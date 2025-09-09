Mundo

El primer ministro portugués pidió a Xi Jinping que aproveche su “estrecha relación” con Rusia para lograr la paz en Ucrania

Durante su visita a Beijing, Luís Montenegro instó al presidente chino a contribuir a una paz “justa y duradera” en el conflicto

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, habla en una reunión bilateral con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo. 9 de septiembre 2025 en Beijing, China. (Lintao Zhang/Pool vía REUTERS)

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, instó este martes en Beijing al presidente chino, Xi Jinping, a aprovechar su “estrecha relación” con Rusia para ayudar a “construir una paz justa y duradera en Ucrania”.

“La petición, al venir de un país amigo de Rusia, no caerá en saco roto”, afirmó Montenegro, quien subrayó que Portugal es “un constructor de puentes y defensor del multilateralismo, la paz y los derechos humanos”, según un comunicado difundido por el gobierno portugués.

El jefe de Gobierno destacó la credibilidad internacional de Portugal y recordó la presencia de portugueses en altos cargos de instituciones multilaterales, como el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; o el expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso.

Por su parte, Xi aseguró que “Portugal es un buen amigo de China” y reconoció su papel en la escena internacional. También evocó su visita de Estado al país ibérico en 2018, según la nota oficial.

El presidente chino, Xi Jinping, habla durante una reunión bilateral con el primer ministro portugués, Luís Montenegro (no aparece en la imagen), en el Gran Palacio del Pueblo, el 9 de septiembre de 2025 en Beijing, China. (Lintao Zhang/Pool vía REUTERS)

Montenegro inició este martes una visita a China, donde fue recibido en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. Tras su paso por la capital, continuará su gira asiática con escalas en Macao —antigua colonia portuguesa y actual región administrativa especial de China— y en Japón.

La televisión estatal CCTV informó de que Xi calificó a Montenegro de “buen amigo” y destacó que las relaciones bilaterales se han convertido en “un ejemplo de respeto mutuo y cooperación beneficiosa” entre países con sistemas políticos diferentes.

El mandatario chino subrayó, además, que China y Portugal “resolvieron de manera adecuada” la cuestión de Macao, y recordó que Lisboa fue el primer país de Europa occidental en firmar un memorando sobre la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. También destacó la creación de la “asociación azul”, centrada en la cooperación marítima, y la emisión de bonos en yuanes dentro de la zona euro.

El mandatario chino subrayó que China y Portugal “resolvieron de manera adecuada” la cuestión de Macao. (Lintao Zhang/Pool vía REUTERS)

La visita de Montenegro coincide con el vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y Portugal, un marco que Beijing considera clave en sus relaciones con un país europeo con el que, además, mantiene lazos históricos a través de Macao.

Al igual que Hong Kong, Macao se rige por el principio de “un país, dos sistemas”, que le permite conservar la independencia judicial y de prensa, mientras que Beijing mantiene el control de la política exterior y de defensa.

La gira del primer ministro portugués busca así reafirmar el papel de Portugal como puente entre Europa y Asia, al tiempo que pone de relieve la relevancia de sus lazos históricos con China y la voluntad de ambos países de profundizar en una relación marcada por el respeto mutuo y la cooperación.

(Con información de EFE)

