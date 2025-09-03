Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

El edificio, construido en los años 70, será desmantelado tras décadas de abandono y fallidos intentos de preservación (Facebook)

En la capital de Túnez, un edificio emblemático transita sus últimos días. Se trata del Hotel du Lac, un coloso de hormigón que durante décadas ocupó un lugar central en la historia urbana y cultural del país. Su demolición marca el cierre de un capítulo en la modernidad arquitectónica tunecina y abre un debate sobre el valor del patrimonio en medio de la presión inmobiliaria. La asociación del Hotel du Lac con los “Sandcrawlers”, aquellas fortalezas móviles que aparecen en el universo de Star Wars como parte de la cultura jawa, lo proyectó hacia la esfera internacional al considerarse que su arquitectura pudo influir en los elementos visuales de la película de 1977 de George Lucas.

El Hotel du Lac se construyó entre 1970 y 1973 bajo la dirección del arquitecto italiano Raffaele Contigiani. Su diseño rompía con los cánones tradicionales y proponía una pirámide invertida de diez plantas que albergaba más de 400 habitaciones. Durante años fue símbolo de modernidad y de la apertura de Túnez tras la independencia de 1956. El estilo brutalista del edificio, con líneas rígidas y bloques de hormigón expuestos, lo convirtió en una pieza singular dentro del paisaje urbano de la capital.

Según informó DW, el hotel quedó clausurado hace más de 25 años y desde entonces no logró reactivarse como espacio de hospedaje o de uso cultural. En 2011, la Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras (LAFICO) adquirió la propiedad. Durante la última década se barajaron distintos proyectos para restaurar el inmueble y devolverlo a la actividad. Sin embargo, la falta de consenso y los problemas estructurales relacionados con sus cimientos antiguos llevaron a la decisión de proceder con su demolición. Actualmente, las obras comenzaron desde la planta superior, lo que confirma el inicio de su desaparición física.

Activistas y arquitectos no lograron evitar la desaparición de este símbolo de modernidad y patrimonio cultural tunecino (Facebook)

Distintos colectivos de arquitectos y activistas intentaron frenar la demolición con campañas de sensibilización y propuestas de restauración. Estos esfuerzos buscaban conservar lo que consideran un patrimonio arquitectónico excepcional, tanto por su rareza estilística como por el valor histórico asociado al período de modernización tunecina. A pesar de las movilizaciones, ninguna de las iniciativas prosperó. Las autoridades y la empresa propietaria señalaron que el deterioro estructural hacía inviable su preservación en pie.

El vínculo con Star Wars

Uno de los aspectos que otorgó notoriedad internacional al Hotel du Lac fue la creencia de que inspiró elementos visuales de la película original de Star Wars de 1977. En particular, se lo relaciona con los “Sandcrawlers”, las fortalezas móviles utilizadas por los jawas en el universo creado por George Lucas. Conforme indicó BBC, la asociación surge del parecido formal entre la estructura del hotel y las naves ficticias. La propia saga cinematográfica filmó escenas en el desierto del sur de Túnez, lo que consolidó la conexión entre el país y el imaginario visual de la franquicia.

El estilo brutalista, caracterizado por el uso masivo de hormigón y formas geométricas radicales, tuvo un papel central en la arquitectura de mediados del siglo XX. En Túnez, el Hotel du Lac se convirtió en uno de los pocos ejemplos destacados de este movimiento. Para urbanistas y críticos, su demolición representa una pérdida significativa dentro del panorama arquitectónico nacional. En países de Europa y América Latina, edificaciones similares han enfrentado debates parecidos, donde se cruzan la preservación del patrimonio con las demandas de renovación urbana.

La decisión final se justificó en la inviabilidad técnica de mantener el edificio en pie. Los cimientos, construidos en la década de 1970, no resistieron el paso del tiempo ni las exigencias actuales de seguridad. Los costos de una restauración integral superaban con creces los beneficios estimados de su reutilización. En este sentido, los promotores optaron por demolerlo para dar paso a un nuevo proyecto aún no anunciado públicamente. Esta lógica responde a la dinámica de inversión extranjera en el país, donde los terrenos céntricos adquieren mayor valor que las construcciones originales.

La demolición del Hotel du Lac en Túnez marca el fin de un ícono brutalista vinculado a Star Wars (Facebook)

Un vacío en la memoria urbana

Más allá de las razones técnicas, la desaparición del Hotel du Lac plantea interrogantes sobre cómo Túnez gestiona su memoria urbana. El edificio fue un referente visible en el paisaje de la capital, un punto de encuentro que marcaba la modernización del país en los años posteriores a la independencia. Su ausencia deja un vacío no solo físico, sino también simbólico, en una ciudad que busca equilibrio entre desarrollo y preservación.

El caso del Hotel du Lac no es aislado. En varias ciudades del mundo, los edificios brutalistas fueron objeto de controversia. Algunos se convirtieron en íconos protegidos, como el Barbican en Londres, mientras otros fueron demolidos tras décadas de abandono. Estos procesos reflejan la dificultad de encontrar un consenso sobre el valor del brutalismo, un estilo que genera tanto admiración como rechazo. En el caso tunecino, las voces que defendían su conservación no lograron imponerse frente a los intereses económicos y las limitaciones técnicas.

El edificio, símbolo de modernidad y memoria urbana, será desmantelado tras décadas de abandono y debate patrimonial (Facebook)

La demolición del Hotel du Lac sella el destino de un edificio que combinaba modernidad arquitectónica, memoria histórica y referencias culturales globales. Su desaparición pone de relieve los dilemas que enfrentan muchas ciudades: cómo equilibrar la necesidad de desarrollo con la preservación de un patrimonio que, aunque polémico, representa un testimonio irreemplazable del siglo XX. El hotel que alguna vez se erigió como símbolo de modernidad y que incluso habría influido en una de las sagas más famosas del cine quedará en el recuerdo como una oportunidad perdida para reconciliar pasado y futuro.