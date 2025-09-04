El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

FOTO DE ARCHIVO: El director general del OIEA, Rafael Grossi, en la Cancillería austriaca en Viena, Austria, el 25 de junio de 2025. REUTERS/Lisa Leutner/Foto de archivo

Irán aceleró significativamente el ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%, acercándose peligrosamente al nivel del 90% necesario para fabricar armas nucleares en los días previos al conflicto con Israel, según reveló el miércoles un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El documento de la agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas indica que al 13 de junio de 2025 —fecha que marca el inicio del conflicto de 12 días desencadenado por ataques israelíes contra Irán— el país persa almacenaba 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, representando un aumento de 32,3 kilogramos respecto al 17 de mayo.

Esta cantidad de uranio altamente enriquecido sería suficiente para producir varias bombas nucleares, según expertos en la materia.

El OIEA dijo que sus inspectores deberían verificar cuanto antes qué ha ocurrido con ese combustible de uso civil y militar.

“El inventario de uranio altamente enriquecido de Irán -el único Estado sin armas nucleares firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) con ese material- es motivo de seria preocupación y debe ser abordado”, señala el OIEA en un informe emitido en Viena.

Instalaciones nucleares dañadas por bombardeos

FOTO DE ARCHIVO. Imagen satelital sobre Fordow, después de que Estados Unidos atacara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán, el 22 de junio de 2025. 2025 Planet Labs PBC vía REUTERS

Los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio causaron daños significativos a las instalaciones nucleares iraníes, según información satelital disponible para el OIEA. La planta de enriquecimiento subterránea de Fordow resultó “dañada de forma significativa”, mientras que la gran instalación de enriquecimiento en Natanz fue “extensamente dañada”.

También fue alcanzada la planta de agua pesada de Arak, que permanece inactiva desde hace una década. Estos ataques obligaron al OIEA a retirar a sus inspectores de Irán por razones de seguridad.

Suspensión de la cooperación

Tras el conflicto con Israel, Irán suspendió su cooperación con el OIEA, decisión que la agencia calificó el miércoles como “profundamente lamentable”. El organismo no ha tenido acceso durante dos meses y medio para verificar las reservas de uranio altamente enriquecido en territorio iraní.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, advirtió en el informe que sin la plena reanudación de la aplicación de salvaguardias en Irán, el organismo “no estará en condiciones de proporcionar ninguna conclusión ni garantía sobre el programa nuclear iraní”.

Grossi expresó su convicción de que es posible alcanzar un acuerdo sobre mecanismos de verificación, señalando que “los acuerdos técnicos que permitan la reanudación completa de las inspecciones del Organismo deben concluirse sin demora”.

Irán ha llegado al extremo de amenazar con abandonar completamente el TNP, aunque recientemente permitió que un equipo de inspectores realizara una verificación rutinaria en la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, que no fue atacada durante el conflicto de junio.

Declaraciones contradictorias de Pezeshkian

El presidente iraní Masoud Pezeshkian (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ofreció el martes señales contradictorias sobre la posición de su país. Durante una entrevista con la Televisión Central China (CCTV) realizada en Beijing, donde participaba en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Pezeshkian declaró que Irán está dispuesto a cooperar con el OIEA.

“El Organismo no trató a Irán con honestidad, pero a pesar de ello, estamos dispuestos a cooperar dentro de los marcos internacionales aceptados y sin dobles estándares”, afirmó el mandatario iraní tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping en Tianjin.

Próxima reunión crucial

Los informes del OIEA fueron emitidos en vísperas de la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, programada para la próxima semana en Viena. Durante estas sesiones, el programa nuclear iraní y la cooperación del país con la agencia nuclear internacional centrarán los debates.

La situación representa un momento crítico para los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear, especialmente considerando que el paradero actual del uranio altamente enriquecido iraní permanece desconocido desde los bombardeos de junio, generando preocupación entre la comunidad internacional sobre las verdaderas intenciones del programa nuclear iraní.