Lituania endurecerá los controles en su frontera durante las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad

La Guardia Fronteriza desplegará más tropas y reforzará la vigilancia ante posibles “provocaciones o violaciones fronterizas” durante los ejercicios conjuntos de Rusia y Bielorrusia

FOTO DE ARCHIVO. Buques de guerra rusos salen de un puerto durante unos ejercicios navales realizados por las fuerzas de la Flota del Báltico de la Armada rusa, parte de los ejercicios militares Zapad-2021 ejecutados por Rusia y Bielorrusia, en la ciudad del mar Báltico de Baltiysk, en la región de Kaliningrado, Rusia. (REUTERS/Vitaly Nevar)

La Guardia Fronteriza de Lituania anunció este martes que reforzará aún más la protección de sus fronteras con Bielorrusia y Rusia durante los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad-2025, que comienzan esta semana. Esta institución, dependiente del Ministerio del Interior, subrayó que la medida responde a la posibilidad de “provocaciones o violaciones fronterizas” durante las maniobras.

Desde el inicio del ataque híbrido lanzado por Bielorrusia en 2021, mediante la instrumentalización de la migración, y tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Vilna ha intensificado de manera significativa la seguridad en sus fronteras. Sin embargo, en el marco de Zapad-2025, se aplicarán controles aún más estrictos y un nivel de vigilancia superior.

Las medidas incluyen patrullajes reforzados y un control fronterizo intensivo, no solo a cargo de la Guardia Fronteriza, “sino también con la participación de las estructuras del sistema de defensa nacional y de la Unión de Fusileros de Lituania”.

Medidas adicionales y zona de exclusión aérea

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, confirmó en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se han trasladado tropas hacia las zonas fronterizas con Bielorrusia y Rusia. Además, anunció la instauración de una zona de exclusión aérea que abarcará Lituania, el distrito de Vilna y áreas adyacentes.

El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, previo a una cumbre de los países bálticos miembros de la OTAN en Helsinki, Finlandia, el martes 14 de enero de 2025. (Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva vía AP)

“Nos tomamos muy en serio este período de mayor riesgo y amenaza. Afecta tanto a Lituania como a la región. Lituania ya ha adoptado medidas. Hemos desplegado más tropas aquí en Lituania. También hemos desplegado más tropas cerca de nuestra frontera. Asimismo, hemos establecido una zona de exclusión aérea que incluirá a Lituania, al distrito de Vilna e incluso más allá”, señaló Nausėda.

El mandatario matizó, no obstante, que no espera ni tiene información que indique que Zapad-2025 pueda derivar en una “agresión militar” directa. “Pero toda actividad militar intensificada sí conlleva la posibilidad de alguna provocación o de drones que penetren en nuestro territorio”, añadió.

Apoyo europeo y defensa común

Por su parte, António Costa expresó su respaldo a la propuesta de incluir la Línea de Defensa Báltica conjunta —un sistema de fortificaciones y medidas de contramovilidad— en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea.

“Creo que para todos está muy claro que nuestras fronteras exteriores son nuestras fronteras comunes. Por lo tanto, debemos defender juntas estas fronteras. Debemos compartir la carga de esta defensa porque los Estados bálticos no solo se defienden a sí mismos, sino que están defendiendo a todos los Estados miembros de la UE, desde el Báltico hasta Chipre y Portugal”, afirmó.

El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, asiste a una conferencia de prensa en Viena, Austria, el 3 de septiembre de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Lituania, con 2,8 millones de habitantes, es el más meridional de los tres Estados bálticos —junto a Letonia y Estonia—. Limita al este con Bielorrusia, al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado y al sur con Polonia, a través del estratégico corredor de Suwałki.

En este contexto de creciente tensión regional, Vilna planea invertir 1.100 millones de euros en la próxima década para reforzar sus fronteras. De esa suma, 800 millones se destinarán a minas antitanque, con el objetivo de fortalecer sus defensas frente a Rusia y Bielorrusia.

(Con información de EFE)

