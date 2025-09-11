Mundo

El embajador británico en Estados Unidos fue destituido por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que la decisión es consecuencia de unos correos electrónicos entre Peter Mandelson y el delincuente sexual estadounidense

FOTO DE ARCHIVO. El embajador
FOTO DE ARCHIVO. El embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, habla durante una recepción de bienvenida al primer ministro británico, Keir Starmer, en la residencia del embajador el 26 de febrero de 2025, en Washington, D.C., EEUU. Carl Court/Pool via REUTERS

El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue destituido debido a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el jueves el Foreign Office, pocos días antes de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que la decisión es consecuencia de unos correos electrónicos entre el veterano diplomático del Partido Laborista, de 71 años, y el financiero estadounidense.

Los documentos revelados esta semana “muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sensiblemente diferente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento”.

Noticia en desarrollo...

