El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

Sir Richard Moore cree que el jefe del Kremlin se equivocó al pensar que obtendría una victoria rápida, subestimó la resistencia de Kiev y ahora busca imponer su voluntad imperial a cualquier costo: “Mordió más de lo que puede masticar”

Por Andrew Wilks

Richard Moore, jefe del Servicio
Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, conocido como MI6 (AP Foto/Matt Dunham/Archivo)

No hay “absolutamente ninguna evidencia” de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiera negociar la paz en Ucrania, afirmó el jefe de la agencia de inteligencia exterior de Reino Unido en un discurso de despedida este viernes.

Sir Richard Moore, jefe del Servicio de Inteligencia Secreta, o MI6 como se le conoce más comúnmente, indicó que Putin “nos está engañando”.

Busca imponer su voluntad imperial por todos los medios a su disposición. Pero no puede tener éxito”, afirmó Moore. “Francamente, Putin ha mordido más de lo que puede masticar. Pensó que iba a obtener una victoria fácil. Pero él, y muchos otros, subestimaron a los ucranianos”.

Moore habló en el consulado británico en Estambul después de cinco años como jefe del MI6. Dejará el cargo a finales de septiembre, y la agencia tendrá entonces a su primera jefa.

Durante su mandato, Rusia lanzó una invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha dejado decenas de miles de muertos y que aún continúa, principalmente en el este del país.

Vladimir Putin, presidente de Rusia
Vladimir Putin, presidente de Rusia (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

Moore afirmó que la invasión había reforzado la identidad nacional ucraniana y acelerado su acercamiento a Occidente, además de empujar a Suecia y Finlandia a unirse a la OTAN.

“Putin ha tratado de convencer al mundo de que la victoria rusa es inevitable. Pero miente. Miente al mundo. Miente a su pueblo. Quizás incluso se mienta a sí mismo”, dijo Moore en una conferencia de prensa.

Refiriéndose al científico ruso Iván Pávlov, quien condicionó a perros para que respondieran a una campana, Moore dijo que una llamada telefónica del presidente ruso era “el equivalente a la campanilla de Pávlov dentro del Kremlin, que provoca el comportamiento aprendido para decirle a Putin lo que el sistema cree que él quiere escuchar”.

Según dijo, Putin estaba “hipotecando el futuro de su país por su propio legado personal y una versión distorsionada de la historia”. Y la guerra está “acelerando este declive”.

Moore, que antes había fungido como embajador británico en Ankara, la capital de Turquía, agregó que “potencias más grandes que Rusia han fracasado en subyugar a potencias más débiles que Ucrania”.

Un humo espeso llena el
Un humo espeso llena el cielo durante un ataque con drones rusos en Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

Los analistas sostienen que Putin cree que puede superar el compromiso político de los socios occidentales de Ucrania y ganar una prolongada guerra de desgaste al agotar al ejército rival, que es más pequeño, con su superioridad numérica.

Mientras, Ucrania se apresura para ampliar su cooperación en defensa con otros países y asegurar miles de millones de dólares de inversión en su industria armamentista nacional.

Moore hizo las declaraciones durante la presentación de la página del MI6 en la llamada dark web para permitir que posibles informadores contacten con la agencia. Apodada “mensajero silencioso”, la plataforma de mensajería segura tiene como objetivo reclutar nuevos espías para Reino Unido, incluso en Rusia.

“A aquellos hombres y mujeres en Rusia que tienen verdades que compartir y el coraje para hacerlo, los invito a contactar al MI6”, indicó Moore.

(AP)

