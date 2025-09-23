Israel decretó el cierre indefinido del cruce de Allenby, la principal salida de Cisjordania

El cierre indefinido de Allenby deja a Cisjordania sin salida terrestre hacia Jordania (Reuters)

La Autoridad israelí determinó el cierre sin fecha de reapertura del cruce de Allenby, la única conexión terrestre de Cisjordania con Jordania, a partir del miércoles. La medida, comunicada por la Autoridad General Palestina de Fronteras y Pasos, responde a instrucciones directas del primer ministro, Benjamín Netanyahu, informó la agencia EFE.

Benjamín Netanyahu ordenó personalmente el cierre del cruce fronterizo de Allenby (Europa Press)

Las comunicaciones oficiales no especificaron los motivos exactos del cierre. Reuters verificó que tanto las autoridades palestinas como las jordanas comunicaron la suspensión definitiva del cruce, siguiendo indicaciones políticas de alto nivel.

La clausura total se produce tras el ataque perpetrado la semana pasada en la terminal de Allenby, que resultó en la muerte de dos soldados israelíes de 68 y 20 años. El jueves anterior, un conductor jordano encargado de transportar ayuda humanitaria disparó contra efectivos de las Fuerzas Armadas de Israel, desencadenando el cierre inmediato del paso. Durante la investigación, la terminal permaneció cerrada a la ayuda destinada a Gaza, aunque llegó a reabrirse brevemente para pasajeros, de acuerdo con The Times of Israel.

El funcionamiento regular del cruce resultó gravemente alterado por el incidente y, pese a la autorización de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania para reanudar el tránsito peatonal, Israel decretó una nueva suspensión que incluyó tanto la circulación de personas como la transferencia de mercancías.

El cruce de Allenby, principal vía de exportación palestina, suspendió todo tránsito desde el miércoles (Reuters)

La medida coincide con el anuncio, por parte de varias potencias internacionales, del reconocimiento diplomático a un Estado palestino. Previamente, el jefe de gobierno israelí había comunicado su intención de responder a esos reconocimientos con acciones concretas tras participar en la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos. La emisora militar consultó, sin éxito, a la oficina de Netanyahu sobre una posible relación entre el cierre del paso y el contexto diplomático.

Netanyahu respondió al reconocimiento internacional de Palestina endureciendo las restricciones en Cisjordania (Reuters)

Cisjordania, ocupada militarmente por Israel desde 1967, queda aún más cercada ante la decisión. El territorio se encuentra rodeado en gran parte por un muro construido unilateralmente por Israel, una infraestructura que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal y exigió desmantelar.

El cierre de Allenby afecta tanto a los palestinos que buscan salir de Cisjordania o recibir visitas familiares como al comercio exterior de la región, ya que la terminal representa la principal vía para el transporte de bienes con Jordania. The Jerusalem Post informó que las recientes reaperturas del cruce solo autorizaron durante tres días el paso de pasajeros, sin permitir la entrada o salida de carga.

La terminal de Allenby interrumpió tanto el paso de personas como el comercio entre Cisjordania y Jordania (Reuters)

Un portavoz de la Autoridad Israelí de Aeropuertos y Pasos indicó a Reuters que la medida responde a “instrucción del liderazgo político”, sin aportar calendario ni justificaciones adicionales. Las Fuerzas de Defensa de Israel también evitaron realizar comentarios, derivando cualquier consulta a la oficina del primer ministro.

El cierre temporal coincidió con la festividad judía de Rosh Hashaná, periodo durante el cual el cruce también permaneció inhabilitado.

Las autoridades de Jordania comunicaron oficialmente que el Puente del Rey Hussein (nombre jordano del cruce) deja de estar operativo en ambos sentidos, tanto para personas como para mercancías, procedentes o con destino a Holanda, y sin previsión de reapertura.

(Con información de EFE y Reuters)