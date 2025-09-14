Mundo

Israel informó que varios terroristas de Hamas y sus familias solicitaron salir de la Franja de Gaza

El general Ghassan Alian, jefe del COGAT, la autoridad militar israelí en los territorios palestinos, aclaró que todas las solicitudes fueron rechazados y calificó a los extremistas de “hipócritas”

Israel afirmó que varios terroristas de Hamas solicitaron salir de Gaza (REUTERS/Hatem Khaled)

El Ejército israelí dijo este domingo que en las últimas semanas ha recibido peticiones de varios miembros del grupo terrorista Hamas y de sus familias para salir de la devastada Franja de Gaza y desplazarse a un tercer país.

“Mientras Hamas insta a los residentes de la ciudad de Gaza a NO desplazarse hacia el sur, sus agentes temen por sus vidas y buscan abandonar la Franja de Gaza”, informó un comunicado del COGAT, la autoridad militar israelí en los territorios palestinos, publicado en su cuenta de X.

El jefe del COGAT, el general Ghassan Alian, calificó de “hipócrita” que “altos funcionarios de la ciudad de Gaza y de la organización terrorista Hamas” hagan uso “del mecanismo israelí para la evacuación de los residentes de Gaza”.

De hecho, asegura que hace dos semanas Anwar Atallah, miembro del Consejo de la capital gazatí, huyó del enclave palestino con su familia a través de Jordania a un tercer país desconocido tras obtener “la aprobación del estamento militar”.

Palestinos desplazados huyen del norte de Franja de Gaza con sus pertenencias por una carretera costera en Ciudad de Gaza, el lunes 1 de septiembre de 2025 (AP foto/Jehad Alshrafi)

En la nota, Israel también asegura haber recibido las peticiones de Mohamed al Madhoun, ministro del gobierno de Hamas; la familia de Ismail Ashqar, jefe del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad; y la familia de Alaa el Din al Batta, jefe de un comité gubernamental del grupo terrorista palestino. Todas ellas han sido denegadas.

Israel acusa a Hamas de estar impidiendo el desplazamiento de los residentes del norte hacia el sur y que los usa “como escudos humanos”, después de que el Gobierno israelí ordenara la evacuación total de la ciudad de Gaza tras aprobar a principios de agosto un plan de ocupación de la capital gazatí.

Gazatíes consultados por EFE sostienen que no tienen recursos económicos ni lugar en el que quedarse en la nueva zona humanitaria designada ahora en Khan Younis (en el sur) abarrotada ya de desplazados, tal y como también advierte la ONU.

Ataque contra un edificio en la Franja de Gaza (Europa Press)

Por otra parte, el Ejército israelí derribó este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, de la ciudad de Gaza, media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación contra este inmueble y otras áreas próximas.

Según un comunicado castrense, este rascacielos era usado por los terroristas de Hamas para “ejecutar y perpetrar ataques”. En vídeos desde Gaza se observa como el edifico es bombardeado y se derrumba levantado una gran polvareda blanca.

Una media hora antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, había señalado en rojo este edificio en un mapa publicado en su cuenta de X, y advertido a los gazatíes que se alejen de él y se dirijan al sur del enclave.

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de varios edificios utilizados por los terroristas.

Al menos unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, según datos del jueves proporcionados por los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por los terroristas de Hamas, elevaron este domingo a cerca de 64.900 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel, que deja además más de 164.600 heridos.

Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra dirigentes de Hamás, según un funcionario israelí, en Doha, Qatar, 9 de septiembre de 2025 (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que si los jefes terroristas de Hamas fuesen eliminados, la guerra en Gaza terminaría, y los acusó de obstaculizar los intentos de pactar un alto el fuego.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Netanyahu escribió: “Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”.

El primer ministro agregó que “deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”.

El ataque israelí del martes contra los líderes de Hamas en Doha aparentemente no logró su objetivo. El movimiento terrorista palestino confirmó que sus dirigentes no resultaron muertos, lo que provocó condenas internacionales.

