Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Funcionarios de alto nivel buscan acuerdos sobre aranceles, exportaciones y el destino de TikTok, mientras se intensifican las disputas por minerales estratégicos y restricciones a semiconductores

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, estrecha la mano del viceprimer ministro chino, He Lifeng (EYSTONE/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS)

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se encuentran desde poco después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el palacio de Santa Cruz de Madrid para negociar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen, tras las celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el 17 de septiembre.

En el palacio de Santa Cruz, sede del ministerio de Asuntos Exteriores español, les ha recibido el ministro, José Manuel Albares, quien ha agradecido, en nombre del Gobierno de España, la confianza a los dos países por haber elegido Madrid como ciudad de esta reunión bilateral.

En un comunicado, Albares apuntó que la política exterior española apuesta por la diplomacia y la negociación para conseguir el entendimiento entre naciones, para lo cual el ministerio de Asuntos Exteriores se presenta como un “puente para el acercamiento y el diálogo” y celebra haber sido escogido como sede de esta ronda negociadora.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, posa con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para continuar las conversaciones sobre cuestiones comerciales, económicas y de seguridad nacional, en Madrid, España, el 14 de septiembre de 2025. Ministerio de Asuntos Exteriores de España/Folleto vía REUTERS

El encuentro de los negociadores se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses.

Coincide también con la fecha límite fijada por Washington para que expire el permiso de TikTok para operar en territorio estadounidense, el 17 de septiembre.

La cita de Madrid busca además allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir a finales de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gwangju (Corea del Sur).

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bessent y He “debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China”.

Uno de los temas a debatir es la plataforma Tik Tok. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Pese a los avances, las tensiones comerciales entre ambos países persisten y Trump ha amenazado con nuevas medidas si Pekín no garantiza el suministro de minerales estratégicos o si mantiene su apoyo a Moscú en la guerra de Ucrania.

Poco antes de comenzar la reunión de Madrid, el Ministerio de Comercio de China ha anunciado la apertura de dos investigaciones sobre importaciones y políticas de Estados Unidos en el sector de semiconductores.

Se trata de una investigación ‘antidumping’ sobre determinados circuitos integrados analógicos procedentes de EE.UU., tras la petición de una asociación provincial de la industria, y de una segunda investigación “antidiscriminación” contra las medidas estadounidenses que desde 2018 han restringido la exportación de semiconductores a China o limitado la actividad de empresas con vínculos en el país asiático.

(Con información de EFE)

