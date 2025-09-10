Mundo

Polonia calificó de “provocación a gran escala” la incursión de drones rusos y pidió una acción coordinada de la OTAN

El primer ministro Donald Tusk afirmó que es la primera vez que se derriban este tipo de artefactos en un país aliado y advirtió que la situación exige máxima coordinación internacional y preparativos ante futuros escenarios de amenaza

Guardar
El primer ministro de Polonia,
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (REUTERS)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este miércoles como “una provocación a gran escala” la incursión de varios drones rusos en el espacio aéreo de su país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y vecino de Rusia y Ucrania.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Tusk precisó: “Anoche el espacio aéreo polaco fue violado por un gran número de drones rusos. Aquellos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en comunicación constante con el secretario general de la OTAN y con nuestros aliados”.

La respuesta de Kiev llegó poco después. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también se pronunció en X tras el incidente: “Hoy hubo otro paso de escalada: los ‘shaheds’ ruso-iraníes operaron en el espacio aéreo de Polonia, en el espacio aéreo de la OTAN. No fue un solo dron que pudiera considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque dirigidos hacia Polonia. Un precedente extremadamente peligroso para Europa”, advirtió el mandatario, al tiempo que pidió una respuesta fuerte y coordinada de los aliados.

El presidente ucraniano, Volodimir
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (REUTERS)

En paralelo, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, sostuvo que Rusia parecía haber violado intencionalmente el espacio aéreo polaco, luego de que Varsovia enviara aviones para derribar drones. “Anoche en Polonia presenciamos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y hay indicios de que fue intencionada, no accidental”, escribió en X. “La UE se solidariza plenamente con Polonia. La guerra de Rusia se está intensificando, no termina”, concluyó.

Durante la madrugada, Polonia desplegó aviones propios y de países aliados tras la oleada de ataques rusos contra regiones occidentales de Ucrania cercanas a la frontera común. El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas informó que su espacio aéreo “fue violado en repetidas ocasiones por objetos tipo dron” como parte de la ofensiva rusa, y detalló que “por orden del Comandante Operacional, se utilizó armamento y las fuerzas de seguridad realizan acciones para localizar los objetos derribados”.

La vicepresidenta de la Comisión
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (REUTERS)

El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, confirmó en X que “el presidente y el primer ministro han sido informados. Todos los servicios están en acción. Por favor, sigan los comunicados del Ejército polaco y de la Policía”. En la misma línea, el viceprimer ministro Władysław Kosiniak-Kamysz señaló que “las aeronaves han desplegado armas contra objetivos hostiles“.

Ante los ataques rusos sobre Volinia y Leópolis, Polonia elevó el nivel de alerta y activó todos sus sistemas de radar y defensa antiaérea. Horas más tarde, el Comando Operacional confirmó que “las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido”, aunque la vigilancia se mantiene activa.

En un contexto de creciente tensión regional, el presidente polaco Karol Nawrocki aseguró que el líder ruso Vladimir Putin está dispuesto a invadir otros países.

El presidente polaco Karol Nawrocki
El presidente polaco Karol Nawrocki (REUTERS)

“No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin. (…) Creemos que está dispuesto a invadir también otros países. Por eso estamos desarrollando nuestras fuerzas armadas, nuestra asociación y nuestras relaciones aliadas”, dijo en Helsinki junto al presidente finlandés Alexander Stubb, quien advirtió que “no se puede confiar en Putin, está utilizando sus habituales tácticas dilatorias”.

Nawrocki sostuvo además que la “arquitectura de seguridad” de la región había cambiado y destacó el rol del presidente estadounidense Donald Trump, al que calificó como “el único líder del mundo libre que podía obligar a Putin a negociar”.

(Con información de REUTERS y AFP)

Temas Relacionados

Donald TuskPoloniaUcraniaVolodimir ZelenskyUnión EuropeaUEKaja KallasRusiaVladimir PutinGuerra rusia ucraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Nepal extendió el toque de queda tras los violentos disturbios que dejaron 25 muertos y forzaron la renuncia del gobierno

El Ejército asumió el control de la seguridad y cerró el aeropuerto de Katmandú. Las protestas, lideradas por la “Generación Z”, estallaron contra la prohibición de redes sociales y derivaron en ataques al Parlamento y a residencias de líderes políticos

Nepal extendió el toque de

Tensión en Francia: bloqueos, barricadas y enfrentamientos en el arranque de las protestas contra el ajuste económico

Las fuerzas de seguridad desplegaron miles de agentes para mantener el tráfico y evitar cortes en París, Lyon, Marsella y Rennes, mientras sindicatos y movimientos sociales impulsan más de 700 acciones coordinadas en todo el país

Tensión en Francia: bloqueos, barricadas

Ucrania acusó a Putin de “ampliar su guerra” y alertó sobre nuevas provocaciones a Occidente tras la violación del espacio aéreo polaco

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, señaló que los acontecimientos muestran que “la sensación de impunidad de Putin sigue creciendo porque no fue castigado adecuadamente por sus crímenes anteriores”

Ucrania acusó a Putin de

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles tras el ataque israelí en Qatar

La reunión se celebrará a las 15:00 hora local de Nueva York, a petición de Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes que integran actualmente el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de

Polonia confirmó el derribo de drones rusos que violaron su espacio aéreo tras la ofensiva de Moscú en Ucrania

El Ejército ordenó la activación de sistemas de defensa, recomendó a la población resguardarse en varias regiones fronterizas y aseguró que todas las fuerzas de seguridad permanecen en alerta para responder a nuevas amenazas

Polonia confirmó el derribo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feijóo acusa a Sánchez de

Feijóo acusa a Sánchez de “falta de ejemplaridad” y Abascal va más allá: “Corrupto, traidor e indecente”

El valor nutricional del tomate

Guana se corona de nuevo como líder en ‘La Casa de los Famosos México’ tras una final de infarto

Los significados de mirar hacia otro lado al hablar con alguien, según la psicología

El temporal se retira, pero la Aemet alerta de que seguirán las lluvias en algunos puntos de España durante toda la semana

INFOBAE AMÉRICA
Katz afirma que Israel "actuará

Katz afirma que Israel "actuará en todas partes contra sus enemigos" tras el bombardeo en Qatar

Furtivos vuelve al Festival de San Sebastián 50 años después con una nueva versión en 4K y un final alternativo

El Ibex 35 amanece con una subida del 0,7% y conquista los 15.100 puntos, impulsado por Inditex (+6%)

Las lluvias provocan 95 incidencias en Baleares, la mayoría inundaciones de bajos y caídas de árboles

Error dE en la lavadora: qué significa y cómo solucionarlo (y otros códigos habituales por marcas)

ENTRETENIMIENTO

Selena Gomez reveló cómo su

Selena Gomez reveló cómo su lucha contra el lupus inspiró el diseño de Rare Beauty

Olivia Cooke denunció los estigmas sobre las mujeres en escenas íntimas: “Son etiquetadas como ‘una perra’”

Peter Dinklage reveló el secreto de su matrimonio de 20 años con Erica Schmidt

La razón por la que Scarlett Johansson eligió a supervivientes reales del Holocausto para “Eleanor the Great”

“No hay un lugar donde no me digan ‘estoy cansado de tu canción’”, la confesión de Dwayne Johnson sobre su paso por Moana