El cruce de Allenby, principal vía de exportación palestina, suspendió todo tránsito desde el miércoles (Reuters)

La medida coincide con el anuncio, por parte de varias potencias internacionales, del reconocimiento diplomático a un Estado palestino. Previamente, el jefe de gobierno israelí había comunicado su intención de responder a esos reconocimientos con acciones concretas tras participar en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos. La emisora militar consultó, sin éxito, a la oficina de Netanyahu sobre una posible relación entre el cierre del paso y el contexto diplomático.

Netanyahu respondió al reconocimiento internacional
Netanyahu respondió al reconocimiento internacional de Palestina endureciendo las restricciones en Cisjordania (Reuters)

Cisjordania, ocupada militarmente por Israel desde 1967, queda aún más cercada ante la decisión. El territorio se encuentra rodeado en gran parte por un muro construido unilateralmente por Israel, una infraestructura que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal y exigió desmantelar.

El cierre de Allenby afecta tanto a los palestinos que buscan salir de Cisjordania o recibir visitas familiares como al comercio exterior de la región, ya que la terminal representa la principal vía para el transporte de bienes con Jordania. The Jerusalem Post informó que las recientes reaperturas del cruce solo autorizaron durante tres días el paso de pasajeros, sin permitir la entrada o salida de carga.

La terminal de Allenby interrumpió
La terminal de Allenby interrumpió tanto el paso de personas como el comercio entre Cisjordania y Jordania (Reuters)

Un portavoz de la Autoridad Israelí de Aeropuertos y Pasos indicó a Reuters que la medida responde a “instrucción del liderazgo político”, sin aportar calendario ni justificaciones adicionales. Las Fuerzas de Defensa de Israel también evitaron realizar comentarios, derivando cualquier consulta a la oficina del primer ministro.

El cierre temporal coincidió con la festividad judía de Rosh Hashaná, periodo durante el cual el cruce también permaneció inhabilitado.

Las autoridades de Jordania comunicaron oficialmente que el Puente del Rey Hussein (nombre jordano del cruce) deja de estar operativo en ambos sentidos, tanto para personas como para mercancías, procedentes o con destino a Holanda, y sin previsión de reapertura.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

IsraelCruce de AllenbyCisjordaniaJordania

Últimas Noticias

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

El trabajador de la construcción de 59 años fue condenado por el intento de asesinato de un candidato presidencial y por varios delitos más

Ryan Routh intentó apuñalarse con

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

Los hutíes no se han atribuido la responsabilidad del asalto, que ocurre mientras Israel intensifica su ofensiva en Gaza y aumentan las tensiones con Irán

Un nuevo barco fue atacado

Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Las autoridades sanitarias alertan por el avance del virus en una región vulnerable, mientras se establecen medidas para controlar la expansión de la enfermedad. Cuáles son los desafíos logísticos y comunitarios que se enfrentan

Brote de Ébola en el

Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

El presidente ucraniano valoró positivamente que su par estadounidense admitiera por primera vez que Kiev podría imponerse en la guerra contra Moscú

Zelensky celebró el “gran cambio”

“Ganamos una batalla, pero no la guerra”: El presidente Chaves celebró el fracaso legislativo que buscaba levantarle la inmunidad

La Asamblea Legislativa de Costa Rica no alcanzó los 38 votos necesarios para retirarle el fuero al mandatario, acusado de presunto uso irregular de fondos del BCIE

“Ganamos una batalla, pero no
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Universidad Nacional de Rosario

La Universidad Nacional de Rosario anunció la incorporación de seis carreras: una estaba suspendida desde 1977

Alerta naranja por lluvias en costa, sierra y selva: Lima y siete regiones en riesgo, advierte Senamhi

Sismo de magnitud 4.5 sorprendió a Ica: segundo movimiento telúrico en menos de 48 horas en la provincia de Nazca

Armando Benedetti ejercerá como ministro de Justicia ad hoc para casos específicos, incluida la condena de Álvaro Uribe

La Tinka: conoce quién es el dueño de la lotería más popular del Perú y los detalles detrás de su creación

INFOBAE AMÉRICA
Ryan Routh intentó apuñalarse con

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

Macron defiende ante Trump su decisión de reconocer el Estado palestino

Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

Crónica del Levante UD - Real Madrid: 1-4

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

ENTRETENIMIENTO

“La mano que mece la

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992

“Baywatch”: La icónica serie de los 90’s regresará con un reboot en 2026

El insólito adiós al padre de Matthew McConaughey, quien murió tras un acto sexual: “Mi madre insistió en que se lo llevaran desnudo”

Murió Claudia Cardinale, la leyenda del cine italiano

La grabación inédita del único concierto de Nirvana en México será vendida en una subasta