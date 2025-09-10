Mundo

Estados Unidos afirmó que las medidas de España contra Israel “envalentonan a los terroristas”

El Departamento de Estado sostuvo que es “profundamente preocupante”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump criticó las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel.

“Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas”, dijo a la agencia de noticias EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Este martes, España ordenó la cancelación de dos contratos de adquisición de armamento a empresas de Israel, cuya suma ronda los 1.000 millones de euros.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Defensa y ha coincidido con la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto ley que formaliza el embargo de armas a Israel en el marco de las medidas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez para responder al conflicto en Gaza.

El Gobierno de Donald Trump
El Gobierno de Donald Trump calificó como "profundamente preocupante" las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel

Fuentes oficiales detallaron que los contratos anulados correspondían a adjudicaciones realizadas en 2023 y tenían vigencia hasta finales de 2025.

El primero de estos acuerdos, valorado en 287 millones de euros, contemplaba el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2 para las Fuerzas Armadas españolas.

El segundo, estimado en 697 millones de euros, estaba destinado al suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM).

La cancelación formal se efectuó poco después de las 16:00 de ayer, con la publicación de las resoluciones digitales correspondientes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Así, el Gobierno español interrumpe la importación de estos sistemas militares, en línea con las nuevas disposiciones oficiales para restringir el intercambio de tecnología armamentística con empresas israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

La disposición se hizo efectiva el mismo día en que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a nueve nuevas medidas orientadas a “detener el genocidio en Gaza”, tal y como explicó Pedro Sánchez el pasado lunes en su comparecencia. Entre ellas, se incluía el mencionado decreto ley para hacer efectivo el embargo sobre armamento dirigido a Israel.

En su intervención institucional desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez argumentó esas “nueve acciones” en respuesta al conflicto: “Estamos en el Gobierno para esto. Nuestro país tenía que hacer más para parar el genocidio”.

Según el presidente, el objetivo de estas medidas, entre ellas el “decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel”, es “añadir presión sobre Benjamin Netanyahu desde el convencimiento de que España está en el lado correcto de la historia”.

Asimismo, durante la declaración, el jefe del Ejecutivo español sostuvo: “Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar; es exterminar a un pueblo indefenso”, y subrayó que “la comunidad internacional no está sabiendo detenerlo”.

