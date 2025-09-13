Mundo

El Ejército israelí afirmó que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza

Lo informó el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, quien instó a que la población “aproveche la calle Rashid y se traslade inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mawasi”

Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, se desplazan hacia el sur (REUTERS/Mahmoud Issa)

El Ejército israelí afirmó este sábado que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras la intensificación de los bombardeos y ataques israelíes en la principal urbe del enclave contra los terroristas de Hamas.

“Según las estimaciones del Ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, indicó el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en Ciudad de Gaza, el 60% (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza.

Según la metodología, una misma persona puede realizar más un desplazamiento, por lo que el número total de gazatíes desplazados podría ser menor. En Ciudad de Gaza se estima que había alrededor de un millón de personas.

El Ejército israelí afirmó este sábado que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de esta urbe, algo a lo que todavía se resisten algunos palestinos debido a la dificultad de moverse, el hambre o la falta de refugio en el sur.

Expertos en derechos humanos consideran que este desplazamiento forzoso de población civil podría constituir un crimen de guerra, en una ofensiva bélica clasificada ya por diferentes ONG, relatores de la ONU y expertos como genocidio.

“Les insto a que, por su propia seguridad, aprovechen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mawasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales como anunciamos ayer, donde disfrutarán de una respuesta humanitaria mucho mejor, incluidos servicios de salud”, añadió el portavoz.

La zona de Al Mawasi, en la sureña Jan Yunis, también bombardeada por Israel, equivale a un 12% de la Franja, y en ella se extienden tiendas de campaña.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la urbe (REUTERS/Mahmoud Issa)

En otro orden, el grupo terrorista palestino Hamas confirmó este viernes que su principal negociador y alto mando, Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque selectivo perpetrado por Israel en Doha, según un comunicado citado por el diario Filastín y otras fuentes del movimiento armado. Al Hayya participó en el funeral de su hijo Hammam, fallecido en dicho bombardeo junto a otras cinco personas, incluidas cinco miembros de bajo rango de Hamas y un agente qatarí.

La ceremonia fúnebre, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad en el Estado de Qatar, contó con la presencia del emir Tamim bin Hamad al Thani en primera fila, refirió el comunicado de Hamas distribuido durante la jornada. “El Dr. Khalil al Hayya, líder del movimiento Hamas en la Franja de Gaza, ofició el funeral de su hijo Hammam, fallecido en el trágico intento de asesinato en Doha. Esta oración se celebró gracias a las medidas de seguridad especiales adoptadas en el Estado de Qatar”, detalló Hamas.

Khalil al Hayya, identificado ampliamente como la figura más influyente de Hamas fuera de Gaza y pieza clave en las conversaciones para el alto el fuego, formó parte de la delegación que negocia la tregua durante la actual ofensiva militar israelí en Gaza. Los bombardeos israelíes del martes impactaron varios edificios residenciales en la capital qatarí donde se alojaban miembros del buró político de Hamas, según detalló el propio grupo armado.

