La increíble historia de 8 iguanas clonadas en Inglaterra: cuando la naturaleza provoca el asombro mundial

El nacimiento de estos reptiles, sin que haya intervenido un macho y mediante el fenómeno de la partenogénesis, fue documentado por el Exotic Zoo, de Telford. Cuáles son los límites de la reproducción animal, según los expertos consultados por Smithsonian Magazine

Por Joaquín Bahamonde

Descubren un caso inédito de
Descubren un caso inédito de reproducción asexual en iguanas casque-headed, aportando nuevas pistas sobre la plasticidad genética de los reptiles (Freepik)

Ocho iguanas nacieron en el Exotic Zoo de Telford, Inglaterra, en agosto de 2025. El zoológico calificó el suceso como "único en la vida“, según informó Smithsonian Magazine. Lo sobresaliente es que la madre nunca convivió con un macho, y los cuidadores confirmaron que el nacimiento se produjo mediante partenogénesis, un fenómeno reproductivo poco frecuente en el mundo animal que despierta enorme interés entre biólogos y especialistas en reptiles.

Un nacimiento raro y sin precedentes

En el transcurso de una semana, eclosionaron ocho iguanas casque-headed —también llamadas iguanas de cabeza cónica— en perfecto estado de salud. El zoológico destacó que “estos pequeños lagartos no tienen padre; han nacido por partenogénesis”, confirmando así la ausencia total de contacto con un macho y la condición clónica de las crías. Según el Exotic Zoo, estos animales son réplicas genéticas de la madre.

Este caso fue seguido de cerca tanto por los cuidadores como por expertos en herpetología, para quienes la partenogénesis levanta importantes interrogantes sobre la adaptabilidad de las especies. La reproducción asexual puede tener ventajas en situaciones donde la presencia de machos es escasa, aunque reduce la variabilidad genética, un factor clave en la supervivencia a largo plazo.

La partenogénesis permite que los huevos se desarrollen en embriones sin fertilización. Aunque se documentó este proceso en algunas especies bajo condiciones de cautiverio, numerosos científicos consideran que ocurre con mayor frecuencia en la naturaleza de lo que verdaderamente se observa, ya que suele pasar desapercibido fuera de ambientes controlados y en estudios de campo.

El Exotic Zoo se consolida
El Exotic Zoo se consolida como referente en el estudio y conservación de especies raras tras documentar este hallazgo genético en su colección de reptiles (Exotic Zoo)

Scott Adams, director del Exotic Zoo, relató a Smithsonian Magazine que el descubrimiento de los huevos fue “inusual pero emocionante”. Confirmó que todas las crías son hembras y, en tono humorístico, mencionó que “todas hablen al mismo tiempo”.

Asimismo, Adams expresó su asombro al descubrir la fertilidad de los huevos sin macho: “Cuando confirmamos que los huevos eran fértiles sin ningún contacto con un macho, no podíamos creerlo. Estas crías son esencialmente clones en miniatura de su madre, y verlas prosperar es increíble”.

El futuro de las crías y el rol educativo

Actualmente, las jóvenes iguanas permanecen en el área de reptiles, bajo control estricto de temperatura y humedad, condiciones necesarias para garantizar su desarrollo. El Exotic Zoo planea presentar próximamente a las crías al público y trasladar dos ejemplares a otro zoológico para respaldar iniciativas de investigación y conservación, según comunicó la institución a la BBC y retomó Smithsonian Magazine.

Las iguanas de cabeza cónica habitan en árboles de regiones de Centro y Sudamérica. La especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat por la deforestación y la captura para el comercio de mascotas, factores que incrementan su vulnerabilidad y disminuyen sus poblaciones silvestres. El zoológico aprovecha esta oportunidad para fomentar el diálogo sobre genética, evolución y los desafíos de los reptiles.

Las jóvenes iguanas se convierten
Las jóvenes iguanas se convierten en aliadas para acercar el conocimiento científico a los visitantes, inspirando reflexiones sobre biodiversidad y conservación (Exotic Zoo)

Esta experiencia representa además una oportunidad única para la divulgación y la educación ambiental entre los visitantes. El Exotic Zoo preparó material informativo especial sobre la biología de la especie y organiza charlas con expertos para profundizar en los procesos reproductivos poco habituales en reptiles.

La importancia científica de la partenogénesis

La partenogénesis fue confirmada en muy pocas especies de reptiles. En 2023, científicos documentaron el primer caso conocido de nacimiento por este mecanismo en un cocodrilo. También existen reportes anteriores en especies amenazadas como el pez sierra de Florida, donde hembras produjeron crías sin intervención de machos, según investigaciones de 2015.

Para el Exotic Zoo, este evento va más allá de la anécdota y constituye una herramienta educativa y científica de gran valor. Adams subrayó en Smithsonian Magazine la relevancia del caso para la ciencia y la educación en conservación, ya que permite comprender mejor los mecanismos de la reproducción animal y los desafíos de la biodiversidad y la adaptación.

El nacimiento de estas iguanas en cautiverio, inesperado y sin precedentes en el zoológico, demuestra que la vida puede surgir incluso en circunstancias extremas e imprevistas, y refuerza la importancia de la investigación y la educación para preservar las especies.

