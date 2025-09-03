La muerte que sacude Necker Island, la isla privada de Richard Branson y los secretos de un refugio exclusivo

Necker Island en British Virgin Islands (Google)

La reciente muerte de un hombre en Necker Island, la exclusiva propiedad privada de Richard Branson en las Islas Vírgenes Británicas, ha vuelto a poner en primer plano la compleja historia de este enclave frecuentado por celebridades.

La madrugada del 30 de agosto, los servicios de emergencia respondieron a un incidente fatal en la isla, según informó la Royal Virgin Islands Police Force (RVIPF). Un individuo fue trasladado al Dr. D. Orlando Smith Hospital, donde se confirmó su fallecimiento, mientras que otra persona recibió atención médica por lesiones que no ponían en riesgo su vida.

La comisionada interina de policía, Jacqueline Vanterpool, expresó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del fallecido. Este es un hecho trágico, y la RVIPF está comprometida a realizar una investigación exhaustiva”. Hasta el momento, un portavoz de Branson no ha respondido a la solicitud de comentarios realizada por Fox News.

La historia de Necker Island está marcada tanto por el lujo y la exclusividad como por episodios de adversidad. Branson adquirió la isla en 1979 por USD180.000, según el sitio web de Virgin. El empresario relató que su motivación inicial fue impresionar a una joven por la que se sentía atraído, y que, pese a no contar con los fondos necesarios en ese momento, aceptó la invitación del agente inmobiliario para visitar la isla con la condición de poder llevar a una acompañante.

Richard Branson durante una conferencia de prensa, después de volar en un vuelo de Virgin Atlantic, mientras la aerolínea marca su regreso, tras una década, al Aeropuerto Pearson de Toronto en Mississauga, Ontario, Canadá, el 3 de abril de 2025 (Reuters)

Aunque el precio original era de USD6 millones, la falta de ofertas durante un año y la mejora en la situación financiera de Virgin Records le permitieron cerrar la compra por una fracción del valor inicial, con la condición de construir un resort en un plazo de cuatro años.

No obstante, la vida en este paraíso ha estado lejos de ser apacible. En 2011, la residencia de Branson fue alcanzada por un rayo durante una tormenta tropical, lo que provocó un incendio en la casa principal. Veinte huéspedes, entre ellos la actriz Kate Winslet, lograron ponerse a salvo.

Branson relató entonces: “Mi hijo Sam y mi sobrino Jack corrieron a la casa y ayudaron a sacar a todos, y muchas gracias a Kate Winslet por ayudar a llevar a mi madre de 90 años fuera de la casa principal a un lugar seguro”.

En declaraciones a The Telegraph, el empresario añadió: “Mi madre tiene 90 años y puede caminar, pero era más para acelerar el proceso que otra cosa. De todos modos, ella fue estupenda. La levantó en brazos y las sacó de la casa lo más rápido posible. Hablando con ella, me dijo que era como estar en un set de rodaje esperando la palabra ‘corte’, pero nunca llegaba. Así que fue bastante surrealista para ella vivir una situación real”.

La propia Eve Branson -madre del empresario- ofreció una versión distinta de los hechos en una entrevista con The Guardian en 2014: “¡Oh, no! Estoy harta de esta historia. Fue el huracán de los huracanes, y estábamos en llamas. Todos habríamos muerto quemados si no fuera por mis nietos“, comenzó el relato.

Y prosiguió: “Eran las cuatro o cinco de la mañana, y ellos fueron despertando a todos. Recuerdo que dije: ‘Será mejor que me ponga el impermeable’ porque quería cubrirme, y Jack me dijo: ‘No, ahora no’. De todos modos, apenas salí afuera y la lluvia caía a cántaros, y no tenía mis lentes de contacto. Pero iba saliendo, y Kate y sus dos hijos venían detrás de mí. Entonces ella simplemente me levantó y me bajó cuatro escalones, y eso fue todo. Lo siento, no puedo hacer una historia de esto”.

En septiembre de 2017, Necker Island sufrió graves daños a causa del huracán Irma. En una entrada de blog para Virgin, Branson describió la experiencia como un momento traumático y afirmó: “Nunca había visto nada igual”.

El empresario detalló que aún debía evaluarse el alcance total de los daños, pero que “casas y árboles enteros han desaparecido” y que “puertas y ventanas de baños y dormitorios han volado a 12 metros de distancia”. Añadió que “gran parte de los edificios y la vegetación en Necker han sido destruidos o gravemente dañados”, aunque su fundación Virgin Unite ya trabajaba en la reconstrucción.

A pesar de estos episodios, la isla ha sido escenario de reuniones familiares y eventos benéficos. El año pasado, Kevin Costner y la cantante Jewel participaron en un torneo de tenis en la isla para recaudar fondos para la Inspiring Children Foundation, organización fundada por Jewel, y según el Daily Mail, Branson fue el responsable de reunirlos.

En la década de 1990, la princesa Diana y su familia, incluidos el príncipe William, el príncipe Harry y Frances Shand Kydd, madre de Diana, pasaron las vacaciones en la isla. En febrero de 2017, el expresidente Barack Obama y Michelle Obama también disfrutaron de una estadía en Necker Island.

En una publicación en el sitio web de Virgin, Branson escribió: “Fue un gran honor poder invitar al presidente Barack y Michelle Obama a las Islas Vírgenes Británicas para un descanso completo después de que Barack terminara su segundo mandato como presidente y la familia dejara la Casa Blanca”.