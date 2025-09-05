Mundo

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, visitó el JS Mikuma junto a su homólogo japonés, Gen Nakatani, en un gesto que subraya el fortalecimiento de los lazos estratégicos

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, y el ministro de Defensa de Japón, Gen Nakatani, se dan la mano a bordo del JS Mikuma, una fragata sigilosa clase Mogami, durante un anuncio conjunto a la prensa en la base naval de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF) en Yokosuka, prefectura de Kanagawa, Japón, el 5 de septiembre de 2025. (YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS)

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, visitó el viernes una fragata japonesa del mismo modelo que Australia eligió para renovar su flota, en un gesto que subraya la intensificación de la cooperación militar entre ambos países frente la creciente influencia China.

El general Gen Nakatani, ministro de Defensa de Japón, recibió a Marles a bordo del JS Mikuma, apenas un mes después de que Australia seleccionara las fragatas clase Mogami, fabricadas por Mitsubishi Heavy Industries, para reemplazar su envejecida flota de buques clase ANZAC. La elección de estos barcos significó un importante impulso de confianza para la industria de defensa japonesa, aún en desarrollo, que había perdido en 2016 el contrato de submarinos australianos frente a una empresa francesa.

Mientras recorría la cubierta de la fragata junto a Nakatani, Marles destacó la importancia estratégica de la decisión y subrayó que ambos ministros habían acordado concluir el contrato de adquisición “lo más rápido posible” debido a las capacidades de estas naves. “La selección de las fragatas clase Mogami como fragata de propósito general para la Marina Real Australiana es realmente un momento histórico en la relación bilateral entre Australia y Japón”.

Richard Marles, ministro de Defensa de Australia, y Gen Nakatani, su homólogo japonés, durante una ceremonia a bordo del JS Mikuma, fragata sigilosa clase Mogami, en la base naval de Yokosuka, Japón, el 5 de septiembre de 2025. (YUICHI YAMAZAKI/Pool vía REUTERS)

Por su parte, Nakatani señaló que el acuerdo fortalece la cooperación en la cadena de suministro entre los dos países y contribuye a la paz y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico.

Japón ha acelerado su desarrollo militar y amplía sus vínculos defensivos más allá de su único aliado por tratado, Estados Unidos, considerando ahora a Australia un semialiado.

Más temprano, Marles y Nakatani se reunieron con los ministros de Asuntos Exteriores, Takeshi Iwaya y Penny Wong, para mantener conversaciones de seguridad en las que se comprometieron a ampliar los ejercicios militares conjuntos y la cooperación en energía y minerales críticos. Reiteraron la importancia de colaborar con Estados Unidos y expresaron su preocupación por las actividades “asertivas” de China.

Japón ha acelerado su desarrollo militar y amplía sus vínculos defensivos más allá de su único aliado por tratado, Estados Unidos, considerando ahora a Australia un semialiado. (YUICHI YAMAZAKI/Pool via REUTERS)

En paralelo, Iwaya y Wong firmaron un acuerdo destinado a fortalecer la coordinación en la evacuación de ciudadanos en caso de emergencias.

El gobierno japonés, en colaboración con Mitsubishi y otros fabricantes, impulsa activamente el proyecto de las fragatas. En una reciente reunión en el Ministerio de Defensa, los funcionarios prometieron mantener su apoyo a los contratistas, quienes aspiran a finalizar el contrato a comienzos del próximo año.

El proyecto de las fragatas clase Mogami simboliza así un compromiso conjunto por la seguridad regional y la modernización de sus fuerzas navales, con la mirada puesta en consolidar la cooperación industrial y militar en los próximos años.

(Con información de AP)

