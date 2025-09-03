Emmanuel Macron urgió a su coalición a respaldar al primer ministro Bayrou a pocos días de la moción de confianza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este miércoles a la coalición de gobierno a respaldar al primer ministro, François Bayrou, con el fin de persuadir al resto de parlamentarios para que apoyen la moción de confianza que será debatida el próximo 8 de septiembre en el Parlamento.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Sophie Primas, señaló que el respaldo al jefe de Gobierno debe ser “significativo” con el objetivo de “no hacer perder el tiempo al país” y de lograr “sanear” las cuentas públicas.

Tras el consejo de ministros, Primas advirtió que “independientemente del resultado, lo que sabemos es que la situación (económica) en Francia no se resolverá”, añadiendo que “ignorar la realidad” no servirá de nada en el marco de unas circunstancias “únicas” tanto en el plano nacional como internacional.

La portavoz subrayó también que el gabinete en su conjunto y los ministros están dispuestos a dialogar con otras fuerzas políticas, con la “genuina intención” de escuchar a aquellos legisladores que “aporten soluciones”.

Dentro de este proceso, el Gobierno se reunirá este mismo miércoles con Unión de Derechas por la República, liderada por Éric Ciotti y aliada de la ultraderechista Agrupación Nacional, además de con representantes del grupo Liot (Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios).

El primer ministro francés, François Bayrou, llega para una serie de consultas con los partidos políticos, una semana antes de la votación de confianza que busca en la Asamblea Nacional sobre la cuestión presupuestaria, en el Hôtel Matignon de París, Francia, el 3 de septiembre de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El jueves, en tanto, será el turno del Partido Socialista, en el marco de unas conversaciones con distintas formaciones que, hasta ahora, no han reportado avances favorables para Bayrou. De hecho, Agrupación Nacional reiteró el martes que no ha modificado su postura, lo que deja al primer ministro en una situación delicada.

El plan que Bayrou busca aprobar contempla recortes presupuestarios cercanos a los 44.000 millones de euros, e incluye medidas controvertidas como la eliminación de dos festivos nacionales y la congelación de determinadas prestaciones públicas. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende reducir el déficit del 5,8% del PIB registrado en 2024 al 4,6% en 2026, con la meta de situarlo por debajo del 3% en 2029, en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

La semana pasada, el primer ministro reconoció que no contaba “a priori” con los apoyos suficientes para superar una moción. Tanto Agrupación Nacional como los partidos de izquierda adelantaron su rechazo a la confianza parlamentaria.

Si no logra el respaldo de la mayoría, Bayrou deberá presentar su dimisión, lo que abriría la puerta a otra crisis institucional para el presidente Emmanuel Macron, que ya sufrió la caída de su anterior jefe de Gobierno, Michel Barnier, tras una moción de censura a finales de 2024.

El escenario político se ve acompañado por un clima social cada vez más tenso. Mientras el Parlamento se prepara para el debate, sindicatos y colectivos ciudadanos han llamado a una gran manifestación el 10 de septiembre bajo el lema “bloquear todo”. Esta movilización podría convertirse en un reflejo del nivel de rechazo ciudadano frente a las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno.

(Con información de Europa Press)