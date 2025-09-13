Israel derribó otra torre utilizada por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

El humo se eleva desde una escuela evacuada de la UNRWA tras los ataques aéreos israelíes, en el campo de refugiados de al-Shati (Playa), en la ciudad de Gaza (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

El Ejército israelí derribó este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, de la ciudad de Gaza, media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación contra este inmueble y otras áreas próximas.

Según un comunicado castrense, este rascacielos era usado por los terroristas de Hamas para “ejecutar y perpetrar ataques”. En vídeos desde Gaza se observa como el edifico es bombardeado y se derrumba levantado una gran polvareda blanca.

Una media hora antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, había señalado en rojo este edificio en un mapa publicado en su cuenta de X, y advertido a los gazatíes que se alejen de él y se dirijan al sur del enclave.

Una imagen publicada por las FDI muestran el edificio de Hamas que fue derribado en el que hacían operaciones terroristas

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de varios edificios utilizados por los terroristas.

Al menos unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, según datos del jueves proporcionados por los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según esta fuente.

Un edificio habitacional es impactado durante un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Yousef Al Zanoun)

Además, había derrumbado también otros 120 edificios con una media de tres plantas cada uno, dejando sin refugio a más de 7.200 gazatíes; que se suman a los 30.000 que han huido de medio millar de viviendas dañadas por los incesantes bombardeos.

Unas 600 tiendas de campaña también han sido destruidas, dejando a la intemperie a miles de personas, incluidas familias y niños, que ahora deben decidir si desplazarse o no hacia el sur, de acuerdo con las órdenes de desalojo forzoso emitidas por el Ejército israelí.

El Ejército israelí afirmó este sábado que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, tras la intensificación de los bombardeos y ataques israelíes en la principal urbe del enclave contra los terroristas de Hamas.

La publicación de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el derribo del edificio en Gaza

“Según las estimaciones del Ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, indicó el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee.

De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en Ciudad de Gaza, el 60% (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza.

Según la metodología, una misma persona puede realizar más un desplazamiento, por lo que el número total de gazatíes desplazados podría ser menor. En Ciudad de Gaza se estima que había alrededor de un millón de personas.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de esta urbe, algo a lo que todavía se resisten algunos palestinos debido a la dificultad de moverse, el hambre o la falta de refugio en el sur.

Palestinos inspeccionan el sitio de una casa evacuada, después de que fuera alcanzada por un ataque aéreo israelí, en el campo de refugiados de al-Shati (Playa), en la ciudad de Gaza, el 13 de septiembre de 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

“Les insto a que, por su propia seguridad, aprovechen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mawasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales como anunciamos ayer, donde disfrutarán de una respuesta humanitaria mucho mejor, incluidos servicios de salud”, añadió el portavoz.

La zona de Al Mawasi, en la sureña Khan Younis, también bombardeada por Israel, equivale a un 12% de la Franja, y en ella se extienden tiendas de campaña.

(Con información de EFE)