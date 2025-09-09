India planea inaugurar el museo más grande del mundo en Nueva Delhi

La India convertirá la Secretaría Central de Nueva Delhi en el museo más grande del mundo (Fuente: Wikimedia)

La India, un país marcado por su vasto patrimonio y su historia milenaria, se prepara para un acontecimiento cultural sin precedentes: la conversión de la Secretaría Central de Nueva Delhi en el que será, potencialmente, el museo más grande del mundo. Este proyecto, impulsado por el Primer Ministro Narendra Modi, constituye una apuesta estratégica por redirigir el simbolismo de un edificio emblemático de la era colonial hacia una función dedicada a la preservación y exhibición de la identidad nacional india.

El anuncio llegó junto con la noticia del pronto traslado de la sede del gobierno nacional a un nuevo complejo, diseñado específicamente para las necesidades de la administración contemporánea. De esta manera, la Secretaría Central dejará atrás décadas como epicentro político para abrazar un destino íntegramente cultural, centrado en el relato de la civilización india a lo largo de los siglos. Se perfila así una transformación que reviste un significado profundo tanto en términos históricos como arquitectónicos y sociales.

El nuevo museo contará con 950 salas y exhibirá 30.000 artefactos que narran cinco milenios de historia india (Fuente: Wikimedia)

Según informó Times, la idea de reconvertir este edificio icónico en un museo fue planteada por primera vez por el primer ministro Modi en mayo de 2023 y se formalizó en diciembre del mismo año, a raíz de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de la India y el gobierno francés. El proyecto involucra la adaptación de alrededor de 950 salas, donde se exhibirán cerca de 30.000 artefactos seleccionados para narrar cinco milenios de historia y cultura.

El edificio que pronto albergará el Museo Yuge Yugeen Bharat (“India eterna” en sánscrito) se inauguró oficialmente en 1931. Su construcción reflejó desde el inicio la dualidad de influencias, al conjugar estilos arquitectónicos europeos e indios como parte de una declaración de poderío colonial británico. La arenisca rosada, los vastos patios y la integración de elementos decorativos propios de diversas regiones del país lo convierten en una obra maestra de principios del siglo XX. Tras la independencia en 1947, la Secretaría Central continuó desempeñando un papel protagonista en la historia reciente de la nación, concentrando el mando administrativo y siendo escenario de numerosos momentos clave del devenir político indio.

El proyecto, impulsado por el primer ministro Narendra Modi, busca resignificar un edificio emblemático de la era colonial (Fuente: Wikimedia)

Durante décadas, el edificio debió ajustarse a un número creciente de empleados gubernamentales, a menudo mediante la inclusión de muros y divisiones temporales para habilitar oficinas adicionales. Según fuentes oficiales, entre los bloques norte y sur se contabilizan miles de habitaciones, aunque el plan del nuevo museo solo empleará unas 950 de ellas. La capacidad de esta infraestructura resulta ideal para dar cabida a la imponente colección de objetos históricos y artísticos que serán expuestos.

El corazón del futuro museo latirá con el pulso de las culturas y civilizaciones que han desarrollado en el territorio indio a lo largo de los últimos cinco milenios. Los casi 30.000 artefactos seleccionados ilustrarán épocas tan remotas como la civilización del Valle del Indo, pasando por los grandes imperios clásicos y llegando hasta expresiones culturales contemporáneas. Se prevé que la colección incluya restos arqueológicos, obras de arte, manuscritos, textiles, joyas, instrumentos musicales y distintas piezas que dan fe de la diversidad, complejidad y riqueza del legado indio.

El futuro Museo Yuge Yugeen Bharat reemplazará al actual Museo Nacional de Delhi como principal custodio del patrimonio indio (Fuente: Wikimedia)

Con este proceso, la capital india también se encuentra ante la inminente sustitución del actual Museo Nacional de Delhi. A pesar de figurar durante mucho tiempo como el principal punto referencial para la conservación del patrimonio, el museo existente no puede competir en escala con la magnitud ni el despliegue arquitectónico que promete el nuevo recinto. Yuge Yugeen Bharat asumirá, por tanto, el rol central en la presentación y custodia de los tesoros nacionales, aprovechando la visibilidad y el prestigio histórico de la antigua Secretaría Central. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de apertura al público, la expectativa es alta entre especialistas y público general.

En paralelo, el gobierno de la India está a punto de culminar la reubicación de sus oficinas centrales. El nuevo complejo, mencionado como más adecuado para los retos actuales, presenta características modernas como paredes acristaladas y sistemas centrales de climatización. Entre los funcionarios hay opiniones divididas. Mientras algunos admiten cierta nostalgia por el ambiente solemne y la arquitectura icónica del antiguo enclave, otros manifiestan alivio por la posibilidad de contar con espacios más funcionales y menos saturados. Tal como apuntó un exasesor económico al Times, el valor simbólico del edificio ha sido sobrestimado por algunos sectores, y el traslado permitirá responder de manera más eficiente a las necesidades de la administración pública.

La conversión de la Secretaría Central de Nueva Delhi en el museo más grande del mundo representa, en suma, mucho más que una renovación urbana: constituye un gesto decisivo por resignificar el pasado, preservar la memoria y proyectar el patrimonio histórico de la India como una referencia global.