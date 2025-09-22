Estos son los países que reconocen al estado de Palestina

En un giro que reconfigura el tablero diplomático mundial, varios de los aliados más cercanos de Estados Unidos reconocieron en los últimos días al Estado palestino. La decisión, encabezada por el Reino Unido, Canadá y Australia, deja a Israel cada vez más aislado en medio de la creciente condena internacional por la crisis humanitaria en Gaza.

Según consignó el Washington Post, se trata de la primera vez que miembros del G7 dan un paso de esta magnitud, lo que supone un quiebre histórico con décadas de apoyo casi incondicional a Israel. Francia, anticipó el medio estadounidense, planea sumarse con un anuncio formal durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, reforzando así la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Husam Zomlot, jefe de la misión palestina en el Reino Unido, sostiene una placa con la leyenda "Embajada del Estado de Palestina" durante una ceremonia celebrada el domingo tras el anuncio del gobierno británico del reconocimiento formal del Estado palestino. Esta ceremonia se celebró en la sede de la misión en Londres, Reino Unido, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville

Un cambio con raíces en Gaza

El viraje no fue repentino. En julio pasado, el primer ministro británico, Keir Starmer, había advertido que reconocería un Estado palestino si Israel no mostraba “medidas sustanciales” para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Lejos de revertirse, la ofensiva militar israelí se profundizó: el ejército invadió la ciudad de Gaza, desplazando a decenas de miles de personas, mientras que líderes de Hamás discutían en Qatar la última propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos.

En paralelo, tanto una comisión independiente de la ONU como la Asociación Internacional de Estudiosos de Genocidio, la más antigua y grande en su campo, concluyeron que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio. El Programa Mundial de Alimentos, por su parte, advirtió que una hambruna “totalmente provocada por el hombre” se expande dentro del territorio.

Palestinos se reúnen en el lugar de los ataques israelíes contra edificios residenciales, en medio de una operación militar israelí, en la ciudad de Gaza el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

El Washington Post subrayó que estas conclusiones fueron decisivas para acelerar el reconocimiento palestino en varios países que hasta hace poco eran considerados aliados tradicionales de Israel.

Bélgica también se suma

En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, confirmó que Bélgica anunciará el reconocimiento durante la Asamblea General de la ONU. “Esta decisión se toma ante la tragedia humanitaria que se desarrolla en Palestina, en particular en Gaza, y en respuesta a la violencia perpetrada por Israel en violación del derecho internacional”, escribió el funcionario en la red social X.

Prévot aclaró, no obstante, que el reconocimiento se formalizará una vez que todos los rehenes capturados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 sean liberados y que el grupo quede fuera del poder político.

Condiciones y advertencias

Canadá y Australia condicionaron su decisión a compromisos concretos por parte de la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania: celebrar elecciones en 2026, excluir a Hamas de la competencia política, desmilitarizar la región y reconocer el derecho de Israel a existir en paz y seguridad.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney. (Amber Bracken/The Canadian Press vía AP, Archivo)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, justificó el paso asegurando que se trató de un movimiento coordinado con Londres y Canberra porque, según sus palabras, “el actual gobierno israelí trabaja metódicamente para impedir que se establezca un Estado palestino”.

Anthony Albanese, su par australiano, fue en la misma línea y destacó que el reconocimiento estaba vinculado a compromisos ya asumidos por la Autoridad Palestina, como la promesa de desmilitarizar y garantizar elecciones generales.

Con estas decisiones, ya son más de 140 los países que reconocen a Palestina como Estado. Muchos lo hicieron en 1988, cuando el Consejo Nacional Palestino proclamó la independencia, entre ellos China, India, Malasia y Rusia. Más recientemente se sumaron Barbados, España y Eslovenia, que en julio de este año anunció un embargo de armas contra Israel.

En julio, Portugal y Luxemburgo también impulsaron una declaración conjunta para revitalizar la solución de dos Estados, mientras que Nueva Zelanda confirmó que evalúa dar el mismo paso.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, habla durante una rueda de prensa en Sídney, Australia. 12 de septiembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Las resistencias

No todos los aliados de Washington acompañan esta tendencia. Italia y Alemania ya adelantaron que no planean reconocer a Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, en tanto, acusó a los gobiernos que sí lo hacen de “premiar a quienes utilizan el terrorismo como herramienta política”.

En esa misma línea, el Washington Post recordó que, en julio, la administración de Donald Trump llegó a advertir a Canadá que su decisión podría tener consecuencias comerciales. Incluso impuso sanciones a la Autoridad Palestina en Cisjordania, en un gesto que marcó el retorno de tensiones diplomáticas en la región.