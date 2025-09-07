La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Un gato bomba opera cerca de una reserva de crudo en el yacimiento petrolero de Permian Basin, cerca de Midland, Texas (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un nuevo aumento de la producción de crudo para octubre, de 137.000 barriles diarios, una cantidad menor a los últimos meses debido al debilitamiento de la demanda mundial.

“Ante un panorama económico global estable y unos fundamentos de mercado considerados sólidos, reflejados en los bajos inventarios de crudo, los ocho países participantes decidieron aplicar un ajuste (subida) de producción de 137.000 barriles diarios”, informó este domingo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

La decisión de los 8 países, que acentúan así su estrategia de recuperación de cuotas de mercado lanzada en abril, sorprendió a los especialistas.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que ha combatido durante mucho tiempo la erosión de los precios organizando reducciones de la oferta mediante varios recortes de producción, ha dado un giro desde abril al aumentar rápidamente sus cuotas.

Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Omán y Argelia, que ya han aumentado su producción en 2,2 millones de barriles diarios en los últimos meses, están entrando ahora en un nuevo ciclo que podría ver el retorno al mercado de hasta 1,65 millones de barriles diarios.

Foto del logo de la OPEP durante la COP29 en Baku, Azerbaiyán.. REUTERS/Maxim Shemetov/

“Los 1,65 millones de barriles diarios podrían restablecerse parcial o totalmente, y de forma gradual, dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado”, afirma el comunicado de prensa del grupo.

Dado que la demanda de petróleo suele caer en el cuarto trimestre, los analistas coincidían casi unánimemente en que la OPEP+ se encaminaba hacia un statu quo en octubre para evitar un colapso de los precios con un mercado saturado.

“En realidad, el aumento de la producción será mucho menor dados los límites de producción y el mecanismo de compensación” de la OPEP+, dijo a AFP Jorge León, analista de Rystad Energy evocando que algunos países, que excedieron sus cuotas en el pasado, deben compensarlos en los próximos meses.

Pero el mensaje es contundente, según el analista, y esto podría provocar que los precios del petróleo caigan por debajo de los 60 dólares.

Fotografía que muestra una plataforma petrolífera. EFE/Str

El precio del crudo Brent, la referencia mundial, cerró justo por encima de los 65 dólares por barril el viernes.

Los especialistas mantienen la vista puesta en la guerra en Ucrania y la evolución de la relación entre Washington y Moscú.

Rusia depende de los altos precios para financiar su maquinaria bélica y podría tener dificultades para beneficiarse de cuotas más altas debido a la presión estadounidense y europea sobre su sector petrolero.

En agosto, el presidente estadounidense impuso aranceles adicionales a los productos indios para castigar a Nueva Delhi por importar petróleo ruso.

Imagen de una planta petrolífera. EFE/WEI LEUNG

Y un vocero de la Casa Blanca afirmó que el jueves, durante una conversación con líderes aliados de Ucrania, Donald Trump dijo que “Europa debe dejar de comprar petróleo ruso”, refiriéndose a las importaciones de Hungría y Eslovaquia.

