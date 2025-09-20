El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores del régimen iraní (AP foto/Ronald Zak)

El régimen de Irán amenazó este sábado con romper el acuerdo alcanzado recientemente con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) si finalmente se reimponen las sanciones de Naciones Unidas suspendidas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara el viernes una resolución en este sentido.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que “si no pasa nada especial en el campo diplomático” y se reinstauran estas sanciones, el acuerdo logrado el 9 de septiembre con el OIEA será “totalmente detenido”, algo con lo que ya había amenazado Teherán, que advirtió que el pacto dependía de que no hubiera acciones “hostiles” contra Teherán.

Así, Gharibabadi resaltó en declaraciones a la cadena de televisión iraní IRIB que Irán, China y Rusia presentaron “argumentos legales y muy detallados” para rechazar la posible activación del mecanismo ‘snapback’, que implicaría la reimposición de sanciones, después de que el proceso fuera activado por los países del E3 -integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-.

El funcionario iraní afirmó que las autoridades persas “siempre han creído en la diplomacia y la interacción”. “Hicimos todos los esfuerzos posibles para evitar a través de la diplomacia las acciones de los países europeos”, comentó, antes de reconocer que la reimposición de estas sanciones es algo que el régimen de Teherán debe tomarse en serio.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. (Fuente: REUTERS)

“Debemos tener mucho cuidado de no caer en la trampa de las operaciones psicológicas que los países occidentales y Estados Unidos han diseñado para nosotros”, expresó, al tiempo que ha reiterado que “el camino de la interacción y la diplomacia nunca está cerrado”, dejando la puerta abierta a un nuevo proceso de conversaciones.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia señaló en un comunicado que la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU llega tras las “acciones provocativas e ilegales” por parte del E3: “Estas acciones no tienen nada que ver con la diplomacia y únicamente llevarán a un mayor incremento de las tensiones en torno al programa nuclear iraní”.

“Ha llegado el momento de la verdad para Estados Unidos y los países europeos. Tendrán que responder con total sinceridad si buscan un acuerdo político y diplomático o si se están preparando otra vez para el ‘trabajo sucio’ de arrastrar a Oriente Próximo a otra tragedia similar a la que tuvo lugar en junio, cuando instalaciones nucleares de Irán bajo supervisión del OIEA fueron objetivo de bombardeos israelíes y estadounidenses”, añadió.

Irán y el OIEA firmaron un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en El Cairo, Egipto, este 9 de septiembre de 2025 (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

La reanudación de la cooperación nuclear entre Irán y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) quedó sellada el martes 9 de septiembre en El Cairo, tras semanas de máxima tensión regional y ataques directos a instalaciones nucleares. El canciller iraní Abbas Araqchi y el director general del OIEA, Rafael Grossi, firmaron un acuerdo que, según Grossi, establece “modalidades prácticas para reanudar las actividades de inspección en Irán”, tal como anunció el propio funcionario a través de su cuenta en la red social X.

La mediación de Egipto resultó determinante para destrabar el diálogo, en un contexto marcado por la ofensiva israelí de junio y los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes. Grossi calificó el pacto como “un paso importante en la dirección correcta” y expresó su agradecimiento al jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelati, por “su compromiso y dedicación”, según publicó en la misma red social.

La relación entre el régimen de Irán y el OIEA se había interrumpido tras los ataques de junio contra instalaciones sensibles del país persa. El Parlamento iraní decidió suspender la cooperación con el organismo internacional, transfiriendo el control del asunto al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

La escalada se intensificó cuando el Ejército de Israel lanzó una ofensiva militar contra territorio iraní, a la que Irán respondió con misiles y drones sobre Israel. El 22 de junio, fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan.

Imágenes de satélite del complejo subterráneo de Fordow, antes y después de que Estados Unidos golpeara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, el pasado 20 de junio (MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS)

El Ministerio de Exteriores egipcio explicó que la reunión en El Cairo entre Araqchi y Grossi tuvo como objetivo “crear las condiciones que permitan alcanzar un acuerdo satisfactorio y sostenible entre Irán y el OIEA, que tenga en cuenta los intereses de todas las partes”.

En el trasfondo de la ruptura, organismos internacionales alertaron que las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60% y equivalentes a unos 400 kilos, permanecen sin localización confirmada desde los bombardeos de junio. El nivel de enriquecimiento se encuentra cerca del umbral necesario para la fabricación de armas atómicas, extremo que las autoridades iraníes niegan de forma reiterada.

Las potencias europeas Francia, el Reino Unido y Alemania activaron un mecanismo legal para reimponer sanciones internacionales al régimen persa, al considerar que ese país incumplió de forma “clara y deliberada” el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) firmado en 2015. Estas potencias ofrecieron a Teherán la posibilidad de extender el plazo para dicho procedimiento —hasta el 18 de octubre—, condicionado a que Irán reanudara la cooperación con el OIEA, informara sobre el paradero del uranio enriquecido y regresara a la mesa de negociaciones con Estados Unidos.

La firma del acuerdo en Egipto abre la puerta a la reanudación de las misiones de inspección de la ONU en el país persa, en un contexto de creciente presión internacional y expectativas sobre futuras conversaciones multilaterales relacionadas con el programa nuclear iraní.

(Con información de Europa Press)