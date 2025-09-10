Mundo

Marco Rubio y el canciller chino Wang Yi conversaron por teléfono tras su encuentro en Malasia

El secretario de Estado estadounidense subrayó la importancia de sostener un diálogo abierto y constructivo frente a los retos bilaterales y las tensiones globales

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, durante la 58ª reunión de ministros de Exteriores de la ASEAN y encuentros relacionados, en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, el 11 de julio de 2025. (MANDEL NGAN/Pool vía REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica como seguimiento de la reunión que mantuvieron en Malasia para abordar asuntos bilaterales y conflictos internacionales.

“El secretario Rubio enfatizó la importancia de una comunicación abierta y constructiva sobre una variedad de asuntos bilaterales. También hablaron de otros temas globales y regionales como continuación de las conversaciones en Kuala Lumpur”, declaró el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En julio pasado, Rubio y Wang se reunieron en la capital malasia durante el encuentro de ministros de Exteriores de la ASEAN. Allí discutieron la guerra comercial entre Washington y Beijing, la situación de Taiwán y el conflicto en Ucrania, entre otros temas.

También se contempla la posibilidad de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo que esperaba que los presidentes de estos países coincidan en la próxima cumbre de la ASEAN que se celebrará en octubre en Kuala Lumpur. “Esperamos dar la bienvenida a los jefes de Gobierno de la ASEAN y a nuestros socios de diálogo, incluido el presidente de Estados Unidos y, creo, el presidente de China”, afirmó Ibrahim.

Se contempla la posibilidad de
Se contempla la posibilidad de una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping. (EFE/EPA/ Paolo Aguilar / Mohammed Badra ARCHIVO)

“En la última semana de octubre, nuestro objetivo es tan audaz como trascendental: celebrar la reunión de líderes mundiales más grande y de mayor repercusión de la ASEAN hasta la fecha. Será una verdadera asamblea de los principales centros de poder e influencia del mundo”, sostuvo.

“Debemos asegurarnos de que su visita produzca resultados duraderos. El mundo entero estará atento a nosotros. Por lo tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias”, remarcó el político.

A finales de julio, el republicano adelantó que su encuentro con Xi podría concretarse antes de fin de año, una estimación que lanzó después de un “positivo” diálogo con Beijing, en el marco de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos.

Actualmente, la guerra comercial entre ambas potencias se encuentra en una fase de prórroga de la tregua alcanzada tras la imposición mutua de aranceles superiores al 100 %. Washington aplicó un gravamen del 55 % sobre productos chinos, mientras que Beijing mantuvo uno del 10 % sobre mercancías estadounidenses.

Por otro lado, el canciller Wang Yi realizará una gira por Austria, Eslovenia y Polonia entre el 12 y el 17 de septiembre. En junio ya había visitado Bélgica, Alemania y Francia, antes de la cumbre entre líderes chinos y europeos celebrada en Beijing al mes siguiente.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaEstados UnidosMarco RubioWang YiUltimas noticias America

Últimas Noticias

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

La investigación reveló gestiones con el influyente abogado Luis Hermosilla

La Corte Suprema de Chile

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

El aumento de ataques rusos, la escasez de servicios y la destrucción diaria obligan a miles de habitantes a abandonar sus hogares, mientras las ciudades cercanas al frente viven bajo amenaza permanente

El miedo y la desesperación

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo en Nepal, es la elegida de los manifestantes para encabezar el gobierno interino tras la renuncia del primer ministro

La movilización juvenil se inició tras la prohibición de redes sociales y derivó en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, dejando decenas de víctimas y daños materiales en edificios estatales

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

El nuevo jefe de gobierno busca tender puentes con partidos y sindicatos mientras la Asamblea debate un presupuesto que definirá la viabilidad de su mandato

El primer ministro francés Sébastien

Un tercer juez rompió el consenso y puso en duda el juicio contra Bolsonaro: “La Corte Suprema no debe conducir un juicio político”

Mientras dos magistrados ya votaron por la condena, el expresidente brasileño podría recibir hasta 43 años de prisión por intentar revertir las elecciones de 2022

Un tercer juez rompió el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minería: el Gobierno desmintió la

Minería: el Gobierno desmintió la fractura de un dique con residuos de uranio en Córdoba

Masi Rodríguez revela el motivo de su ausencia en ‘OT 2025′: “Siempre va a ser mi programa favorito”

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Un joven perdió el control de su caballo, se cayó y quedó internado por un fuerte golpe en la cabeza: el animal murió

Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Suprema de Chile

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

Guterres alerta del "riesgo real de expansión" del conflicto tras la entrada de drones rusos en Polonia

Ascienden a más de 470 los detenidos en la jornada de movilizaciones y bloqueos en Francia

Indra reactiva un contrato de liquidez con Banco Sabadell tras finalizar su programa de recompra de acciones

ENTRETENIMIENTO

“Tú y todo lo demás”:

“Tú y todo lo demás”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Kim Go-eun

Quién es Yoona, la estrella k-pop que protagoniza la serie coreana ‘Bon Appétit, majestad’

Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

Esto dijo Britney Spears en su apoyo a Justin Bieber: “Vergüenza para quienes juzgaron”

Sam Holland y el desafío de construir una carrera culinaria mientras la fama de Tom transforma la dinámica familiar y profesional