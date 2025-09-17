Emiratos Árabes recibió a 119 heridos y enfermos de Gaza para brindarles tratamiento médico

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció la evacuación de 119 heridos y enfermos de la Franja de Gaza. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este miércoles la evacuación de 119 heridos y enfermos de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en distintos hospitales del país del golfo Pérsico.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores emiratí explicó que los pacientes fueron trasladados junto a sus familiares a través del paso fronterizo de Kerem Shalom y del aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, en una operación realizada con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Con esta nueva operación, el número total de pacientes y acompañantes evacuados por Emiratos Árabes Unidos asciende hasta ahora a 2.904 personas, a quienes se les ha proporcionado atención médica desde el inicio de esta crisis humanitaria”, señaló el ministerio.

Estas evacuaciones se enmarcan en los esfuerzos de EAU para ofrecer tratamiento a 1.000 niños heridos y a otros 1.000 pacientes palestinos con cáncer, con el objetivo de que reciban atención especializada en varios hospitales emiratíes.

La operación también forma parte de la “respuesta humanitaria urgente” de Emiratos, que incluye “el traslado de heridos y afectados civiles desde Gaza” y el “apoyo al hermano pueblo palestino”.

Rasha Salem, una niña palestina de un año y medio herida y evacuada desde Gaza, recibe tratamiento en el hospital de Al Arish, junto a su madre Iman. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El Ministerio recordó además que, desde el inicio de la guerra, Emiratos ha enviado medicinas y suministros médicos a Gaza, además de haber instalado un hospital flotante frente a la costa de la ciudad egipcia de Al Arish, en el norte del Sinaí y muy próxima a la Franja.

La iniciativa se produce apenas dos días después de la cumbre celebrada en Qatar por líderes árabes e islámicos, tras el bombardeo israelí que la semana pasada causó la muerte de seis personas en Doha, un hecho que interrumpió las negociaciones para alcanzar una tregua en el enclave palestino.

Pese a que Emiratos, junto con Baréin, normalizó sus relaciones diplomáticas con Israel en 2020 y ha recibido presiones para romper estos lazos tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, Abu Dabi ha insistido en que mantenerlos permite abrir canales de comunicación con Israel para facilitar el envío de ayuda humanitaria y la evacuación de heridos.

Unos niños descansan al aire libre, mientras palestinos llegan a Rafah tras ser evacuados del hospital Nasser de Jan Yunis debido a la operación terrestre israelí, en el sur de la Franja de Gaza. 15 de febrero de 2024. (REUTERS/Mohammed Salem)

Las autoridades de la Franja de Gaza denunciaron este miércoles que aumentaron a más de 65.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza. El Ministerio de Sanidad gazatí especificó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día se han confirmado 98 muertos y 385 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 65.062 fallecidos y 165.697 heridos.

Asimismo, señaló que entre las víctimas mortales de la última jornada se encuentran siete palestinos que fueron tiroteados por tropas israelíes mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria. Con ello, el número total de fallecidos en este tipo de incidentes asciende a 2.504, mientras que los heridos suman 18.381.

(Con información de EFE/Europa Press)