El Ejército de Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas en un ataque aéreo en Líbano

El ataque, realizado pese al acuerdo de cese de hostilidades, fue rechazado por Beirut y Hezbollah, que exigen el retiro total de las tropas israelíes del sur del país

El Ejército de Israel abatió a un “importante traficante y proveedor de armas” que dirigía células terroristas en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este jueves la muerte de un “terrorista” en un ataque aéreo realizado el miércoles contra la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

Ayer (miércoles), las FDI atacaron y eliminaron al terrorista Hasín Sifo Sharif en la zona de Baalbek, Líbano, utilizando aviones de la Fuerza Aérea y bajo el mando del comando norte”, señalaron en su canal de Telegram.

En un breve comunicado, el Ejército israelí describió al fallecido como un “importante traficante y proveedor de armas” y afirmó que “operaba desde Líbano para dirigir células terroristas que planeaban llevar a cabo conspiraciones contra el Estado de Israel en territorio sirio”.

El anuncio se produjo horas después de que el Ministerio de Sanidad libanés confirmara la muerte de al menos dos personas como consecuencia de un ataque aéreo israelí efectuado el miércoles contra un coche en Baalbek.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra territorio libanés pese al alto el fuego establecido en noviembre de 2024. Las autoridades de Tel Aviv aseguran que estas operaciones se dirigen contra actividades del grupo terrorista Hezbollah, aunque en esta ocasión el Ejército no mencionó al grupo específicamente.

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el miércoles la apertura de una nueva ruta de evacuación temporal para los habitantes de Ciudad de Gaza, en medio de la ofensiva terrestre intensificada tras los recientes bombardeos sobre la ciudad.

Según informó el portavoz militar Avichay Adraee en un comunicado en árabe difundido en la red social X, la ruta estará disponible a lo largo de la calle Salah al-Din, una de las principales arterias de la Franja, desde el mediodía de hoy hasta el mediodía del viernes, es decir, durante 48 horas.

Hasta ahora, los residentes solo podían evacuar a través de una carretera costera, que se encontraba colapsada por el tráfico peatonal y vehicular mientras miles de personas intentaban dirigirse hacia el sur para escapar de la ofensiva.

La calle Salah al-Din, que conecta el norte con el centro y sur de Gaza, ya había sido utilizada como corredor humanitario en operaciones anteriores. Con esta reapertura, Israel busca facilitar el desplazamiento de civiles en medio de los combates que avanzan hacia el corazón de la ciudad.

Hasta ahora, los residentes solo podían evacuar a través de una carretera costera, que se encontraba colapsada por el tráfico peatonal y vehicular mientras miles de personas intentaban dirigirse hacia el sur para escapar de la ofensiva (REUTERS)

Alrededor de 75.000 personas se han quedado sin hogar en la Franja de Gaza desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques en la capital, informó el martes la Defensa Civil del enclave palestino.

Más de 75.000 personas han sido desplazadas de los edificios destruidos de la misma ciudad y de las afueras de la ciudad de Gaza”, declaró a EFE el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal.

Además, la organización estima que 150.000 personas se han trasladado hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan para tomar la ciudad, que comenzó en las afueras y desde este martes se desarrolla en el centro.

Se calcula que la Ciudad de Gaza contaba con alrededor de un millón de habitantes cuando Israel inició el plan a mediados de agosto. Las cifras de desplazados varían según la fuente: mientras la Defensa Civil habla de 150.000, el Ejército israelí cifra en 350.000 personas quienes han abandonado sus hogares.

“Más de 75.000 personas han sido desplazadas de los edificios destruidos de la misma ciudad y de las afueras de la ciudad de Gaza”, declaró a EFE el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal (REUTERS)

El éxodo genera una crisis humanitaria sin precedentes, ya que pocos residentes pueden costear transporte y alojamiento. “Nos estamos preparando para un segundo viaje de sufrimiento hacia al sur. Yo necesito alquilar un camión para evacuar a mi familia de seis miembros y nuestras pertenencias. Me han pedido 1.000 dólares y hay que esperar varios días para conseguir cita”, explicó un padre palestino que prefirió no ser identificado.

(Con información de EP y AFP)

