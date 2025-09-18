Cómo cuatro proyectos clave de infraestructura en Italia transformarán el transporte en Europa

Partes de un túnel en construcción en la red ferroviaria Turín-Lyon se ven apilados en Saint Martin La Porte, Francia, el 12 de febrero de 2019. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

Los trabajadores comenzarán este jueves a perforar y detonar el primer túnel que conectará Austria con Italia bajo el paso del Brennero a través de los Alpes, marcando un hito importante en una serie de ambiciosos proyectos de la Unión Europea que acelerarán el viaje en tren de pasajeros entre centros metropolitanos y trasladarán el transporte de carga de las carreteras a los ferrocarriles.

El túnel Base del Brennero, que se anuncia como el túnel ferroviario subterráneo más largo del mundo cuando se complete, es uno de los cuatro proyectos de infraestructura clave que prometen remodelar cómo los italianos viajan y envían mercancías para principios de la década de 2030.

Los túneles reducirán los tiempos de viaje entre Verona y Múnich en un 40% a tres horas, entre Milán y París al menos en un 30% a 4 horas y media y pondrán la ciudad portuaria de Génova dentro de la distancia de viaje diario de la capital financiera y de la moda de Italia, remodelando significativamente el mapa de tránsito de Europa.

El más audaz y controvertido de todos los proyectos, el recientemente aprobado puente del Estrecho de Mesina, finalmente conectará el continente italiano con Sicilia, un proyecto que fue imaginado por los antiguos romanos y que ha sido retrasado durante mucho tiempo por los italianos modernos.

Los túneles y el puente marcarán la primera mejora significativa del sistema ferroviario italiano desde que se lanzó la línea de tren de alta velocidad Roma-Milán en 2008. Esta línea redujo drásticamente el tiempo de viaje entre los centros financieros y políticos de Italia, eliminando efectivamente la lucrativa ruta aérea Roma-Milán. Ahora, la línea ferroviaria se puede recorrer en tan solo tres horas.

Los proyectos actuales también pretenden reducir el tráfico de camiones en las autopistas, con el mayor impacto esperado en el paso del Brennero, que utilizan más de 2,5 millones de camiones anualmente. Es una de las rutas alpinas más transitadas de Europa y un enlace crucial norte-sur, por el que componentes automotrices italianos y maquinaria pequeña viajan hacia el norte. El túnel Base del Brennero tiene como objetivo trasladar hasta la mitad del tráfico pesado de carreteras al ferrocarril.

Mientras desarrolla estos grandes proyectos, la red ferroviaria de Italia tiene otros 40 proyectos estratégicos en marcha, muchos financiados con 25.000 millones de euros (casi 30.000 millones de dólares) en fondos de recuperación pandémica de la Unión Europea. Incluyen una línea de alta velocidad entre Nápoles y Bari en el talón de la bota italiana.

Estos son los cuatro principales proyectos de infraestructura:

Túnel Base del Brennero

El túnel Base del Brennero, que será el túnel ferroviario subterráneo más largo del mundo, se extenderá por 55 kilómetros (34 millas) entre Tulfes, Austria, y Fortezza, Italia, extendiéndose a 64 kilómetros (casi 40 millas) con túneles existentes desde Tulfes hasta Innsbruck.

Se estima que el proyecto costará alrededor de 8.800 millones de euros (casi 10.500 millones de dólares) y se espera que esté completado para 2031, y el primer tren lo cruce en 2032. El proyecto, lanzado en 2014, está siendo cofinanciado por Italia, Austria y la UE.

Línea de alta velocidad Tortona-Génova

Una línea de alta velocidad de 53 kilómetros (33 millas) que conecta la ciudad portuaria de Génova con Tortona en Piamonte, con enlaces a Milán, incluye 37 kilómetros (23 millas) de túneles.

El tiempo de viaje en tren de pasajeros entre Milán y Génova se reducirá a aproximadamente una hora desde más de hora y media. (AP Foto)

Uno de ellos tiene 27 kilómetros (más de 16,5 millas) de largo. Su objetivo es trasladar el transporte de mercancías desde las ciudades portuarias ligures de Génova, La Spezia y Savona hacia el norte de Europa de la carretera al ferrocarril a partir del próximo año, aumentando al 50% para 2050.

El tiempo de viaje en tren de pasajeros entre Milán y Génova se reducirá a aproximadamente una hora desde más de hora y media. El costo es de 8.500 millones de euros (10.000 millones de dólares) y los túneles están completados en un 90%. Iniciado en 2012, el proyecto fue ralentizado por la difícil geología de la cordillera de los Apeninos, incluyendo el descubrimiento de amianto natural.

Línea Lyon-Turín

El túnel de Alta Velocidad Lyon-Turín de 11.000 millones de euros (13 mil millones de dólares) se extiende por más de 65 kilómetros (40 millas) con 57,5 kilómetros (casi 36 millas) del túnel base de Mont Cenis bajo tierra desde Saint-Jean-de-Maurienne, Francia, y Susa, Italia.

Se espera que esté completado alrededor de 2033. El proyecto tiene como objetivo eliminar más de un millón de vehículos pesados de las carreteras en los Alpes occidentales entre Francia e Italia. El tiempo de viaje de pasajeros entre París, la segunda área metropolitana más grande de Europa, y Milán, la tercera área metropolitana más grande de Europa, se reducirá a 4 horas y media desde la duración actual entre 6,5 y 7,5 horas.

El proyecto, lanzado en 2007, fue ralentizado significativamente por protestas ambientales en el lado italiano. Está siendo cofinanciado por Francia, Italia y la UE.

Puente del Estrecho de Mesina

El proyecto del puente del Estrecho de Mesina de 13.500 millones de euros (16.000 millones de dólares) acelerará el viaje entre el continente italiano y Sicilia e incorporará conexiones ferroviarias a Palermo y Catania, que están siendo mejoradas.

El puente de un solo tramo se extenderá desde Mesina, Sicilia, hasta Villa San Giovanni, Calabria, con seis carriles para automóviles y dos líneas ferroviarias. El gobierno está esperando la aprobación final por parte del tribunal de cuentas para iniciar los trabajos preliminares. Se espera que esté completado para 2032.

