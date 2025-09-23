Mundo

“Ganamos una batalla, pero no la guerra”: El presidente Chaves celebró el fracaso legislativo que buscaba levantarle la inmunidad

La Asamblea Legislativa de Costa Rica no alcanzó los 38 votos necesarios para retirarle el fuero al mandatario, acusado de presunto uso irregular de fondos del BCIE

Guardar
El presidente de Costa Rica,
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, gesticula hacia sus simpatizantes el día en que comparece ante una comisión de la Asamblea Legislativa, mientras los legisladores consideran levantarle la inmunidad por presunto uso indebido de fondos públicos, en San José, Costa Rica, el 22 de agosto de 2025. (REUTERS/Mayela López)

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró el martes el fracaso del intento legislativo por retirarle la inmunidad, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara los 38 votos requeridos para que enfrentara un juicio por presuntos actos de corrupción ligados al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Tras casi cinco horas de discusión parlamentaria, la votación quedó en 34 diputados a favor y 21 en contra de levantar el fuero, por lo que el mandatario se mantiene protegido de un eventual proceso penal hasta mayo de 2026, cuando concluya su mandato.

Durante la inauguración de un centro de salud en Carrillo, Guanacaste, Chaves reaccionó con satisfacción a la decisión del Congreso. “Ayer ganamos una importante batalla, pero la guerra no se ha acabado, seguirán atacándome”, afirmó.

El mandatario aseguró que amaneció “feliz y esperanzado” porque “la patria respetó a la gran mayoría de costarricenses que clamaban por borrar el error histórico de algunos de tratar de amedrentar al Presidente de la República y, por ende, a la enorme mayoría de este pueblo que me apoya”.

El presidente de Costa Rica,
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, saluda a sus simpatizantes. (REUTERS/Mayela López)

Según Chaves, los beneficiados con la votación son “la democracia y el pueblo” frente a lo que calificó como “sesgos golpistas destructores de la patria que han puesto el nombre de Costa Rica mal ante la comunidad internacional”.

El presidente lanzó fuertes críticas contra el fiscal general Carlo Díaz, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que avalaron la acusación. También dirigió ataques al productor audiovisual Christian Bulgarelli, testigo principal en el caso, a quien llamó “mentiroso”, “cobarde” y “escoria”.

“Cualquier persona que haya analizado este caso sin esos sesgos golpistas hubiera llegado a la única conclusión lógica posible: que esto era un show político, politiquero y de bajeza enorme, indigno de cualquier miembro de un supremo poder”, expresó.

El fiscal general Carlo Díaz expresó respeto por la decisión del Congreso, pero aclaró que la acción penal se mantiene: “Esto no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga, la causa se mantendrá a la espera de que el señor presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario”.

Legisladores de Costa Rica interactúan
Legisladores de Costa Rica interactúan mientras debaten el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que pueda ser juzgado por cargos de corrupción, en la Asamblea Nacional, en San José, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2025. (REUTERS/Mayela López)

La acusación en su contra

La Fiscalía acusa a Chaves de incurrir en el delito de concusión, que castiga con prisión de dos a ocho años a los funcionarios que abusen de su cargo para obtener beneficios patrimoniales. Según la investigación, el mandatario habría presionado para favorecer a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, en la adjudicación de un contrato de 405.000 dólares financiados por el BCIE.

Parte de esos recursos habrían terminado en manos de Federico “Choreco” Cruz, exasesor presidencial y colaborador de campaña de Chaves.

Bulgarelli alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que suspendió el proceso penal en su contra, a cambio de colaborar con la investigación. Posteriormente, denunció al presidente por amenazas.

La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, celebró igualmente el fracaso del desafuero y señaló que se trató de un intento de debilitar al gobierno y a su campaña electoral rumbo a los comicios del 1 de febrero.

(Con información de AP/EFE)

Temas Relacionados

Rodrigo ChavesCosta RicacorrupcionUltimas noticias America

Últimas Noticias

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

El desbordamiento de un lago provocó inundaciones en el municipio de Guangfu, donde la mayoría de las víctimas fatales eran ancianos que residían en plantas bajas de edificios

Al menos 14 muertos, 18

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

Las conversaciones diplomáticas adquieren relevancia en medio de negociaciones multilaterales y posiciones contrapuestas de potencias occidentales y actores clave de Medio Oriente

Macron se reunirá este miércoles

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

Desde controversias medievales y polémicas cortesanas hasta su aceptación como símbolo de sofisticación, el recorrido de este utensilio reflejó transformaciones sociales, modas históricas y la influencia de figuras decisivas de la historia

Cómo el tenedor superó siglos

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

La Alianza advirtió a Moscú después del derribo de drones en Polonia y la denuncia de Estonia por la violación de su espacio aéreo

La OTAN advirtió que usará

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

En un discurso televisado, el líder supremo de Irán descartó retomar el diálogo con Washington

El ayatollah Ali Khamenei consideró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SEP anuncia un día de

SEP anuncia un día de descanso para este mes de septiembre: cuándo es

Efraín Cepeda advirtió que el Gobierno busca instaurar una “dictadura fiscal” en la discusión del presupuesto de 2026

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

“Existen estudios sobre paracetamol y trastornos del neurodesarrollo, pero no son concluyentes”: médio colombiano tras polémicas declaraciones de Donald Trump

Exsenador Carlos Mejía llamó a Petro “desadaptado” por su discurso en la ONU en contra de Estados Unidos: “Pasen por él”

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Zelenski ve "muy positivo" el "gran cambio" de Trump al afirmar que espera que Kiev "recupere sus tierras"

Petro pide en la ONU la apertura de un proceso penal contra Trump por los ataques a embarcaciones en el Caribe

Venezuela estudia declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "agresiones" de EEUU

Macron se reunirá este miércoles con el presidente de Irán en la ONU en el marco de la negociación nuclear

ENTRETENIMIENTO

Así luce Donna D’Errico de

Así luce Donna D’Errico de “Baywatch” 24 años después del termino de la serie

Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

La receta de Jennifer Aniston para superar un mal día: “Ellas me levantan el ánimo de inmediato”

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992

“Baywatch”: La icónica serie de los 90’s regresará con un reboot en 2026