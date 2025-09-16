Mundo

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el país continuará respaldando las demandas de los nicaragüenses para que puedan vivir “sin temor a la persecución o las represalias”

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (REUTERS/Nathan Howard/Pool)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que Washington continuará respaldando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”, con el fin de que los nicaragüenses puedan volver a vivir “sin temor a la persecución o las represalias”.

En un mensaje dirigido al pueblo nicaragüense con motivo del 204º aniversario de la independencia del país centroamericano, Rubio reafirmó, en nombre del Gobierno estadounidense, su “solidaridad con el pueblo nicaragüense en esta importante festividad nacional”.

“Los nicaragüenses que viven en su patria y los que han sido forzados al exilio merecen que se restablezca la democracia en su querida nación”, señaló el secretario de Estado en el comunicado compartido por la Embajada de EEUU en Managua. Y añadió: “Los Estados Unidos seguirán apoyando sus demandas por una Nicaragua libre, justa y democrática, para que puedan vivir de nuevo sin temor a la persecución o las represalias”.

El pasado 4 de febrero, durante su visita a Costa Rica, Rubio calificó a Nicaragua, Cuba y Venezuela como “enemigos de la humanidad” y los responsabilizó de la crisis migratoria en el hemisferio “porque son países donde su sistema no funciona”.

En el caso específico de Nicaragua, apuntó que “se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la iglesia católica y todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.

ARCHIVO – Daniel Ortega, y
ARCHIVO – Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

Nicaragua es gobernada por Daniel Ortega desde 2007, y desde hace ocho años comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien en enero pasado fue designada copresidenta tras una reforma constitucional. Rubio denunció entonces que el “régimen” castiga a quienes representan una amenaza para su poder y recordó que miles de nicaragüenses “están huyendo de ese sistema”.

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), citadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, al menos el 6,5 % de la población ha abandonado el país entre el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 y junio de 2023.

La crisis desatada desde entonces ha generado el mayor éxodo en la historia del país, superando incluso al de la década de 1980, cuando una guerra civil dejó decenas de miles de muertos. Así lo documenta el informe Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El 15 de septiembre, los países de Centroamérica —con excepción de Panamá— conmemoran su independencia de la Corona española, proclamada en 1821.

(Con información de EFE)

