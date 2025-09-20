Mundo

El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

El viceministro de Exteriores persa, Kazem Gharibabadi, lanzó esa advertencia ante la iniciativa de Francia, Reino Unido y Alemania, países que acusan a Teherán de incumplir el pacto firmado en 2015

Guardar
Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores
Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores del régimen iraní (AP foto/Ronald Zak)

El régimen de Irán amenazó este sábado con romper el acuerdo alcanzado recientemente con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) si finalmente se reimponen las sanciones de Naciones Unidas suspendidas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara el viernes una resolución en este sentido.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que “si no pasa nada especial en el campo diplomático” y se reinstauran estas sanciones, el acuerdo logrado el 9 de septiembre con el OIEA será “totalmente detenido”, algo con lo que ya había amenazado Teherán, que advirtió que el pacto dependía de que no hubiera acciones “hostiles” contra Teherán.

Así, Gharibabadi resaltó en declaraciones a la cadena de televisión iraní IRIB que Irán, China y Rusia presentaron “argumentos legales y muy detallados” para rechazar la posible activación del mecanismo ‘snapback’, que implicaría la reimposición de sanciones, después de que el proceso fuera activado por los países del E3 -integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-.

El funcionario iraní afirmó que las autoridades persas “siempre han creído en la diplomacia y la interacción”. “Hicimos todos los esfuerzos posibles para evitar a través de la diplomacia las acciones de los países europeos”, comentó, antes de reconocer que la reimposición de estas sanciones es algo que el régimen de Teherán debe tomarse en serio.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. (Fuente: REUTERS)

“Debemos tener mucho cuidado de no caer en la trampa de las operaciones psicológicas que los países occidentales y Estados Unidos han diseñado para nosotros”, expresó, al tiempo que ha reiterado que “el camino de la interacción y la diplomacia nunca está cerrado”, dejando la puerta abierta a un nuevo proceso de conversaciones.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia señaló en un comunicado que la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU llega tras las “acciones provocativas e ilegales” por parte del E3: “Estas acciones no tienen nada que ver con la diplomacia y únicamente llevarán a un mayor incremento de las tensiones en torno al programa nuclear iraní”.

“Ha llegado el momento de la verdad para Estados Unidos y los países europeos. Tendrán que responder con total sinceridad si buscan un acuerdo político y diplomático o si se están preparando otra vez para el ‘trabajo sucio’ de arrastrar a Oriente Próximo a otra tragedia similar a la que tuvo lugar en junio, cuando instalaciones nucleares de Irán bajo supervisión del OIEA fueron objetivo de bombardeos israelíes y estadounidenses”, añadió.

Irán y el OIEA firmaron un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en El Cairo, Egipto, este 9 de septiembre de 2025 (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

La reanudación de la cooperación nuclear entre Irán y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) quedó sellada el martes 9 de septiembre en El Cairo, tras semanas de máxima tensión regional y ataques directos a instalaciones nucleares. El canciller iraní Abbas Araqchi y el director general del OIEA, Rafael Grossi, firmaron un acuerdo que, según Grossi, establece “modalidades prácticas para reanudar las actividades de inspección en Irán”, tal como anunció el propio funcionario a través de su cuenta en la red social X.

La mediación de Egipto resultó determinante para destrabar el diálogo, en un contexto marcado por la ofensiva israelí de junio y los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes. Grossi calificó el pacto como “un paso importante en la dirección correcta” y expresó su agradecimiento al jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelati, por “su compromiso y dedicación”, según publicó en la misma red social.

La relación entre el régimen de Irán y el OIEA se había interrumpido tras los ataques de junio contra instalaciones sensibles del país persa. El Parlamento iraní decidió suspender la cooperación con el organismo internacional, transfiriendo el control del asunto al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

La escalada se intensificó cuando el Ejército de Israel lanzó una ofensiva militar contra territorio iraní, a la que Irán respondió con misiles y drones sobre Israel. El 22 de junio, fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan.

Imágenes de satélite del complejo
Imágenes de satélite del complejo subterráneo de Fordow, antes y después de que Estados Unidos golpeara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, el pasado 20 de junio (MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS)

El Ministerio de Exteriores egipcio explicó que la reunión en El Cairo entre Araqchi y Grossi tuvo como objetivo “crear las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio y sostenible entre Irán y el OIEA, que tenga en cuenta los intereses de todas las partes”.

En el trasfondo de la ruptura, organismos internacionales alertaron que las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60% y equivalentes a unos 400 kilos, permanecen sin localización confirmada desde los bombardeos de junio. El nivel de enriquecimiento se encuentra cerca del umbral necesario para la fabricación de armas atómicas, extremo que las autoridades iraníes niegan de forma reiterada.

Las potencias europeas Francia, el Reino Unido y Alemania activaron un mecanismo legal para reimponer sanciones internacionales al régimen persa, al considerar que ese país incumplió de forma “clara y deliberada” el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) firmado en 2015. Estas potencias ofrecieron a Teherán la posibilidad de extender el plazo para dicho procedimiento —hasta el 18 de octubre—, condicionado a que Irán reanudara la cooperación con el OIEA, informara sobre el paradero del uranio enriquecido y regresara a la mesa de negociaciones con Estados Unidos.

La firma del acuerdo en Egipto abre la puerta a la reanudación de las misiones de inspección de la ONU en el país persa, en un contexto de creciente presión internacional y expectativas sobre futuras conversaciones multilaterales relacionadas con el programa nuclear iraní.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

IránOIEAONUprograma nuclear iraníKazem Gharibabadi

Últimas Noticias

Un trabajador murió al caerle encima el BMW M1 Art Car de Andy Warhol durante su descarga en Washington D.C.

El accidente obligó a cancelar la exposición “Cars at the Capital” y generó conmoción en el mundo del arte y el automovilismo

Un trabajador murió al caerle

Volodimir Zelensky condenó el ataque masivo ruso con 40 misiles y 580 drones: “Es una estrategia deliberada para aterrorizar a la población”

El presidente de Ucrania volvió a pedir “una respuesta internacional contundente” para hacer frente a las ofensivas del ejército de Vladimir Putin

Volodimir Zelensky condenó el ataque

Trump dijo que la ofensiva de Israel contra Hamas en la ciudad de Gaza “podría resultar en la liberación” de los rehenes

El presidente de Estados Unidos reconoció, al mismo tiempo, que la operación israelí también un riesgo para los cautivos, y afirmó: “En una guerra pasan muchas cosas extrañas”

Trump dijo que la ofensiva

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El grupo extremista palestino dijo que se trata “de una imagen de despedida mientras empieza la operación militar en Ciudad de Gaza”. En la placa se ven las caras de los cautivos con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988

Los terroristas de Hamas publicaron

Finlandia condenó la violación rusa del espacio aéreo de Estonia: “Es una acción totalmente imprudente”

El titular de Defensa Antti Häkkänen reconoció que este nuevo incidente aumenta “aún más las tensiones” con Moscú. Este viernes, tres cazas MIG-31 de Rusia estuvieron 12 minutos en el cielo estonio

Finlandia condenó la violación rusa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven de 32 años

Un joven de 32 años cumple el reto de comer 700 días seguidos comida rápida: “Mi estómago se siente fatal cuando como verduras o agua”

Hojas de guayaba contra el cáncer de hígado: lo nuevo que revela una investigación

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello llamó a votar por LLA y terminar “con este loop infinito”

DakhaBrakha, el fenómeno ucraniano que conquista el mundo, se presenta por primera vez en Argentina

Inició el Censo Nacional de Vicuñas: ¿Qué regiones participarán del histórico conteo?

INFOBAE AMÉRICA
Mohamed Attaoui y Marta García

Mohamed Attaoui y Marta García terminan quinto y séptima en el 800 y el 5.000 metros

Fiscalía e Igualdad tras los "fallos" en pulseras para maltratadores: "Las víctimas siempre han estado protegidas"

Carlos Sainz: "Voy a hacer todo lo posible por dar a Williams ese primer podio"

Nieves Herrero opina sobre las memorias de Mar Flores

La Federación Española de Automovilismo ofrece a Extremadura organizar una prueba del Mundial de Rally-Raid

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Bad Bunny en

Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”

El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”

Steven Spielberg revivió las anécdotas más insólitas del rodaje de Tiburón a 50 años de su estreno

Los hijos de Robert Redford: muertes, intentos de suicidio y el reto de seguir los pasos de su padre