Mundo

Tensión en la economía rusa: el gobierno analiza medidas fiscales ante la caída de los ingresos petroleros

El Kremlin estudia ajustes tributarios y nuevas reglas sobre el fondo de reserva fiscal para proteger el presupuesto estatal frente a la baja en las ventas de petróleo y gas durante 2025

Por Gleb BryanskiyDarya Korsunskaya

Guardar
Vladimir Putin. Sputnik/Mikhail Sinitsyn/Pool via
Vladimir Putin. Sputnik/Mikhail Sinitsyn/Pool via REUTERS

El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el jueves que está abierto a subir ciertos impuestos, especialmente a los más ricos, mientras el gobierno lucha por llegar a fin de mes en el cuarto año de la guerra en Ucrania.

Se espera que el proyecto de presupuesto se presente al parlamento el 29 de septiembre. Fuentes informaron a Reuters que el gobierno estaba considerando aumentar la tasa del impuesto al valor agregado para controlar el déficit presupuestario y mantener las reservas.

En una reunión con líderes de las facciones parlamentarias, Putin afirmó que medidas como un impuesto de lujo o un impuesto más alto sobre los dividendos de acciones podrían ser “razonables” durante la guerra, pero instó a la cautela. No mencionó otros impuestos.

“En Estados Unidos, no quiero politizar esto; durante la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, eso es exactamente lo que hicieron. Subieron los impuestos específicamente a las personas con altos ingresos”, declaró Putin.

Rusia introdujo un impuesto progresivo sobre la renta en 2021 y elevó la tasa para las personas con altos ingresos este año. El Ministerio de Finanzas ha declarado anteriormente que aumentar los impuestos sobre los dividendos ahuyentaría a los inversores bursátiles. Putin se comprometió a no realizar cambios importantes en el sistema tributario antes de 2030, tras las subidas de impuestos introducidas en 2025. El 5 de septiembre, solicitó al gobierno que aumentara los ingresos mediante una mayor productividad, no mediante impuestos.

Vista general de la terminal
Vista general de la terminal de productos petrolíferos de Ust-Luga, en el pueblo de Ust-Luga, a unos 110 km de San Petersburgo. REUTERS/Alexander Demianchuk

Las posibles subidas de impuestos podrían venir acompañadas de una nueva medida, anunciada también el jueves, destinada a proteger el presupuesto estatal de las fluctuaciones del precio del petróleo y de las sanciones occidentales contra las exportaciones energéticas rusas.

Se espera que las ventas de petróleo y gas de Rusia caigan drásticamente

En virtud de la nueva iniciativa, cuya implementación está prevista para el próximo año, el gobierno reducirá el precio límite del petróleo por encima del cual los ingresos petroleros se destinan al fondo de reserva fiscal para intentar garantizar que este se reponga lo suficiente.

Para que nuestras finanzas sean más resilientes, proponemos reducir la dependencia de diversas restricciones, ya sean de precio o de volumen, en la dependencia presupuestaria de los ingresos del petróleo y el gas”, declaró el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en un foro financiero anual. Se prevé que las ventas estatales de petróleo y gas de Rusia en septiembre disminuyan alrededor de un 23% con respecto al año anterior debido a la bajada de los precios y la apreciación del rublo, según cálculos de Reuters.

La refinería de petróleo de
La refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia. REUTERS

Putin, quien se reunió con miembros clave del gabinete esta semana para discutir el presupuesto, expresó su descontento por el lento ritmo de crecimiento económico, que se espera que se desacelere a alrededor del 1% desde el 4,3% del año pasado.

Siluanov ha estado tratando de restablecer el mecanismo del precio del petróleo, conocido como la “regla presupuestaria”, que se abandonó tras el inicio de la guerra en Ucrania, aunque los medios rusos informaron que había presionado para una mayor reducción del precio límite.

Según esta norma, los impuestos resultantes cuando el precio supera el precio límite acordado se destinan al fondo de reserva fiscal, mientras que el resto de los ingresos se utiliza para cubrir los gastos presupuestarios. Cuando el precio cae por debajo del nivel límite, las reservas se utilizan para cubrir el déficit resultante.

La medida fortalecerá el presupuesto, dice Siluanov

Si la norma, introducida por primera vez por el predecesor de Siluanov, Alexei Kudrin, en 2004, no se implementa, el presupuesto puede volverse más vulnerable ante la caída del precio del petróleo.

Siluanov afirmó que la nueva medida ayudaría a reducir la proporción de ingresos energéticos en el presupuesto estatal del 25% al ​​22% en los primeros ocho meses de 2025, fortaleciendo el presupuesto.

Vladimir Putin. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via
Vladimir Putin. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Las reservas fiscales creadas bajo la norma presupuestaria ayudaron a Rusia a superar varias recesiones y a resistir las sanciones occidentales.

Siluanov indicó que el precio límite se reduciría en 1 dólar cada año hasta alcanzar los 55 dólares por barril en 2030. Actualmente, el precio límite se encuentra en 60 dólares por barril.

El fondo de reserva fiscal, que puede utilizarse para cubrir el déficit presupuestario, cuenta actualmente con unos 4 billones de rublos (48.250 millones de dólares). Este año, el gobierno planea utilizar 447 mil millones de rublos (5.390 millones de dólares) del fondo para cubrir parte del déficit presupuestario, que se espera supere el 1,7 % del PIB.

El proyecto de presupuesto para 2026 fijó el precio promedio del crudo de los Urales en 59 dólares por barril, explicó Siluanov, lo que implica que las reservas fiscales no se repondrían al mismo precio límite.

(Reuters)

Temas Relacionados

rusiavladimir putinpresupuestoguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Autoridades polacas detectaron un nuevo incremento en la actividad de drones rusos y bielorrusos

El Ministerio del Interior confirmó nuevos intentos de drones de acceder al espacio aéreo nacional y subrayó que la frontera con Bielorrusia solo reabrirá cuando esté garantizada la seguridad

Autoridades polacas detectaron un nuevo

Taiwán presentó su primer misil producido en conjunto con una compañía de Estados Unidos

El misil Barracuda-500 marca un nuevo nivel de colaboración entre Taipéi y Washington, en medio de la creciente presión militar china sobre la isla

Taiwán presentó su primer misil

¿Quién construyó Stonehenge y para qué?

Descubrir los secretos de este sitio prehistórico revela la ingeniería, los desplazamientos, la cooperación y los rituales de las primeras comunidades agrícolas de Europa

¿Quién construyó Stonehenge y para

Cómo es Windfield House, la mansión en la que Trump y otros presidentes se alojan cuando visitan Reino Unido

Residencia oficial del embajador de Estados Unidos, Winfield House es un enclave estratégico en el centro de Londres, conocido por su exclusividad, estricta seguridad y su papel clave en eventos diplomáticos de alto nivel

Cómo es Windfield House, la

El conductor de un camión con ayuda humanitaria para Gaza mató a dos israelíes en la frontera con Jordania

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom confirmó que el atacante fue “neutralizado” en el lugar

El conductor de un camión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Video: así fue el forcejeo con la Policía de Vicente López en el que murió el hermano de un famoso bailarín

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que padece una enfermedad autoinmune ocasionada por la ansiedad y el estrés

El precio de la vivienda frena la emancipación juvenil en España: el 39% de los menores de 35 años busca vivienda, pero solo el 19% logra comprar o alquilar

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de ciruela pasa con avena y almendras

Ratifican condena a hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez desde España: “Dejarle la cabeza llena de metralla”

INFOBAE AMÉRICA
Trump eleva al Tribunal Supremo

Trump eleva al Tribunal Supremo la moción para despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

La JEP de Colombia condena a doce militares por 135 'falsos positivos'

Robaron en Egipto un brazalete de oro de 3.000 años de antigüedad: lo vendieron por USD 4.000 y fue fundido

Donald Trump anunció que Estados Unidos está intentando recuperar una base aérea en Afganistán

El MUJA recupera los restos fósiles de un gran dinosaurio saurópodo en los acantilados de Ribadesella

ENTRETENIMIENTO

Margot Robbie y una frase

Margot Robbie y una frase polémica sobre El lobo de Wall Street: “Chicos a los que les gusta esta película, deberían prestar atención”

Nuevos detalles sobre el caso D4vd: la policía de Los Ángeles allanó una vivienda en Hollywood Hills

Justin Bieber hizo historia como el artista mejor pagado de Coachella: esta es la cifra que recibirá

Un tatuaje y una canción: las conexiones entre el cantante D4vd y la adolescente hallada en su Tesla

Quién es D4vd, el cantante viral en TikTok que ha sido vinculado a un perturbador hallazgo de restos humanos