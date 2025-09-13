Mundo

El precio de un café con leche en Noruega desata polémica en redes sociales

Un creador argentino sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto se paga por una bebida común en la capital del Ártico

El video generó debate entre los usuarios en TikTok (@_nicoratti)

El precio de un café con leche en Tromsø, Noruega, ha generado un intenso debate en redes sociales tras la publicación de un video por parte del creador de contenido argentino Nico Ratti.

En la grabación, Ratti muestra cómo una bebida tan cotidiana puede alcanzar las 58 coronas noruegas, equivalentes a cinco euros, en una cafetería común de la ciudad. El video, difundido a través de TikTok, sorprendió a los usuarios por el coste y abrió una conversación internacional sobre el coste de vida y las diferencias económicas entre países.

La experiencia documentada por Ratti tuvo lugar en Kaffebøna, una cafetería que él describe como un establecimiento habitual, sin lujos ni características exclusivas. Durante el video, el creador argentino enfatiza que el precio corresponde a un café con leche estándar, sin ningún añadido especial.

En Tromsø, un café con
En Tromsø, un café con leche en una cafetería promedio alcanza los 58 coronas noruegas, lo que equivale a cinco euros, según reveló un video viral (Pexels)

Si Noruega es caro, este lugar lo supera fácilmente. Estamos en Tromsø, la capital del círculo polar ártico, y vamos a averiguar cuánto cuesta un café con leche”, expresó Ratti.

La publicación de Ratti se viralizó en pocas horas, superando las 100.000 reproducciones y acumulando más de 3.300 likes y cerca de 700 comentarios. El impacto de la cifra motivó a usuarios de diferentes países a compartir sus propias experiencias y precios locales, lo que amplificó la conversación y permitió comparar el coste del café con leche en distintas partes del mundo.

Entre los mensajes, destacan comentarios de usuarios de Perú, España, Italia y Francia. Un usuario peruano señaló: “En Perú cuesta casi igual, y los salarios son ocho veces menos”. Desde España, otro participante comentó: “Ya van por los dos euros casi”, mientras que alguien en Marbella afirmó: “Aquí los hay más caros”. En Italia, un usuario de Bari mencionó que el precio es de “1€” y, desde Francia, otro relató: “En París pagué 9€”.

En la parte final de su vídeo, Ratti insistió en que el precio mostrado no corresponde a un local exclusivo ni a una preparación especial. “Es una café con leche normal, como en cualquier otro lado. No estamos en un lugar caro, esto es lo que vale, en promedio, un café en Tromsø, Noruega, en la capital del Ártico”, afirmó el creador argentino.

