Tensión en la economía rusa: el gobierno analiza medidas fiscales ante la caída de los ingresos petroleros

Vladimir Putin. Sputnik/Mikhail Sinitsyn/Pool via REUTERS

El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el jueves que está abierto a subir ciertos impuestos, especialmente a los más ricos, mientras el gobierno lucha por llegar a fin de mes en el cuarto año de la guerra en Ucrania.

Se espera que el proyecto de presupuesto se presente al parlamento el 29 de septiembre. Fuentes informaron a Reuters que el gobierno estaba considerando aumentar la tasa del impuesto al valor agregado para controlar el déficit presupuestario y mantener las reservas.

En una reunión con líderes de las facciones parlamentarias, Putin afirmó que medidas como un impuesto de lujo o un impuesto más alto sobre los dividendos de acciones podrían ser “razonables” durante la guerra, pero instó a la cautela. No mencionó otros impuestos.

“En Estados Unidos, no quiero politizar esto; durante la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, eso es exactamente lo que hicieron. Subieron los impuestos específicamente a las personas con altos ingresos”, declaró Putin.

Rusia introdujo un impuesto progresivo sobre la renta en 2021 y elevó la tasa para las personas con altos ingresos este año. El Ministerio de Finanzas ha declarado anteriormente que aumentar los impuestos sobre los dividendos ahuyentaría a los inversores bursátiles. Putin se comprometió a no realizar cambios importantes en el sistema tributario antes de 2030, tras las subidas de impuestos introducidas en 2025. El 5 de septiembre, solicitó al gobierno que aumentara los ingresos mediante una mayor productividad, no mediante impuestos.

Vista general de la terminal de productos petrolíferos de Ust-Luga, en el pueblo de Ust-Luga, a unos 110 km de San Petersburgo. REUTERS/Alexander Demianchuk

Las posibles subidas de impuestos podrían venir acompañadas de una nueva medida, anunciada también el jueves, destinada a proteger el presupuesto estatal de las fluctuaciones del precio del petróleo y de las sanciones occidentales contra las exportaciones energéticas rusas.

Se espera que las ventas de petróleo y gas de Rusia caigan drásticamente

En virtud de la nueva iniciativa, cuya implementación está prevista para el próximo año, el gobierno reducirá el precio límite del petróleo por encima del cual los ingresos petroleros se destinan al fondo de reserva fiscal para intentar garantizar que este se reponga lo suficiente.

“Para que nuestras finanzas sean más resilientes, proponemos reducir la dependencia de diversas restricciones, ya sean de precio o de volumen, en la dependencia presupuestaria de los ingresos del petróleo y el gas”, declaró el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en un foro financiero anual. Se prevé que las ventas estatales de petróleo y gas de Rusia en septiembre disminuyan alrededor de un 23% con respecto al año anterior debido a la bajada de los precios y la apreciación del rublo, según cálculos de Reuters.

La refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia. REUTERS

Putin, quien se reunió con miembros clave del gabinete esta semana para discutir el presupuesto, expresó su descontento por el lento ritmo de crecimiento económico, que se espera que se desacelere a alrededor del 1% desde el 4,3% del año pasado.

Siluanov ha estado tratando de restablecer el mecanismo del precio del petróleo, conocido como la “regla presupuestaria”, que se abandonó tras el inicio de la guerra en Ucrania, aunque los medios rusos informaron que había presionado para una mayor reducción del precio límite.

Según esta norma, los impuestos resultantes cuando el precio supera el precio límite acordado se destinan al fondo de reserva fiscal, mientras que el resto de los ingresos se utiliza para cubrir los gastos presupuestarios. Cuando el precio cae por debajo del nivel límite, las reservas se utilizan para cubrir el déficit resultante.

La medida fortalecerá el presupuesto, dice Siluanov

Si la norma, introducida por primera vez por el predecesor de Siluanov, Alexei Kudrin, en 2004, no se implementa, el presupuesto puede volverse más vulnerable ante la caída del precio del petróleo.

Siluanov afirmó que la nueva medida ayudaría a reducir la proporción de ingresos energéticos en el presupuesto estatal del 25% al ​​22% en los primeros ocho meses de 2025, fortaleciendo el presupuesto.

Vladimir Putin. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Las reservas fiscales creadas bajo la norma presupuestaria ayudaron a Rusia a superar varias recesiones y a resistir las sanciones occidentales.

Siluanov indicó que el precio límite se reduciría en 1 dólar cada año hasta alcanzar los 55 dólares por barril en 2030. Actualmente, el precio límite se encuentra en 60 dólares por barril.

El fondo de reserva fiscal, que puede utilizarse para cubrir el déficit presupuestario, cuenta actualmente con unos 4 billones de rublos (48.250 millones de dólares). Este año, el gobierno planea utilizar 447 mil millones de rublos (5.390 millones de dólares) del fondo para cubrir parte del déficit presupuestario, que se espera supere el 1,7 % del PIB.

El proyecto de presupuesto para 2026 fijó el precio promedio del crudo de los Urales en 59 dólares por barril, explicó Siluanov, lo que implica que las reservas fiscales no se repondrían al mismo precio límite.

(Reuters)