Mundo

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

El régimen persa aumentó sus existencias en 32,3 kilogramos en el mes previo al conflicto de 12 días con Israel, llevando el total a niveles cercanos al umbral necesario para armas nucleares

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El director
FOTO DE ARCHIVO: El director general del OIEA, Rafael Grossi, en la Cancillería austriaca en Viena, Austria, el 25 de junio de 2025. REUTERS/Lisa Leutner/Foto de archivo

Irán aceleró significativamente el ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%, acercándose peligrosamente al nivel del 90% necesario para fabricar armas nucleares en los días previos al conflicto con Israel, según reveló el miércoles un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El documento de la agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas indica que al 13 de junio de 2025 —fecha que marca el inicio del conflicto de 12 días desencadenado por ataques israelíes contra Irán— el país persa almacenaba 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, representando un aumento de 32,3 kilogramos respecto al 17 de mayo.

Esta cantidad de uranio altamente enriquecido sería suficiente para producir varias bombas nucleares, según expertos en la materia.

El OIEA dijo que sus inspectores deberían verificar cuanto antes qué ha ocurrido con ese combustible de uso civil y militar.

“El inventario de uranio altamente enriquecido de Irán -el único Estado sin armas nucleares firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) con ese material- es motivo de seria preocupación y debe ser abordado”, señala el OIEA en un informe emitido en Viena.

Instalaciones nucleares dañadas por bombardeos

FOTO DE ARCHIVO. Imagen satelital
FOTO DE ARCHIVO. Imagen satelital sobre Fordow, después de que Estados Unidos atacara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán, el 22 de junio de 2025. 2025 Planet Labs PBC vía REUTERS

Los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio causaron daños significativos a las instalaciones nucleares iraníes, según información satelital disponible para el OIEA. La planta de enriquecimiento subterránea de Fordow resultó “dañada de forma significativa”, mientras que la gran instalación de enriquecimiento en Natanz fue “extensamente dañada”.

También fue alcanzada la planta de agua pesada de Arak, que permanece inactiva desde hace una década. Estos ataques obligaron al OIEA a retirar a sus inspectores de Irán por razones de seguridad.

Suspensión de la cooperación

Tras el conflicto con Israel, Irán suspendió su cooperación con el OIEA, decisión que la agencia calificó el miércoles como “profundamente lamentable”. El organismo no ha tenido acceso durante dos meses y medio para verificar las reservas de uranio altamente enriquecido en territorio iraní.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, advirtió en el informe que sin la plena reanudación de la aplicación de salvaguardias en Irán, el organismo “no estará en condiciones de proporcionar ninguna conclusión ni garantía sobre el programa nuclear iraní”.

Grossi expresó su convicción de que es posible alcanzar un acuerdo sobre mecanismos de verificación, señalando que “los acuerdos técnicos que permitan la reanudación completa de las inspecciones del Organismo deben concluirse sin demora”.

Irán ha llegado al extremo de amenazar con abandonar completamente el TNP, aunque recientemente permitió que un equipo de inspectores realizara una verificación rutinaria en la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, que no fue atacada durante el conflicto de junio.

Declaraciones contradictorias de Pezeshkian

El presidente iraní Masoud Pezeshkian
El presidente iraní Masoud Pezeshkian (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ofreció el martes señales contradictorias sobre la posición de su país. Durante una entrevista con la Televisión Central China (CCTV) realizada en Beijing, donde participaba en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Pezeshkian declaró que Irán está dispuesto a cooperar con el OIEA.

“El Organismo no trató a Irán con honestidad, pero a pesar de ello, estamos dispuestos a cooperar dentro de los marcos internacionales aceptados y sin dobles estándares”, afirmó el mandatario iraní tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping en Tianjin.

Próxima reunión crucial

Los informes del OIEA fueron emitidos en vísperas de la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, programada para la próxima semana en Viena. Durante estas sesiones, el programa nuclear iraní y la cooperación del país con la agencia nuclear internacional centrarán los debates.

La situación representa un momento crítico para los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear, especialmente considerando que el paradero actual del uranio altamente enriquecido iraní permanece desconocido desde los bombardeos de junio, generando preocupación entre la comunidad internacional sobre las verdaderas intenciones del programa nuclear iraní.

Temas Relacionados

IránPrograma nuclear iraníOIEAuranio enriquecidoRafael GrossiUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

La política laborista ha descartado renunciar y ha afirmado que en ningún momento ha buscado evadir impuestos con la compra del inmueble

La viceprimera ministra británica Angela

Trump promete reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Polonia tras una reunión con Karol Nawrocki

La cita, marcada por gestos de cordialidad y exhibiciones simbólicas, evidenció la afinidad política entre ambos mandatarios y dejó en claro la transformación estratégica del país europeo

Trump promete reforzar la presencia

Tailandia votará el viernes para elegir a su nuevo primer ministro en medio de una crisis política

La cámara legislativa se prepara para una sesión crucial que definirá el liderazgo del Ejecutivo tras una semana marcada por negociaciones, fallos judiciales y alianzas inesperadas entre las principales fuerzas del país

Tailandia votará el viernes para

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

La policía investigan una red que desde 2021 habría recibido sobornos, manipulado trámites y facilitado concesiones de terrenos fiscales a cambio de dinero

Detuvieron en Chile a ocho

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Tras semanas de enfrentamientos, el canciller y sus socios del SPD escenificaron unidad, pero persisten diferencias sobre recortes sociales, nuevas deudas y la forma de sostener las promesas de gasto en defensa e infraestructura

Merz intenta evitar que la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

EsSalud alerta sobre estafas con falsas convocatorias y cobros indebidos: conoce cómo denunciarlas

Conducir en Colombia costará una millonada: aumentarán los valores y requisitos para expedir licencias de conducción

Presidenta del Senado reconoce a Sheinbaum por manejo de política exterior

Maestros que no denuncien el bullying serán sancionados, congreso de Nuevo León aprueba reforma

INFOBAE AMÉRICA
Al menos un muerto y

Al menos un muerto y diez heridos, incluidos tres niños, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano

Guterres se solidariza con Pakistán por las inundaciones que se han cobrado ya cerca de 900 vidas

Sumar tiene "muy poca esperanza" de que un PP "negacionista" se sume al pacto de Estado contra el cambio climático

Joaquín Prat habla maravillas de Alexia Pla, su pareja y principal apoyo

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

ENTRETENIMIENTO

El día que Taylor Swift

El día que Taylor Swift ofreció un concierto íntimo en casa de una estrella de WWE

Paris, hija de Michael Jackson, marca distancia de la película biográfica del Rey del Pop: “Hay muchas mentiras descaradas”

Julia Garner se sinceró sobre si la biopic de Madonna saldrá a la luz

Lady Gaga estrena video dirigido por Tim Burton con escenas grabadas en México

¿Genialidad o decepción?: las razones detrás del debate del final de Juego de Tronos en la voz de los protagonistas