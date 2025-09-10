Marco Rubio y el canciller chino Wang Yi conversaron por teléfono tras su encuentro en Malasia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante la 58ª reunión de ministros de Exteriores de la ASEAN y encuentros relacionados, en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, el 11 de julio de 2025. (MANDEL NGAN/Pool vía REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica como seguimiento de la reunión que mantuvieron en Malasia para abordar asuntos bilaterales y conflictos internacionales.

“El secretario Rubio enfatizó la importancia de una comunicación abierta y constructiva sobre una variedad de asuntos bilaterales. También hablaron de otros temas globales y regionales como continuación de las conversaciones en Kuala Lumpur”, declaró el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En julio pasado, Rubio y Wang se reunieron en la capital malasia durante el encuentro de ministros de Exteriores de la ASEAN. Allí discutieron la guerra comercial entre Washington y Beijing, la situación de Taiwán y el conflicto en Ucrania, entre otros temas.

También se contempla la posibilidad de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que esperaba que los presidentes de estos países coincidan en la próxima cumbre de la ASEAN que se celebrará en octubre en Kuala Lumpur. “Esperamos dar la bienvenida a los jefes de Gobierno de la ASEAN y a nuestros socios de diálogo, incluido el presidente de Estados Unidos y, creo, el presidente de China”, afirmó Ibrahim.

Se contempla la posibilidad de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. (EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra ARCHIVO)

“En la última semana de octubre, nuestro objetivo es tan audaz como trascendental: celebrar la reunión de líderes mundiales más grande y de mayor repercusión de la ASEAN hasta la fecha. Será una verdadera asamblea de los principales centros de poder e influencia del mundo”, sostuvo.

“Debemos asegurarnos de que su visita produzca resultados duraderos. El mundo entero estará atento a nosotros. Por lo tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias”, remarcó el político.

A finales de julio, el republicano adelantó que su encuentro con Xi podría concretarse antes de fin de año, una estimación que lanzó después de un “positivo” diálogo con Beijing, en el marco de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.

Actualmente, la guerra comercial entre ambas potencias se encuentra en una fase de prórroga de la tregua alcanzada tras la imposición mutua de aranceles superiores al 100 %. Washington aplicó un gravamen del 55 % sobre productos chinos, mientras que Beijing mantuvo uno del 10 % sobre mercancías estadounidenses.

Por otro lado, el canciller Wang Yi realizará una gira por Austria, Eslovenia y Polonia entre el 12 y el 17 de septiembre. En junio ya había visitado Bélgica, Alemania y Francia, antes de la cumbre entre líderes chinos y europeos celebrada en Beijing al mes siguiente.

(Con información de EFE)