Líderes religiosos de 60 países se reunieron en Kazajistán para impulsar la paz global

El Congreso de Líderes Religiosos en Kazajistán resaltó la importancia del diálogo interreligioso frente a la inestabilidad global

Más de un centenar de delegaciones procedentes de cerca de 60 países se congregaron en Astana, la capital de Kazajistán, para participar en el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El evento, celebrado los días 17 y 18 de septiembre de 2025 en el Palacio de la Independencia, reunió a figuras religiosas de primer nivel con el objetivo de fortalecer el diálogo interreligioso y promover la paz en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y los desafíos globales.

El Congreso contó con la presencia de líderes espirituales del islam, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, taoísmo, zoroastrismo y sintoísmo, así como representantes de organizaciones internacionales, académicos y figuras públicas. Entre los asistentes destacados figuraron el Patriarca Kirill de Moscú, el Patriarca Teófilo III de Jerusalén, el Secretario General de la Liga del Mundo Islámico Mohammad Alissa, y los Grandes Rabinos de Israel, David Yosef y Kalman Meir Ver. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ejerció como anfitrión y principal impulsor de la iniciativa, que también recibió el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas a través de un mensaje de António Guterres.

Durante las sesiones, los participantes abordaron cuestiones de máxima actualidad y preocupación global. El comunicado oficial detalla que el temario incluyó la catástrofe humanitaria en Gaza, el cambio climático, el uso ético de la inteligencia artificial y las crecientes tensiones geopolíticas.

El mensaje enviado por el Papa León XIV, difundido por Vatican.va, puso el acento en la sinergia entre religiones como motor de esperanza y reconciliación. El Pontífice agradeció la convocatoria y destacó que “la fe une más que divide”, insistiendo en que la colaboración interreligiosa no busca eliminar diferencias, sino convertir la diversidad en fuente de enriquecimiento mutuo.

El mensaje del Papa León XIV subrayó que la fe une más que divide y llamó a acciones concretas (Reuters)

El Papa recordó antecedentes históricos como el encuentro de Asís en 1986 y el Documento sobre la Fraternidad Humana firmado en 2019, ejemplos de cómo la cooperación entre credos puede traducirse en acciones concretas en favor de la paz y la solidaridad. “Cuando los líderes de diferentes confesiones se unen en defensa de los más vulnerables, de nuestra casa común y de la dignidad de todas las personas, dan testimonio de la verdad de que la fe une más que divide”, expresó el Pontífice en su mensaje.

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, envió un mensaje grabado en el que agradeció a Kazajistán su papel en la promoción del diálogo entre religiones y culturas. “Las Naciones Unidas se fundaron con la convicción de que el diálogo conduce a la paz. Hoy en día, esa verdad es más importante que nunca. Especialmente ahora que aumentan los conflictos, las desigualdades, la crisis climática y las divisiones geopolíticas. Necesitamos tender puentes en nuestro mundo fracturado”, señaló Guterres, según el comunicado oficial.

Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina

La perspectiva latinoamericana estuvo representada por el Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, quien intervino en una sesión especial dedicada a la protección de lugares religiosos, auspiciada por la Alianza de Civilizaciones de la ONU. “El encuentro y el diálogo entre los representantes religiosos es el primer paso en este camino largo hacia la construcción de un mundo más humano y pacífico. La paz, que todos anhelamos y es la esencia de todas las religiones, requiere un esfuerzo conjunto. Ahora en el siguiente paso será vital convertir el diálogo y las palabras en hechos y acciones concretas”, afirmó

El Congreso de Astana se inscribe en una tradición de cooperación interreligiosa que ha dado frutos en las últimas décadas. Encuentros previos, como el de Asís en 1986 y el Congreso de 2022, han servido para condenar la violencia y el extremismo, abogar por la protección de los refugiados y promover la solidaridad en situaciones de emergencia.

La cita de Astana reafirmó la convicción de que el diálogo interreligioso es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más justas y pacíficas. El desafío, según los participantes, reside ahora en transformar las palabras y los compromisos en iniciativas reales que contribuyan a la reconciliación y la convivencia en un mundo marcado por la diversidad y la incertidumbre.